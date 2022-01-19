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20+ чудесных фото со свинками, которые вызывают умиление

20+ чудесных фото со свинками, которые вызывают умиление (30 фото)

Автор:
19 января 2022 15:10
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   мило   подборка   поросенок   свиньи   свинья   фото   
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Пока все умиляются собачкам и котикам, мы забыли про свинок - ведь они тоже могут быть чудесными домашними питомцами. Существует стереотип, что они грязные и надоедливые хрюшки, но это совсем не так. Взгляните на эти милейшие фото - и вы увидите свинок с другой стороны!
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Метки: домашние животные   животные   мило   подборка   поросенок   свиньи   свинья   фото   
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Доктор Джонс 12 минут назад
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Nikolay 10 минут назад
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