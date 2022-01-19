20+ чудесных фото со свинками, которые вызывают умиление

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Пока все умиляются собачкам и котикам, мы забыли про свинок - ведь они тоже могут быть чудесными домашними питомцами. Существует стереотип, что они грязные и надоедливые хрюшки, но это совсем не так. Взгляните на эти милейшие фото - и вы увидите свинок с другой стороны!
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