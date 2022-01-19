20+ чудесных фото со свинками, которые вызывают умиление

Пока все умиляются собачкам и котикам, мы забыли про свинок - ведь они тоже могут быть чудесными домашними питомцами. Существует стереотип, что они грязные и надоедливые хрюшки, но это совсем не так. Взгляните на эти милейшие фото - и вы увидите свинок с другой стороны!

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"Неделю назад этот поросенок выпал из прицепа по дороге на мясную ферму. Вот он сейчас" 0 Источник:

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Сколько уюта! 0 Источник:

Солнечные ванночки 0 Источник:

Вот вам 0 Источник:

Свин и курочка стали лучшими друзьями 0 Источник:

Улыбочку 0 Источник:

Проведя 12 лет в крошечном вольере, эта свинья наконец обрела тех, кто ее любит 0 Источник:

Счастье свинки - это так просто 0 Источник:

"Первая встреча моей девушки с мини-пигом" 0 Источник:

"Новая подруга нашего котенка" 0 Источник:

Какое чудо 0 Источник:

"Новый член нашей фермерской семьи" 0 Источник:

Пара думала, что они купили мини-пига, а тот вымахал до огромной свиньи 0 Источник:

До и после 0 Источник:

Сплошная милота 0 Источник:

Какой крошечный 0 Источник:

Симпатичный ушастик 0 Источник:

"Вот кто меня встречает дома после работы" 0 Источник:

Фотосессия в тюльпанах 0 Источник:

Кто не любит почёсывания животика? 0 Источник:

Маленькие милашки 0 Источник:

Коты и хрюшки, оказывается, прекрасно ладят 0 Источник:

Отличное место, чтобы отдохнуть 0 Источник:

Поросенок тоже улыбнулся для фото 0 Источник:

Сон с любимой игрушкой 0 Источник:

А эта свинья обожает рисовать 0 Источник:

"А это Гамлет - мой любимый питомец" 0 Источник:

Какие же они чудесные! 0 Источник: