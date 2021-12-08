20+ кадров с коровами, которые доказывают, что они - милейшие создания

260
30
Пока интернет уже давно завоевали кошечки и собачки, мы совсем забыли.. о коровах! Это чудесные, дружелюбные и милые существа, которые тоже заслуживают внимания. Взгляните на эти милейшие кадры с коровами и бычками, которые заставят улыбнуться.
×
×
"Это Уиллоу - корова породы техасский лонгхорн. Она родилась раньше срока, и ее вырастили в доме среди собак. Теперь она думает, что она - тоже собака"
"Мой дедушка больше не может заботиться о своих коровах, и я ему помогаю. Сначала боялся их, а теперь очень привязался"
Источник:
Ссылки по теме:
- Уморительные фото животных с конкурса Comedy Pet Photo Awards 2021
- Какие чудики! 20+ нелепых и странных фото животных
- Что за прелесть: 20+ фото с животными, которые умилят любого
- Коровы полетали над швейцарскими Альпами
- 20+ чудесных фото осликов, которые показывают, какие они милые животные
19
Понравилось19
Новости партнёров
Да вы просто не ухаживали за ними, не доили, навоз не убирали, пасти не ходили с рассветом, на веревке их не таскали до ветеринарки...
Летом в деревне был у двоюродных, сестра держит 4-х, 4-Х! коров (теперь 3-х, одну машина задавила осенью) которые дают молоко и куча телят разного возраста.
Спрашиваю, нахрена тебе это добровольное рабство... да не, даже не знаю, мозахизм? Ну как, грит, в деревне жить и корову не держать? Как так можно?!
Приезжает с работы (с города в деревню) в 6 вечера, пока то, да се, покушать, подоить, почистить... 10-30, 11 вечера... ВОт нахрена?
Один раз помогал притаскивать с дядькиного огорода (когда выпас по очереди закрыли по осени), уже темно, перед домом, эта дура (корова) хотела сбежать дальше. Да ну на, думаю, в темноте с фонариком потом искать, хотел удержать за веревку. Никогда не обвязывал руку (а то был случай года три назад там же: ), чтобы веревка выпала, а тут...
Короче свалила она меня неожиданно на щебенку, зуб сломал, млЭать, убил бы, т.е. зарезал.
С удовольствием сам зарежу, когда время придет, специально поеду.
часов в 10 - 11 и в часа 2-3 у них тихий час, они нажруться не пережевывая и лежат часа полтора, пережевывая. И сами отдыхали, в картишки, скупаться...
Иногда находится несколько коров, которые не нажрались или им лежать неохота. Ходили и млеать других поднимали, рогами, охренеть милые, хорошо, что с собой тогда ружья не было... не сдержался бы...