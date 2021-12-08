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20+ кадров с коровами, которые доказывают, что они - милейшие создания

20+ кадров с коровами, которые доказывают, что они - милейшие создания (30 фото)

Автор:
08 декабря 2021 21:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   корова   коровы   мило   подборка   смешные животные   фото   
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Пока интернет уже давно завоевали кошечки и собачки, мы совсем забыли.. о коровах! Это чудесные, дружелюбные и милые существа, которые тоже заслуживают внимания. Взгляните на эти милейшие кадры с коровами и бычками, которые заставят улыбнуться.
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Метки: домашние животные   животные   корова   коровы   мило   подборка   смешные животные   фото   
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3k
* You All 2 часа назад
+ 100 причин согласиться с тем,что это так
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383
Чумной Доктор Час назад
коровы и во взрослом виде милые созиданья.
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13k
Генка 2 часа назад
Я вот не понял про корову, которую спасли с фермы. Типа чувак пришел на ферму и забрал корову оттуда. Дальше что? Он привез и поселили себе в квартиру, чтоль? Или он ее на другую ферму повез? Теперь эту корову забивать не будут и она будет кушать/какать и спать до скончания своих дней, так? Мне интересно, кто будет платить за продолжение этого банкета?
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5k
Афанасий 2 часа назад
(С)"Коровы -- они будь здоровы!"
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970
Евгений 2 часа назад
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18k
Luc72 2 часа назад
"что они - милейшие животные"
Да вы просто не ухаживали за ними, не доили, навоз не убирали, пасти не ходили с рассветом, на веревке их не таскали до ветеринарки...
Летом в деревне был у двоюродных, сестра держит 4-х, 4-Х! коров (теперь 3-х, одну машина задавила осенью) которые дают молоко и куча телят разного возраста.
Спрашиваю, нахрена тебе это добровольное рабство... да не, даже не знаю, мозахизм? Ну как, грит, в деревне жить и корову не держать? Как так можно?!
Приезжает с работы (с города в деревню) в 6 вечера, пока то, да се, покушать, подоить, почистить... 10-30, 11 вечера... ВОт нахрена?
Один раз помогал притаскивать с дядькиного огорода (когда выпас по очереди закрыли по осени), уже темно, перед домом, эта дура (корова) хотела сбежать дальше. Да ну на, думаю, в темноте с фонариком потом искать, хотел удержать за веревку. Никогда не обвязывал руку (а то был случай года три назад там же:
), чтобы веревка выпала, а тут...
Короче свалила она меня неожиданно на щебенку, зуб сломал, млЭать, убил бы, т.е. зарезал.
С удовольствием сам зарежу, когда время придет, специально поеду.
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914
BHU1004 2 часа назад
Не только милейшие, но и вкуснейшие!
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Все животные милые, особенно мелкие. Но жрать-то надо...)))
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50k
doker 2 часа назад
Согласен, большое вымя и выразительные глаза - это про коров.

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