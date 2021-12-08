20+ кадров с коровами, которые доказывают, что они - милейшие создания

Пока интернет уже давно завоевали кошечки и собачки, мы совсем забыли.. о коровах! Это чудесные, дружелюбные и милые существа, которые тоже заслуживают внимания. Взгляните на эти милейшие кадры с коровами и бычками, которые заставят улыбнуться.

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Как будто плюшевые 0 Источник:

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Коровы - очень дружелюбные создания 0 Источник:

"Это Уиллоу - корова породы техасский лонгхорн. Она родилась раньше срока, и ее вырастили в доме среди собак. Теперь она думает, что она - тоже собака" 0 Источник:

Какие они милашки 0 Источник:

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Коровы тоже любят собак! 0 Источник:

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Приветики 0 Источник:

А эти ребята выросли вместе, и души не чают друг в друге 0 Источник:

Кому новогоднего настроения? 0 Источник:

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Знакомство двух малышей 0 Источник:

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Это Арета - корова, спасенная с фермы 0 Источник:

Кто-то хочет подружиться 0 Источник:

Сама нежность! 0 Источник:

Для коровки сшили специальную шапочку от замерзания 0 Источник:

Пес со своим другом-бычком 0 Источник:

Коровы с сердечками 0 Источник:

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"Мой дедушка больше не может заботиться о своих коровах, и я ему помогаю. Сначала боялся их, а теперь очень привязался" 0 Источник:

Когда тебе устроили стильную фотосессию 0 Источник:

"Наша прелесть - корова по кличке Марли Роуз" 0 Источник:

Чудесные друзья 0 Источник:

"Нам надо было его как-то согреть, и мы нашли решение - толстовка" 0 Источник:

Сколько любви! 0 Источник: