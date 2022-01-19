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Егерь Кузьмич из «Особенностей...». Кто жены Виктора Бычкова и почему не общался с сыном 30 лет?

Егерь Кузьмич из «Особенностей...». Кто жены Виктора Бычкова и почему не общался с сыном 30 лет? (13 фото)

Автор:
19 января 2022 00:10
Метки: актер   роли   факты   
647
13

Виктор Бычков — советский и российский актёр. Несмотря на то, что артист сыграл в более чем 100 разноплановых образов, зрителям он запомнился как егерь Кузьмич из картины «Особенности национальной охоты».

Как же складывается жизнь актера?


Виктор Бычков появился на свет в 1954 году в Ленинграде.


Изначально молодой человек хотел связать свою жизнь с медициной, однако при поступлении парень неудачно пошутил, за что ему сделали замечание, которое обидело абитуриента. Таким образом, он не стал поступать в медицинское училище. Позже он поступил в ПТУ и увлекся театральной игрой.


Отслужив в армии, Виктор Бычков понял, что хочет стать актёром и попробовал поступить в театральный вуз. Первая попытка была неудачной. Несмотря на то, что парень расстроился и уже хотел бросить эту затею, он вновь подал документы в ЛГИТМиК. И не зря. Поверив в себя, он стал студентом актёрского факультета.

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Впервые на экранах молодой актёр появился спустя 3 года после окончания театрального института. Свою первую роль он сыграл в киноленте Александра Рогожкина «Ради нескольких строчек».

С начала карьеры актер регулярно снимался в кинематографе, у актера не возникало пауз, он всегда был востребован в профессии. Не возникло у Виктора проблем и в непростые 90-е годы.


Несмотря на многочисленные роли, всероссийскую известность ему принесла комедия «Особенности национальной охоты», где актёр исполнил образ егеря Кузьмича. Кинолента стала одной из самых успешных картин того времени. Позже он снимется в в двух продолжениях фильма.

Популярность Бычкова стала расти, его приглашали в самые разнообразные кинопроекты. Он появился в таких популярных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».


Такого ошеломляющего успеха в карьере артиста больше не было, однако он продолжает активно принимать участие в киносъемках. Он появился в таких картинах, как «Турецкий гамбит», «Жмурки», «Вий 3D», «Кухня» и других.

Кроме актерской карьеры, Виктор Бычков попробовал себя и в роли телеведущего. С 2006 по 2012 год артист вёл популярную детскую телепередачу «Спокойной ночи, малыши!».

На сегодняшний день последними работами актера в кинематографе стали кинопроекты: «Две девицы на мели», «Подкидыш», «Жуки», «Полярный».

Личная жизнь


Виктор Бычков был трижды женат.

С первой супругой, однокурсницей Натальей Васильевой, артист познакомился на момент обучения в театральном вузе. В их союзе появился на свет сын Григорий. Однако меньше чем через год их брак распался. К сожалению, после развода сына он больше не видел.


«После развода меня к не­му перестали пускать. Когда я хотел потребовать общения через суд, судья посоветовала этого не делать: в нашей стране закон на стороне женщины. И я отступил. Бывшая мне сказала: "Когда ты понадобишься сыну, он сам к тебе придет". Но, к сожалению, ее обещание не сбылось. И хотя мы живем с ним в одном городе, и я не прячусь, он ко мне не приходит», — Виктор Бычков.

Второй раз Виктор Бычков женился на актрисе Елене Симоновой. У супругов появились на свет двое детей: сын Федор и дочь Арсения. Однако спустя время Виктор и Елена стали отдаляться друг от друга. В браке мужчина чувствовал себя одиноко.

Счастливый брак актер обрел лишь после 40 лет. Его избранницей стала театральный режиссёр Полина Белинская, несмотря на разницу в возрасте 23 года, им удалось найти общий язык и полюбить друг друга. В браке родился сын Добрыня. Супруги счастливы вместе почти 20 лет.

С детьми от второго брака Виктор продолжает общение, у них прекрасные взаимоотношения.

Сын Федор пробовал поступать в театральные вузы, однако попытки не увенчались успехом. Позже он учился в техническом вузе, где осваивал программирование, но и там не сложилось. На данный момент он работает в магазине, пишет музыку и играет в группе. По словам актера он продолжает поиски себя.


Дочь Арсения окончила СПбГАТИ и стала актрисой. На сегодняшний день девушка служит в Театре комедии им. Акимова.


Сын Добрыня, который появился на свет в третьем браке актера, учится в школе и старается получать хорошие оценки.

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Метки: актер   роли   факты   
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5  комментариев
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78
Егор Терентьев 8 часов назад
А я читал где то, что он стал экскурсоводом в карьере Рускеала в Карелии.
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23k
Ваня 40 минут назад
здоровья ему!!!
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7
Чурчхела 8 часов назад
Посмотрите "особенности Русской бани", не то что порно, но разврат по полной.
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162k
☭Cheкаво☭ 8 часов назад
Пить вредно.
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