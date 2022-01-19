Егерь Кузьмич из «Особенностей...». Кто жены Виктора Бычкова и почему не общался с сыном 30 лет?

Как же складывается жизнь актера?

Виктор Бычков появился на свет в 1954 году в Ленинграде.

Изначально молодой человек хотел связать свою жизнь с медициной, однако при поступлении парень неудачно пошутил, за что ему сделали замечание, которое обидело абитуриента. Таким образом, он не стал поступать в медицинское училище. Позже он поступил в ПТУ и увлекся театральной игрой.

Отслужив в армии, Виктор Бычков понял, что хочет стать актёром и попробовал поступить в театральный вуз. Первая попытка была неудачной. Несмотря на то, что парень расстроился и уже хотел бросить эту затею, он вновь подал документы в ЛГИТМиК. И не зря. Поверив в себя, он стал студентом актёрского факультета.