В Австралии крокодил перевернул лодку и съел рыбака

На следующий день спасатели нашли лодку мужчины - та была повреждена и опрокинута, и эксперты сразу определили, что здесь был крокодил. В тот же день работники департамента по охране окружающей среды заметили недалеко от лодки 4-метрового крокодила, и обнаружили в воде человеческие останки. После этого выстроилась вся цепочка печальных событий..