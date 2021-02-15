В Австралии крокодил перевернул лодку и съел рыбака

В Австралии расследуют исчезновение 69-летнего рыбака, который отправился на рыбалку к острову в штате Квинсленд, и не вернулся домой. На следующий день после пропажи, полицейские нашли перевернутую лодку мужчины, человеческие останки неподалеку, и 4-метрового крокодила.
Эта история произошла на прошлой неделе в австралийском городе Таунсвилл, штат Квинсленд. В четверг, 11 февраля, 69-летний местный житель Эндрю Херд (Andrew Heard) неожиданно пропал. Его жена обратилась в полицию и сообщила, что ее муж отправился на рыбалку на остров Хинчайнбрук, но не вернулся и перестал ей отвечать.
На следующий день спасатели нашли лодку мужчины - та была повреждена и опрокинута, и эксперты сразу определили, что здесь был крокодил. В тот же день работники департамента по охране окружающей среды заметили недалеко от лодки 4-метрового крокодила, и обнаружили в воде человеческие останки. После этого выстроилась вся цепочка печальных событий..
Полиция искала останки и лодку с использованием лодок и самолетов, беспилотников и ловушек. Обнаруженного крокодила поймали и усыпили, а вскрытие его желудка показало, что внутри тоже есть человеческие останки, которые, вероятно, принадлежат Херду. В данный момент расследование продолжается.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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