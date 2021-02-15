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В Австралии крокодил перевернул лодку и съел рыбака

В Австралии крокодил перевернул лодку и съел рыбака (5 фото)

Автор:
15 февраля 2021 21:32
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   животные   инциденты   истории   крокодил   нападение   смерть   фото   
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В Австралии расследуют исчезновение 69-летнего рыбака, который отправился на рыбалку к острову в штате Квинсленд, и не вернулся домой. На следующий день после пропажи, полицейские нашли перевернутую лодку мужчины, человеческие останки неподалеку, и 4-метрового крокодила.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   животные   инциденты   истории   крокодил   нападение   смерть   фото   
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19  комментариев
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7k
Караганда 42 минуты назад
рыбачить в Австралии-это 50х50-кто наживка понять трудно.
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2k
Philatelist 24 секунды назад
Для Австралии это будни
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15k
Ego sum qui sum 6 минут назад
но в Австралии это просто бытовуха, а не новость
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3k
Убийца Прохиндеев 17 минут назад
Вот интересно, это крок минус поставил?
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3k
Димыч 20 минут назад
Ну что. Крокодил поел. Мужика жаль.
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3k
Убийца Прохиндеев 21 минуту назад
4-метровый уже добыл не из воды, а из лодки! На что тогда способны 8-метровые гребнистые...
Такие наверное тебя из дома добудут, прямо с 3 этажа, когда на балкон подышать выйдешь.
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3k
Вадим Игнатьев 42 минуты назад
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10k
Андрей Ватрушкин 46 минут назад
Были времена - мы ели крокодилов, а теперь они едят нас.
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3k
au3 Андрей Ватрушкин 24 минуты назад
Измельчали человеки ... Или крокодил изкрупчал
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4k
TirAn 50 минут назад
.... хорошо, что в Росси не водятся крокодилы ...
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3k
Убийца Прохиндеев TirAn 18 минут назад
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7k
Billi_Bons Убийца Прохиндеев 7 минут назад
Ну бляха муха, ночь на дворе. Как теперь это развидеть?
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8k
Савл Час назад
Надо знать инстинкты крокодила. Хотя всего не предусмотришь.
Надо знать инстинкты крокодила. Хотя всего не предусмотришь.Посмотреть
Надо знать инстинкты крокодила. Хотя всего не предусмотришь.
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7k
Караганда Савл 40 минут назад
это был первый дубль-второй не показывают.
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8k
Савл Караганда 14 секунд назад
Крокодил: Если съесть мальчонку, то кто еду приносить будет?
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80k
Taras Kozalupko Час назад
Сидел бы дед дома у печи, жив бы был
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8k
Савл Taras Kozalupko Час назад
Карма.
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−4
ТВАРЬ Час назад
А в результате порыбачил крокодил.
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31k
Опаньки ТВАРЬ 50 минут назад
ник у тебя что надо
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