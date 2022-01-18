Таксисты нашли и заставили извиниться "чеченца", который жестоко оскорбил их коллегу

Оскорблений в ходе поездки было очень много, в Сети можно найти 6 роликов по две минуты каждая. Даже удивительно, как таксист смог такое стерпеть и не отоварил пассажиров монтировкой.





Однако таксист Николай не стал спускать на тормозах этот инцидент и рассказал обо всем коллегам. На следующий день они нашли тех самых пассажиров.





Тихий и протрезвевший главный герой ролика извинился перед Николаем, всеми жителями Волгограда, которых назвал "петухами" и пообещал больше не пить.





"Я ничего не выкладывал. Я случайно в группу «Маршрутки Волгограда» отправил. У нас в жизни и так плохо всё. Я плохой человек, много что наговорил в тот день, простите меня. Я больше никогда свой рот не открою и ничего не скажу. Я накосячил, я за это отвечаю. Я у тебя извинения прошу, прости меня, пожалуйста" - извинился на камеру быдло-пассажир.