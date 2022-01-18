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Таксисты нашли и заставили извиниться "чеченца", который жестоко оскорбил их коллегу

Таксисты нашли и заставили извиниться "чеченца", который жестоко оскорбил их коллегу (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 января 2022 13:18
Сообщество : Таксисты
Метки: Волгоград   видео   извинения   конфликт   пассажиры   унижение   
1478
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Удивительно, но пассажира отпустили с миром, хотя наговорил он на несколько статей.

В Волгограде два пьяных тела после замечания таксиста о грязной куртке одного из них, принялись в грубой и циничной форме оскорблять водителя и всех жителей Волгограда. Особенно постарался автор видео, который почему-то назвался чеченцем.


В какой-то момент железные нервы таксиста всё-таки не выдержали и он остановил машину, отказавшись везти пьяное быдло дальше. Тон пассажиров мгновенно изменился, мужчину теперь называли "другом" и "батей" и просили "по-братски" довезти до Спартановки. Таксист на свою голову согласился продолжить путь, но с условием, что пьяные неадекваты заплатят за поездку вперёд. Свои 180 рублей таксист получил... Вместе с очередной порцией оскорблений: "На тебе две сотки. Ну и еще ты у меня *** отсосешь. Сдачи мне не надо".

Оскорблений в ходе поездки было очень много, в Сети можно найти 6 роликов по две минуты каждая. Даже удивительно, как таксист смог такое стерпеть и не отоварил пассажиров монтировкой.


Однако таксист Николай не стал спускать на тормозах этот инцидент и рассказал обо всем коллегам. На следующий день они нашли тех самых пассажиров.


Тихий и протрезвевший главный герой ролика извинился перед Николаем, всеми жителями Волгограда, которых назвал "петухами" и пообещал больше не пить.


"Я ничего не выкладывал. Я случайно в группу «Маршрутки Волгограда» отправил. У нас в жизни и так плохо всё. Я плохой человек, много что наговорил в тот день, простите меня. Я больше никогда свой рот не открою и ничего не скажу. Я накосячил, я за это отвечаю. Я у тебя извинения прошу, прости меня, пожалуйста" - извинился на камеру быдло-пассажир.

Удивляет, насколько волгоградские таксисты толерантный народ. Пассажиров не избили облили зелёнкой и даже не написали заявление в полицию. Хотя оба, а "чеченец" в особенности, заслужили и то и другое. Впрочем, полиция может ещё и заинтересуется этим инцидентом. При желании в их высказываниях можно найти и возбуждении ненависти и вражды по отношению к жителям города-героя, унижение чести и достоинства и даже угрозу убийством.

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Метки: Волгоград   видео   извинения   конфликт   пассажиры   унижение   
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eutace 44 минуты назад
"Удивительно, но пассажира отпустили с миром, хотя наговорил он на несколько статей."
--------------
потому что зассали
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2k
Руслан Новак 6 минут назад
Вот так просто извинился и всё? Да не позорились бы. Даже морда не битая. Оно завтра всё тоже будет делать.
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6k
Дмитрий Горчилин 16 минут назад
Это еще не все. Будет еще серия в которой его поймают граждане той национальности к которой он себя огульно причислял.
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26k
Максим 24 минуты назад
Надеюсь что хотя бы леща ему дали за кадром.
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10k
harlamov Полчаса назад
Смешное видео.
Вот едет русский мега быдлан, говорит такое, что по факту его надо посадить или покалечить.
В итоге разговор со "злыми" таксистами на уровне шутки.
- Да я пьяный был, не помню что говорил.
- Да ладно братан извинись.
- Да ладно, извиняюсь...
Хотя это чмо еще что-то про защитников Сталинграда заикнулось. Типа что все за зря. Их потомки лошары, которые таксуют у себя в городе и т.д.
В общем более мерзкой ситуации трудно представить. И более мерзкого быдла.
Как итог, разговоры на уровне третьего класса школы. Со смех#ечками и т.п.
Был бы это реально хачик, интернет бы схлопнулся.
Бастрыкин оседлал коня и поскакал бы с шашкой на перевес в Волгоград.
А так... ну пережрал бывает.
Пока русское быдло так себя ведет, кавказское не перевоспитается.
С себя надо начинать.
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1k
Viktor Полчаса назад
Это чмо само отсосало и его опустили .
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87
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
Лучше б зелёнкой заставили умыться.
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39
Алексей Губин 38 минут назад
Они такие же чеченцы как я эфиоп
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