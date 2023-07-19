Чем кормят детей в китайских и японских школах

В Японии и Китае детскому питанию уделяется много внимания. Из данной статьи вы узнаете, как и чем кормят школьников в этих странах.
Подрастающее поколение с малых лет должно знать цену еде и приучаться к традиционному рациону, который будет сопровождать их на протяжении всей жизни. Как правило, обеды в китайских школах делятся на платные, бесплатные и «домашние», когда ребенок приносит еду с собой в специальном боксе.
Платные обеды, как правило, стоят не очень дорого, но включают в себя чуть большее разнообразие блюд, а также свежие фрукты и йогурты.
Кроме того, они подаются ребенку уже собранными, в специальных коробочках, когда как бесплатный обед ребенок получает в столовой на линии раздачи. Но в целом, меню платных и бесплатных обедов очень похожи, поскольку состоят из мяса, овощей и риса.
Перерыв на обед в китайских школах обычно длится час, чтобы у ребят было время не только как следует подкрепиться, но и немного отдохнуть и развлечься перед началом очередных занятий. Как правило, стандартный обед в китайской школе состоит из мясных и овощных блюд на выбор, а также супа и, конечно же, риса.
К слову, китайские школьные обеды радикально отличаются от российских не только разнообразием блюд и их составов, но и объемами порций. В Китае нет понятия «первое, второе и компот», поэтому на подносе китайского школьника может поместиться и две, и три, и четыре порции всевозможных кушаний.
В качестве горячих блюд чаще всего выступает картошка с тушеным мясом или же просто мясо в жирной подливке, омлет с помидорами, лапша с курицей или говядиной. В дополнение к горячему китайские школьники могут взять порцию сыра тофу или овощей, приправленных специальным соусом.
Отдельное место в меню китайских школ, конечно же, занимает рис, и здесь на выбор ребенка предлагается как готовое блюдо из риса со всевозможными добавками, так и пустой отварной или приготовленный на пару рис. В таком виде китайские школьники едят его как закуску или заменяют им хлеб, ведь, как известно, мучное азиаты не слишком жалуют.
А вот разнообразием напитков китайские школы похвастаться не могут. Чаще всего, за обедом китайские школьники пьют воду, соки или сокосодержащие лимонады. Чай, как это ни удивительно, в Китае не слишком любят, и взрослое население в принципе больше предпочитает кофе. А так как детям кофе не положен, то и приходится китайским школьникам «довольствоваться» пакетированными соками, что, в принципе, согласитесь, очень даже неплохо!
В отличие от Китая, где большинство блюд в школьных столовых жирные и калорийные, поскольку их первоочередная задача обеспечить детей большим запасом энергии на целый день, в Японии школьный обед – это целая философия. В японских школах детей не просто кормят, их учат культуре питания, рассказывают о пользе и вреде тех или иных продуктов и объясняют, как правильно составлять рацион.
К слову, среди развитых стран, именно Япония имеет самый низкий показатель детского ожирения, но при этом маленькие японцы не страдают и от недостатка веса. Одним из секретов сами жители Страны Восходящего солнца считают программу школьных обедов.
Практически во всех японских школах есть диетологи, которые, собственно, и разрабатывают программу школьного питания. Причем эти программы включают в себя не только обязательные обеды, но и перекусы, чтобы в течение дня ребенок не ощущал себя голодным. В качестве перекуса в японских школах запрещены запакованные ланчи – сэндвичи и другой фастфуд. Для утоления легкого голода лучше всего подходят овощи и фрукты.
В большинстве японских школ обеды платные, однако многие семьи получают от государства дотации на питание для своих детей. Некоторые школы сами готовят обеды для своих подопечных, а в некоторые уже готовую еду привозят из специальных производственных цехов. Стандартный школьный обед, как правило, состоит из риса, рыбы на гриле, шпината и ростков пшеницы, супа-мисо со свининой, молока и сухого чернослива или другого фрукта.
В каждой обеденной порции содержится приблизительно 600-700 калорий, сбалансированных между углеводосодержащими продуктами, а также мясом или рыбой и овощами. И в целом, школьные обеды разрабатываются с такой целью, чтобы обеспечить ребенку получение тех питательных веществ, которых, как правило, ему не хватает в домашней пище.
Но и это еще не все. Как уже сказано выше, для японцев школьный обед – это настоящая философия. Именно поэтому японские школьники, в отличие от китайских, которые на обед отправляются в школьную столовую, осуществляют прием пищи прямо в учебном классе. Детей приучают следить за своим питанием, поэтому они помогают друг другу разносить и даже сервировать блюда.
Также во время обеда японским школьникам зачастую транслируется документальный фильм, который объясняет ценность тех или иных пищевых элементов, содержащихся в школьном обеде. Таким нехитрым способом школы Японии прививают детям культуру питания и рассказывают о ценности еды.
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