Чем кормят детей в китайских и японских школах

А вот разнообразием напитков китайские школы похвастаться не могут. Чаще всего, за обедом китайские школьники пьют воду, соки или сокосодержащие лимонады. Чай, как это ни удивительно, в Китае не слишком любят, и взрослое население в принципе больше предпочитает кофе. А так как детям кофе не положен, то и приходится китайским школьникам «довольствоваться» пакетированными соками, что, в принципе, согласитесь, очень даже неплохо!