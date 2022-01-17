«Космонавт Юрий Гагарин». Как Россия потеряла единственный в мире космический флот

Одиннадцать этажей в высоту, 231 м в длину, силовая установка мощностью 19 000 л.с., водоизмещение 45 000 т, почти неограниченная дальность хода (20 000 миль по топливу), более 350 человек экипажа и научных сотрудников, — все это корабль «Космонавт Юрий Гагарин».

Главный фактор, сделавший судно уникальным — его научная начинка. Корабль мог легко заменить наземный центр управления полётами, находясь в любой точке мирового океана.

Этот феноменальный корабль опередил своё время как минимум на полвека. Судно дальней связи «Космонавт Юрий Гагарин» предназначалось для обмена сигналами с межпланетными станциями, находящимися в любой точке солнечной системы, вплоть до орбиты Плутона.

Но главная задача, для выполнения которой собрали уникальный корабль, — обеспечение уверенной связи с космонавтами лунных миссий.

Ничего подобного у наших конкурентов-американцев к концу 60-х даже близко не имелось, и они дико завидовали сумасшедшим русским, которые в очередной раз прыгнули выше головы. Так стоит ли говорить, как были рады заокеанские партнеры, когда в 1996 году Украина, которой «Юрий Гагарин» достался в наследство, продала уникальное судно на металлолом по цене $170 за тонну.

Возможно, именно тогда в Вашингтоне поставили пометку, что холодная война выиграна окончательно и бесповоротно.

«Космонавт Юрий Гагарин» стал поистине вершиной и зримым воплощением научного и технологического могущества Советского Союза. И даже имея на руках неограниченные ресурсы всего мира, США так и не смогли воссоздать аналогичное судно.

О его величественной и в то же время трагической судьбе, словно повторившей биографию Советского Союза, пойдёт речь в статье.

Плавучий звездолёт совершил 20 длительных походов в разные широты. Доводилось держать связь возле Африки, в районе Северной Канады и даже в знаменитом Бермудском треугольнике.

По словам одного из самых успешных капитанов «Юрия Гагарина» Виктора Беспалова, в районе Бермуд с судном случилось необъяснимое происшествие. По загадочным причинам на 7 часов отключилась вся электроника, и корабль остался без связи.