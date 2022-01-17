«Космонавт Юрий Гагарин». Как Россия потеряла единственный в мире космический флот

Главный фактор, сделавший судно уникальным — его научная начинка. Корабль мог легко заменить наземный центр управления полётами, находясь в любой точке мирового океана.
Одиннадцать этажей в высоту, 231 м в длину, силовая установка мощностью 19 000 л.с., водоизмещение 45 000 т, почти неограниченная дальность хода (20 000 миль по топливу), более 350 человек экипажа и научных сотрудников, — все это корабль «Космонавт Юрий Гагарин».
Главный фактор, сделавший судно уникальным — его научная начинка. Корабль мог легко заменить наземный центр управления полётами, находясь в любой точке мирового океана.
Этот феноменальный корабль опередил своё время как минимум на полвека. Судно дальней связи «Космонавт Юрий Гагарин» предназначалось для обмена сигналами с межпланетными станциями, находящимися в любой точке солнечной системы, вплоть до орбиты Плутона.
Но главная задача, для выполнения которой собрали уникальный корабль, — обеспечение уверенной связи с космонавтами лунных миссий.
Ничего подобного у наших конкурентов-американцев к концу 60-х даже близко не имелось, и они дико завидовали сумасшедшим русским, которые в очередной раз прыгнули выше головы. Так стоит ли говорить, как были рады заокеанские партнеры, когда в 1996 году Украина, которой «Юрий Гагарин» достался в наследство, продала уникальное судно на металлолом по цене $170 за тонну.
Возможно, именно тогда в Вашингтоне поставили пометку, что холодная война выиграна окончательно и бесповоротно.
«Космонавт Юрий Гагарин» стал поистине вершиной и зримым воплощением научного и технологического могущества Советского Союза. И даже имея на руках неограниченные ресурсы всего мира, США так и не смогли воссоздать аналогичное судно.
О его величественной и в то же время трагической судьбе, словно повторившей биографию Советского Союза, пойдёт речь в статье.
Плавучий звездолёт совершил 20 длительных походов в разные широты. Доводилось держать связь возле Африки, в районе Северной Канады и даже в знаменитом Бермудском треугольнике.
По словам одного из самых успешных капитанов «Юрия Гагарина» Виктора Беспалова, в районе Бермуд с судном случилось необъяснимое происшествие. По загадочным причинам на 7 часов отключилась вся электроника, и корабль остался без связи.
Автор: http://ski-omer.ru/2020/page/5/
На судно нередко приезжали первые лица страны, а в 1984 на борту даже сняли новогодний Голубой огонёк с участием космонавтов.
В 60-х годах советские люди были уверены: будущее человечества — в космосе. Через 10 лет мы будем на Марсе, через 20 — на Венере, а в 2020-ом первый советский звездолёт понесёт отважных космонавтов на Альфу Центавра.
А ещё в конце 60-х Советский Союз вёл упорную лунную гонку с Америкой. Космонавты Алексей Леонов и Олег Макаров готовились высадиться на спутнике Земли в середине 1968-го, опередив американцев на полгода. К сожалению, смерть гениального конструктора Сергея Королёва и цепочка необъяснимых взрывов ракет лунных миссий привели к победе американцев.
Во второй половине 60-х, когда исход лунной гонки был ещё неясен, Советский Союз не жалел на неё ресурсов. Именно в это время были построены 6 уникальных научных судов для обеспечения непрерывной связи с космическими аппаратами. Флагманом суперфлотилии стал «Космонавт Юрий Гагарин».
В начале 60-х Никита Хрущев поставил советским инженерам амбициозную задачу: в ближайшее время Союз должен обзавестись лучшим в мире морским космическим флотом. Частично цель была достигнута уже к 1967 году, когда в его состав вошли 5 специальных судов, переделанных из лесовозов.
Автор: https://www.pinterest.ru/pin/320107486023950940/
А в 1969-ом весь мир ахнул: на воду был спущен невиданный доселе корабль с огромными параболическими антеннами — «Космонавт Юрий Гагарин».
Научное судно-гигант было построено на Балтийском заводе в Ленинграде, и уже к 1971 году было полностью оборудовано и отправилось в первый поход.
При беглом взгляде на судно в глаза бросаются две большие параболические антенны диаметром по 25 м и две поменьше. На самом деле, на корабле сразу было 75 антенн, что позволяло держать связь с несколькими спутниками одновременно.
Столь внушительный ресурс был заложен неслучайно. В 70-х годах прошлого века советская космонавтика развивалась необычно динамично. Обилие антенн привело к смещению центра тяжести корабля, поэтому проектировщики разработали для судна уникальную систему управления и позиционирования. Что-то подобное применяется на современных трубоукладчиках, наподобие знаменитого «Академика Черского».
Но если в наши дни для точного позиционирования используются системы JPS и ГЛОНАС, то в начале 60-х оно достигалось исключительно работой двигателей и якорями.
Советским инженерам удалось невозможное: «Юрий Гагарин» умел маневрировать настолько филигранно, что антенны дальней связи всегда смотрели в направлении соответствующих спутников. Чтобы уменьшить качку и повысить мореходные качества, корабль снабдили уникальным успокоителем, снижавшим амплитуду качания до 3 градусов даже при большой волне.
Второй уникальной особенностью корабля являлась его феноменальная автономность. Находиться в заданном квадрате без захода в порты необходимо было по 6-7 месяцев, активно расходуя топливо. Для этого у «Юрия Гагарина» имелись гигантские танки общей ёмкостью более 11 000 т. Такого количества мазута и дизельного топлива кораблю хватало на переход в 20 000 морских миль, что примерно соответствует кругосветному путешествию.
Автор: https://ucrazy.ru/other/1487905305-yuriy-gagarin-v-more.html
Даже в длительном походе научный персонал и члены экипажа были мало в чём ограничены. Лайнер оснастили сотней комфортабельных кают и системой кондиционирования, которая в 3 раза превышала по мощности систему Кремлёвского дворца съездов. В носовой части был кинотеатр на 250 кресел, под ним располагался спортзал, а по всему судну разместили рекреационные зоны отдыха.
В конце 80-х годов намечалось кардинальное переоснащение корабля с установкой компьютеров и обновлением передатчиков. Они должны были стать ещё мощнее, и обеспечивать стабильной связью марсианские и более дальние межпланетные миссии.
Но, увы, этим планам не суждено было сбыться. С началом горбачёвской перестройки лучный научный лайнер планеты был обречён. Сначала отложили модернизацию, а затем развалился Советский Союз, и большинство космических программ было свёрнуто из-за нехватки средств.
Впрочем, даже это обстоятельство уже не имело для «Юрия Гагарина» особого смысла. На момент крушения Союза научное судно было приписано к порту Одессы, поэтому досталось Украине. У него не было ни шанса вернуться к своим миссиям даже в урезанном виде, поскольку своей космической программы у Киева не имелось.
Автор: https://ucrazy.ru/other/1487905305-yuriy-gagarin-v-more.html
В 1991 году, после возвращения из последнего похода, научный лайнер оказался никому не нужным. Его поставили на прикол на дальнем причале порта Южный, под Одессой, где он почти не охранялся. Мародёры проникали на корабль и выносили всё стоящее — от уникальной аппаратуры стоимостью в миллионы долларов до потрепанных кресел из огромного кинотеатра.
Разумеется, особой популярностью в 90-е пользовался цветной металл, которого на судне были десятки тонн. Цинизм той эпохи всеобщего упадка наглядно иллюстрирует показательный факт: на корабле был варварски разграблен даже судовой музей с личными вещами Юрия Гагарина.
Украинские власти то ли закрывали глаза на бесчинства мародёров, то ли сами участвовали в присвоении редких артефактов, которые почти наверняка осели в личных коллекциях через аукционы.
В 1996-ом министерство обороны Украины, которому достался лучший научный корабль планеты, решило избавиться от него окончательно. Он был продан как металлолом австрийской фирме. Запас прочности, заложенный советскими инженерами, оказался настолько большим, что даже полуразобранный «Юрий Гагарин» сумел пройти свой последний путь самостоятельно.
Автор: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/12063-ne-prosto-klevoe-foto/page-24
После перехода из Чёрного моря к западному побережью Индии он был разрезан на металл. Такая же участь постигла и другие научно-исследовательские суда этой флотилии.
Так перестал существовать единственный в мире морской космический флот Советского Союза.
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Но ничего страшного - Россия вполне успешно застраиваится храмами, соборами, монастырями и часовенками. Попы живут и здравствуют. А все эти науки, исследования, телескопы - это все от Лукавого, происки Дьявола, прости Господи.
Ё.баный шапито усраинского разлива!!!!
вин таку перемогу не зробит.
ватники здохли вид зависти)))
Страну созидателей ,а не тупых потребителей ,как сейчас..Вот ,что мы потеряли ,за колбасу и жувачку и возможность поорать на митингах на болотной ..Где сейчас эти все "диссиденты" ? В США отдыхают ....
Тот же иуда горбач -"главный немец" и нобелевский лауреат ордена -иуды кровавого .
Пора собирать камни мужики ..