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Мужик попал в пробку и решил посмотреть порно

Мужик попал в пробку и решил посмотреть порно (4 фото)

Автор:
14 января 2022 15:52
Сообщество : Юмор
Метки: Tesla   машина   порно   пробка   работа   развлечения   
2284
4

Вот только не подумал, что сзади тоже стоят машины и его «развлечения» могут спалить.

Водитель «Теслы» - вроде бы должен быть солидным человеком. Но этот гражданин не из таких. Ехал на работу и попал в пробку - она, зараза, растянулась чуть не на километр.

В общем, когда водила понял, что залип надолго, то зашел на любимый сайт и включил «горяченькое». И это прекрасно) Особенно радовались люди, которые стояли позади него - они тоже с интересом смотрели видосы и фоткали весь процесс.

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Обычная американская пробка…

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Метки: Tesla   машина   порно   пробка   работа   развлечения   
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25  комментариев
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3k
Ivan Час назад
И чо? Я тоже люблю голых баб разглядывать в интернетах
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122
Anatoliy 4 минуты назад
Почему американская пробка,если номера британские ?
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9k
GRuslan 14 минут назад
И как потом с дымящейся шишкой ехать?
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391
комнатный сибиряк 15 минут назад
Небось и передёрнуть успел пользуясь случаем
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2k
azuver 18 минут назад
Владелицы "Тесла",что какие то особенные люди ? И не могут смотреть клубничку в своём авто ? Мля,супер новость.Просмотр порно в машине,в пробке. Инет взорван к х....
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4k
Дмитрий 20 минут назад
Стыдно то как должно быть.....Машина грязная...
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342
Шурман Полчаса назад
Какой ужас
я просто лишился аппетита , где 2 голых мужика которые пердолят друг друга ? куда катится Англия ?:) у нас ведь больше нельзя ни чего , 3 года закрыты красные фонари , мужик на Тесле за 80 штук с бесплатным интернетом даже не может посмотреть порнуху , в Бельгии просто решили евро 1-2-3-4 больше не могут ездить , вот эти люди реально надаривают где денег взять на новую машину
(( , заезд в крупные города 350 евро , выезд так же , заехал отдал 700 евро .
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342
Шурман Полчаса назад
Не надраивают а надрачивают
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2k
andrey morozov 36 минут назад
Да знаю я его, недавно мне последним достижением хвастался
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2k
Алексей 38 минут назад
---Обычная американская пробка…---
____________________
Что-то у меня сомнения, что пробка американская.
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391
комнатный сибиряк Алексей 17 минут назад
Наверное потому что GB номер Британии.
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6k
Tim_G 39 минут назад
Акуеть! Тырнет взорван!
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11k
Majul 43 минуты назад
"Водитель «Теслы» - вроде бы должен быть солидным человеком" А солидный человек не может смотреть порно в свой собственности? Да и в целом, что плохого в порно для половозрелого человека?
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32k
Рекламщик 45 минут назад
Не правда, он смотрит легкую атлетику...
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232
zenon 48 минут назад
Ужасный ужас. А если бы в машине сидели дети нетрадиционной ориентации, они могли бы подумать что это неправда и вернуться в правильную ориентацию относительно полярной звезды и мировой революции.
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274
perekrestok 48 минут назад
для таких поездок автомобиль с ДВС больше подойдет - аккумуляторы не сядут. А с бензином в случае чего зрители помогут.
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1k
Dorell 56 минут назад
Дзюба едет на тренеровку.
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43
Анри Анри 58 минут назад
Водитель «Теслы» - вроде бы должен быть солидным человеком. - "солидные" не размножаются, их выращивают. Фу Водитель «Теслы», как ты посмел быть человеком, фу)))
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288
Youtube's Best Channel 59 минут назад
И все вокруг
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2k
Ermolai Час назад
Регистрационный номер британский, движение левостороннее. Почему пробка американская?
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1k
metrolog Час назад
Новость мирового масштаба
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