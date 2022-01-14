Мужик попал в пробку и решил посмотреть порно

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Вот только не подумал, что сзади тоже стоят машины и его «развлечения» могут спалить.
Водитель «Теслы» - вроде бы должен быть солидным человеком. Но этот гражданин не из таких. Ехал на работу и попал в пробку - она, зараза, растянулась чуть не на километр.
В общем, когда водила понял, что залип надолго, то зашел на любимый сайт и включил «горяченькое». И это прекрасно) Особенно радовались люди, которые стояли позади него - они тоже с интересом смотрели видосы и фоткали весь процесс.
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Обычная американская пробка…
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Что-то у меня сомнения, что пробка американская.
LC
London (1905–74)
London North-West (from 1974)