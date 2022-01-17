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Питерскому «художнику» грозит до 5 лет за скульптуру в виде фекалий

Питерскому «художнику» грозит до 5 лет за скульптуру в виде фекалий (3 фото)

Автор:
17 января 2022 18:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: арт-объект   осквернение   санкт-петербург   уголовное дело   фекалии   фото   
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В МВД считают, что артист осквернил место массовых захоронений жертв Февральской революции.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали художника-концептуалиста Ивана Волкова, который 13 января слепил из снега на Марсовом поле арт-объект в виде фекалий. 5-ти метровую скульптуру какашки коммунальщики убрали на следующий день, а спустя трое суток на Ивана завели уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронений (на Марсовом поле находятся братские могилы с телами погибших в ходе Февральской революции).

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По словам друзей «художника», Иван всего лишь хотел поиронизировать на тему уборки снега в Северной столице. И ему это, видимо, удалось. Многие петербуржцы в скульптуре увидели точную картину того, что происходит в городе.


Мать задержанного Лариса Волкова считает, что злого умысла у Ивана не было, поскольку он не знал, что недалеко от его скульптуры находится место массового захоронения людей.


«Я готова принести свои какие-то извинения за него, и я точно могу сказать, что Ваня не из тех людей, которые… Он аполитичен, он абсолютно аполитичен. Я думаю, что про Марсово поле он просто, мне кажется, не знал вообще. Потом, это же нигде не упоминается, там же нет никаких табличек, там не кладбище и так далее», - заявила его мать.

Как рассказал галерист Александр Шаров, у которого работает Волков, художника сняли прямо с поезда до Москвы и отвезли в отделение полиции.


В постановлении правоохранителей говорится, что артист «умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших».


По 244-ой статье Уголовного кодекса Волкову грозит до 5 лет колонии. Решил посмеяться над уборкой снега, но последним будет смеяться губернатор Беглов.

Источник:

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Метки: арт-объект   осквернение   санкт-петербург   уголовное дело   фекалии   фото   
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1k
Bonefacius Час назад
С местом размещения данного "шедевра" автор ошибся. Вот напротив Ельцин-центра очень гармонично бы смотрелось...
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31k
Растрелли В.В. 4 минуты назад
Хрущёва на него нет!
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2k
Эдуардо 5 минут назад
Скоро весна, товарищи. И такие скульптуры появятся в каждом дворе.
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14k
alexis 5 минут назад
Бубенцы к брусчатке не прибивал- не художник.
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21k
Ego sum qui sum 16 минут назад
у таких художников между У и Д еще буквы Й не хватает
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20
Егор Терентьев Полчаса назад
"поскольку он не знал, что недалеко от его скульптуры находится место массового захоронения людей." Незнание закона не освобождает от ответственности.
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4k
portroy 39 минут назад
еще и на фоне храма))) У нас такие скульптуры по всему парку разложены, как снег выпадет слегка их накрывает, а если пару дней без снега опять все загажено. И никого не арестовывают, что характерно. Собачки...
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6k
BenderRodriguez 45 минут назад
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120k
arek14 48 минут назад
Для сравнения.
Мраморная вуаль итальянского скульптора Камилло Торреджани. 1855 г. Национальный музей Прадо. Мадрид. Испания.
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13k
aalexey3 52 минуты назад
Да ещё и на фоне нескольких храмов... Расстрелять однозначно!
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36k
jonnyD 58 минут назад
Вот мы его не ценили ... а как человек хорошо разбирался в исскустве . И первенство за КГАМ - тоже , выходит , Никиткино ...
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8k
MUZSER Час назад
У нас конечно своих дураков хватает, но этот из Москвы.
https://ria.ru/20220117/installyatsiya-1768257360.htmlhttps://ria.ru/20220117/installyatsiya-1768257360.html
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770
SHAGREEN Час назад
И сам дебил и обвинения дебильные. Как говорится: "кесарю кесарево"
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1k
Dorell Час назад
А мне нравится всякое такое. Сажать уж его точно незачто, максимум штраф какой-нибудь выписать.
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26k
Григорий Час назад
Давайте зададим вопрос детям, что во втором классе художки обучаются - а сможете лучше нарисовать? 90% среди 9-10-летних смогут. Значит это не художник совсем, а провокатор. Провокатора надо отправить к понимающему его творчество человеку, голодным не оставят.
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23k
Андрей Час назад
Да по нему санитары давно плачут! Таких "художников" нужно изолировать пожизненно!
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14k
Александр Час назад
"Дурака свалял" этот Ваня! Надо было табличку поставить "Объединённая Европа". Глядишь, вместо задержания какую-нибудь премию, или тендер получил бы... В Москве ж такие "скульптуры" считаются шедеврами!
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10k
☾ Атеист ☽ Час назад
Ну а что, современное искусство))) Что скульпторы г-но лепят, что художники рисуют всякую дичь.
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4k
Том Джоуд Час назад
Он больной просто. На голову.
Художник от слова - худо.
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25k
Владимир Час назад
Ёп-понский городовой, хужники.. Яйца к брусчатке прибить или говёху слепить это по ходу их потолок.
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771
Mixan Час назад
Все правильно сделали власти ..Иначе такое пойдет валом ..Нужно сразу пресекать и жестко ! Пусть в европе делают такие "скульптуры" их там засадят сразу и на долго ..
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