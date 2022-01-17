Питерскому «художнику» грозит до 5 лет за скульптуру в виде фекалий

В МВД считают, что артист осквернил место массовых захоронений жертв Февральской революции.
В Санкт-Петербурге полицейские задержали художника-концептуалиста Ивана Волкова, который 13 января слепил из снега на Марсовом поле арт-объект в виде фекалий. 5-ти метровую скульптуру какашки коммунальщики убрали на следующий день, а спустя трое суток на Ивана завели уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронений (на Марсовом поле находятся братские могилы с телами погибших в ходе Февральской революции).
По словам друзей «художника», Иван всего лишь хотел поиронизировать на тему уборки снега в Северной столице. И ему это, видимо, удалось. Многие петербуржцы в скульптуре увидели точную картину того, что происходит в городе.
Мать задержанного Лариса Волкова считает, что злого умысла у Ивана не было, поскольку он не знал, что недалеко от его скульптуры находится место массового захоронения людей.
«Я готова принести свои какие-то извинения за него, и я точно могу сказать, что Ваня не из тех людей, которые… Он аполитичен, он абсолютно аполитичен. Я думаю, что про Марсово поле он просто, мне кажется, не знал вообще. Потом, это же нигде не упоминается, там же нет никаких табличек, там не кладбище и так далее», - заявила его мать.
Как рассказал галерист Александр Шаров, у которого работает Волков, художника сняли прямо с поезда до Москвы и отвезли в отделение полиции.
В постановлении правоохранителей говорится, что артист «умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших».
По 244-ой статье Уголовного кодекса Волкову грозит до 5 лет колонии. Решил посмеяться над уборкой снега, но последним будет смеяться губернатор Беглов.
Источник:
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Мраморная вуаль итальянского скульптора Камилло Торреджани. 1855 г. Национальный музей Прадо. Мадрид. Испания.
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