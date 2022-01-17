Питерскому «художнику» грозит до 5 лет за скульптуру в виде фекалий

По словам друзей «художника», Иван всего лишь хотел поиронизировать на тему уборки снега в Северной столице. И ему это, видимо, удалось. Многие петербуржцы в скульптуре увидели точную картину того, что происходит в городе.





Мать задержанного Лариса Волкова считает, что злого умысла у Ивана не было, поскольку он не знал, что недалеко от его скульптуры находится место массового захоронения людей.





«Я готова принести свои какие-то извинения за него, и я точно могу сказать, что Ваня не из тех людей, которые… Он аполитичен, он абсолютно аполитичен. Я думаю, что про Марсово поле он просто, мне кажется, не знал вообще. Потом, это же нигде не упоминается, там же нет никаких табличек, там не кладбище и так далее», - заявила его мать.