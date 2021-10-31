Почему древние римляне ели лежа?

Римляне немного изменили подход к трапезе. Вместо индивидуальных столов они сделали один, показывая тем самым свою общность. Также римляне выставляли всю еду и напитки сразу, так что не было необходимости в большом количестве обслуживающего персонала.

Триклиний

Так называлась специальная комната, в которой в древнем Риме устраивали пиршества. Клиниями называли специальные массивные лежанки, на которых располагались хозяева и гости. Так же триклиниями в Риме называли, стол с тремя клиниями.

В комнате для проведения пиров стоял большой квадратный стол, а с трех сторон, буквой П, стояли клинии. Четвертая сторона оставалась свободной, что бы к столу могли подойти слуги. Одно ложе рассчитывалось на 3-х людей, причем так, что лежать на ней было комфортно долгое время. Таким образом, на трапезе могло присутствовать не более 9 человек.