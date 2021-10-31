Почему древние римляне ели лежа?

У древних римлян существовала необычная традиция – они ели лежа. В их домах строились специальные комнаты, где те принимали гостей и трапезничали на лежанках. Пир мог длиться долго, поэтому кушетки старались делать максимально удобными. Но почему же древние римляне ели лежа?
Откуда пошла традиция?
Римляне не сами придумали есть лежа. Традицию они позаимствовали у своих соседей, древних греков, которые также принимали пищу на специальных лежанках.
Римляне немного изменили подход к трапезе. Вместо индивидуальных столов они сделали один, показывая тем самым свою общность. Также римляне выставляли всю еду и напитки сразу, так что не было необходимости в большом количестве обслуживающего персонала.
Триклиний
Так называлась специальная комната, в которой в древнем Риме устраивали пиршества. Клиниями называли специальные массивные лежанки, на которых располагались хозяева и гости. Так же триклиниями в Риме называли, стол с тремя клиниями.
В комнате для проведения пиров стоял большой квадратный стол, а с трех сторон, буквой П, стояли клинии. Четвертая сторона оставалась свободной, что бы к столу могли подойти слуги. Одно ложе рассчитывалось на 3-х людей, причем так, что лежать на ней было комфортно долгое время. Таким образом, на трапезе могло присутствовать не более 9 человек.
Когда Римская Империя стала развиваться, и гостей нужно было уместить больше, римляне начали увеличивать комнаты. В них стали устанавливать все те же столы с тремя лежанками, но таких блоков в зале уже было по несколько штук. Напоминало это банкетный зал с раздельными столами.
Зачем есть лежа?
Римляне многое делали лежа: ели, читали, писали, обсуждали важные дела и просто беседовали. Во время интеллектуальной деятельности это способствовало сосредоточенности мозга на умственном процессе. Ведь в расслабленном состоянии мышцы посылали меньше сигналов, поэтому не отвлекали мозг на себя.
Что касается еды, то такое положение тела позволяло съесть больше предложенной еды. Чтобы не обидеть хозяина, гости пытались попробовать как можно больше блюд, а лежа сытость приходила позже. Кроме того, когда лежишь на левом боку, нагрузка на желудок снижается, и дискомфорт от переедания не чувствуется.
Как прием пищи лежа сказывается на организме?
Современному человеку есть лежа не стоит. Несмотря на то, что тяжесть в желудке не чувствуется, можно съесть лишнего, от чего появится лишний вес. Кроме того такой прием пищи может привести к некоторым заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Конечно, древние римляне, были в хорошей физической форме, так как много воевали, и ожирение им почти не грозило, но от проблем с желудком, они не были застрахованы.
Источник:
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Понравилось34
не знаю, что смешнее, запятая на вздохе или смысл.
-змеем
-?
-а чтобы всё лёжа делать
Нормальному человеку лёжа жрать явно не может быть в кайф.
Спасибо, поржал.
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понятия не имеет о гусиных перьях, которыми, выходя в туалет, щекотали гортань, вызывая рвоту, опорожняли желудок, и возвращались к столу....
жрать вкусняшки при таком раскладе можно было с утра до вечера....
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но это ж книжки нужно читать, в децтве, а не копипастить тупо с сайта....