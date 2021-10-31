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Почему древние римляне ели лежа?

Почему древние римляне ели лежа? (4 фото)

Автор:
31 октября 2021 09:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: еда   интересно   лежа   познавательно   прием пищи   римляне   факты   фото   
2001
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У древних римлян существовала необычная традиция – они ели лежа. В их домах строились специальные комнаты, где те принимали гостей и трапезничали на лежанках. Пир мог длиться долго, поэтому кушетки старались делать максимально удобными. Но почему же древние римляне ели лежа?

Откуда пошла традиция?

Римляне не сами придумали есть лежа. Традицию они позаимствовали у своих соседей, древних греков, которые также принимали пищу на специальных лежанках.

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Римляне немного изменили подход к трапезе. Вместо индивидуальных столов они сделали один, показывая тем самым свою общность. Также римляне выставляли всю еду и напитки сразу, так что не было необходимости в большом количестве обслуживающего персонала.


Триклиний

Так называлась специальная комната, в которой в древнем Риме устраивали пиршества. Клиниями называли специальные массивные лежанки, на которых располагались хозяева и гости. Так же триклиниями в Риме называли, стол с тремя клиниями.


В комнате для проведения пиров стоял большой квадратный стол, а с трех сторон, буквой П, стояли клинии. Четвертая сторона оставалась свободной, что бы к столу могли подойти слуги. Одно ложе рассчитывалось на 3-х людей, причем так, что лежать на ней было комфортно долгое время. Таким образом, на трапезе могло присутствовать не более 9 человек.

Когда Римская Империя стала развиваться, и гостей нужно было уместить больше, римляне начали увеличивать комнаты. В них стали устанавливать все те же столы с тремя лежанками, но таких блоков в зале уже было по несколько штук. Напоминало это банкетный зал с раздельными столами.


Зачем есть лежа?

Римляне многое делали лежа: ели, читали, писали, обсуждали важные дела и просто беседовали. Во время интеллектуальной деятельности это способствовало сосредоточенности мозга на умственном процессе. Ведь в расслабленном состоянии мышцы посылали меньше сигналов, поэтому не отвлекали мозг на себя.

Что касается еды, то такое положение тела позволяло съесть больше предложенной еды. Чтобы не обидеть хозяина, гости пытались попробовать как можно больше блюд, а лежа сытость приходила позже. Кроме того, когда лежишь на левом боку, нагрузка на желудок снижается, и дискомфорт от переедания не чувствуется.


Как прием пищи лежа сказывается на организме?

Современному человеку есть лежа не стоит. Несмотря на то, что тяжесть в желудке не чувствуется, можно съесть лишнего, от чего появится лишний вес. Кроме того такой прием пищи может привести к некоторым заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Конечно, древние римляне, были в хорошей физической форме, так как много воевали, и ожирение им почти не грозило, но от проблем с желудком, они не были застрахованы.

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Метки: еда   интересно   лежа   познавательно   прием пищи   римляне   факты   фото   
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15  комментариев
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19k
BiZ 54 минуты назад
"древние римляне, были в хорошей физической форме, так как много воевали"
не знаю, что смешнее, запятая на вздохе или смысл.
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2k
Икра ежа 14 минут назад
Пилядть... С тупого дзена тупые записки выкладывать на фишки? Автор, ты лежа срать еще попробуй. Совсем обленились мутанты...
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3k
Юра Гагарин Полчаса назад
-каким ты зверем хотел бы стать?
-змеем
-?
-а чтобы всё лёжа делать
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Те, которые так ели - не воевали.
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2k
Точка Полчаса назад
Вот бы я ещё лёжа жрал.... Наверняка какие-то депутаты Рима и жрали лёжа.
Нормальному человеку лёжа жрать явно не может быть в кайф.
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3k
Leo 38 минут назад
Блин, я древний римлянин, или просто древний?
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38k
Александр 51 минуту назад
Сперва прочитал бегло и показалось - Почему древние Римляне ели ЕЖА ) Подумал уж было, что мы потомки древних римлян )
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1k
Леопольд Дарвин 58 минут назад
Всю жизнь по возможности ем лёжа
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774
Прямой Эффект 58 минут назад
"древние римляне, были в хорошей физической форме, так как много воевали"
Спасибо, поржал.
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316
Pterocactus Час назад
Слышал, скобари говорят "хоть кирпичи разгружать, лишь бы лёжа!" Неужели, скобари-потомки древних римлян и греков?
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10k
Alex Час назад
Да нам хоть кирпичи перекладывать, лишь бы лёжа!
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275
Andrey 2 часа назад
возможно не все древние римляне,а только определенная каста,правда автор ?
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