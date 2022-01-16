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Осенняя подборка фотографий. После просмотра которых вы точно полюбите осень. Хотя на улице зима

Осенняя подборка фотографий. После просмотра которых вы точно полюбите осень. Хотя на улице зима (10 фото)

Автор:
16 января 2022 21:02
Метки: Россия   красиво   осень   природа   фотографии   
445
10
Подборка начало осени . Это время густых туманов и прохлады...
Фотограф Евгений Карепанов.
Приятного просмотра!
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Метки: Россия   красиво   осень   природа   фотографии   
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2k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
Естественная гармония света и цвета – ПРИРОДА.
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14
Егор Терентьев 39 минут назад
Завораживает!
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24k
Виталий Кот 3 часа назад
осень люблю всегда
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