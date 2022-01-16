Осенняя подборка фотографий. После просмотра которых вы точно полюбите осень. Хотя на улице зима

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Подборка начало осени . Это время густых туманов и прохлады...
Фотограф Евгений Карепанов.
Приятного просмотра!
Фотограф Евгений Карепанов.
Приятного просмотра!
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Метки: Россия красиво осень природа фотографии
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