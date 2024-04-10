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16 любопытных фактов обо всём на свете

16 любопытных фактов обо всём на свете

Автор:
10 апреля 2024 09:51
Сообщество : Факты
Метки: животные   интересное   люди   мир   подборка   факт   
1097
16

Капля зубной пасты на вашей щетке называется нурдл. Звучит необычно, не так ли? А пространство между бровями - глабелла. Однако ни одно из этих названий и близко не стоит с умопомрачительным топонимом из Новой Зеландии...

Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху. Перевод этого слова с языка маори звучит так: "Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной".

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Единственная птица с таким навыком - колибри.


Один центральный, и по одному в каждом щупальце.

Во многом это связано с долгим процессом вынесения приговора.


Победить может либо демократ, либо республиканец. Другим просто не хватит голосов выборщиков от штатов.

А еще эти зверьки страдают от хламидиоза.

Бактерии из ротовой полости могут распространяться по всему организму.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   интересное   люди   мир   подборка   факт   
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2  комментария
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814
Шурман 53 минуты назад
Полторы недели назад и на то и на другое , станок нужно было запрограммировать а точней для одного ювелира гравировочную машину , спасибо хоть объяснил как а приводы на юсб есть и сейчас и двд и 1.44 .
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1k
klklkl 13 минут назад
Бухгалтерии матерые требуют сдачу материалов на CD. Не уверен что кто то их читает, но требуют чтобы было.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2863 поста (2691 в горячем)

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