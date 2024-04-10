16 любопытных фактов обо всём на свете

Капля зубной пасты на вашей щетке называется нурдл. Звучит необычно, не так ли? А пространство между бровями - глабелла. Однако ни одно из этих названий и близко не стоит с умопомрачительным топонимом из Новой Зеландии...
Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху. Перевод этого слова с языка маори звучит так: "Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной".
2. У стрекоз есть лапки, но они не могут ходить. Это единственное насекомое, которое может летать задом наперёд
Единственная птица с таким навыком - колибри.
Один центральный, и по одному в каждом щупальце.
Во многом это связано с долгим процессом вынесения приговора.
Победить может либо демократ, либо республиканец. Другим просто не хватит голосов выборщиков от штатов.
12. Вы, наверное, уже и не помните, когда в последний раз записывали на CD-R. И на дискеты...
А еще эти зверьки страдают от хламидиоза.
Бактерии из ротовой полости могут распространяться по всему организму.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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