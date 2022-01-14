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История одного снимка: разведчику на фото - всего 37 лет

История одного снимка: разведчику на фото - всего 37 лет (7 фото)

Автор:
14 января 2022 13:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ВОВ   военное фото   фото   
1800
7
В годы Великой Отечественной войны было много солдат, которые стали известными благодаря фронтовым фотографам. Снимок этого пожилого, усатого мужчины в СССР перепечатали многие газеты и журналы, но мало кто знал, что его герою на момент съемки не было и 40.
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Метки: ВОВ   военное фото   фото   
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8  комментариев
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23k
Ваня 4 часа назад
низкий поклон ему и светлая память...
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Андрей Час назад
Андрею Мартынову в "А зори здесь тихие.." всего 27, и грима почти нет.
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67k
Максим 2 часа назад
Соль земли русской.. А война , особенно такая старт очень сильно .. видел фотки парней 20-летних до и после войны.. разница не 4 года, а все 15.
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10k
Бендер Родригес 3 часа назад
Низкий поклон и светлая память!
ЗЫ
А если усищща сбрить, так и будет выглядеть на 37 лет.
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34k
KiploksAKS 4 часа назад
Пустяк, конечно, но покоробило: "Скончался в Сучанске". Город до 1972 назывался Сучан, по названию речки.
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38k
Геша Бородач 4 часа назад
на войне очень быстро взрослели, только и всего..... (
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