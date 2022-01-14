История одного снимка: разведчику на фото - всего 37 лет

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В годы Великой Отечественной войны было много солдат, которые стали известными благодаря фронтовым фотографам. Снимок этого пожилого, усатого мужчины в СССР перепечатали многие газеты и журналы, но мало кто знал, что его герою на момент съемки не было и 40.
Старый фронтовой снимок в свое время облетел многие газеты и журналы СССР. На нем изображен взрослый, даже пожилой мужчина. Солдат. Защитник и освободитель. Наверняка сфотографирован в минуту отдыха. Даже попытался улыбнуться, хотя никто не знает, как он устал воевать.
Этот же снимок к очередному Дню Победы был опубликован в "Литературной газете". Ее полоса была выставлена в стеклянной витрине на московской улице. Люди останавливались, чтобы рассмотреть фото, разглядывали портрет. Подписи под ним не было. Однако человек, изображенный на нем, достоин быть узнанным, ведь за портретом - его жизнь и судьба.
На фотографии снят кавалер трех орденов Славы, фронтовой разведчик, гвардеец-сибиряк Алексей Григорьевич Фрольченко. Удивительно, но на первом снимке ему всего 37 лет.
На фотографии снят кавалер трех орденов Славы, фронтовой разведчик, гвардеец-сибиряк Алексей Григорьевич Фрольченко. Удивительно, но на первом снимке ему всего 37 лет.
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Алексей Григорьевич родился в Иркутске в 1905 году, в предместье Марата на Крестьянской улице в доме конюха Григория Фрольченко. Помимо него, в семье было трое детей. Старшие дети - Алексей и его брат Василий уже в 10 лет пошли работать. Алеша устроился на скотобойню в Иркутске. Позже на фронте он вспоминал, что и до войны работал со скотом, но, оказалось по опыту, на бойне была скотина, а вот фашисты оказались настоящий скотом.
В гражданскую ушел воевать с Колчаком старший брат Алексея Василий, а в двадцатом году, когда прогнали колчаковцев, Алексей увязался за пятой армией - на тот момент ему было всего 15 лет. Два года воевал, и дома от него не было вестей. В 1923 году он вернулся домой. Оказался, что был ранен, участвовал в ликвидации банды Кочкина под Иркутском.
В 1927 году Фрольченко ушел служить в ряды Красной Армии. За участие в боях на КВЖД был награжден орденом Боевого Красного Знамени, а в 1938 году сражался у озера Хасан.
В гражданскую ушел воевать с Колчаком старший брат Алексея Василий, а в двадцатом году, когда прогнали колчаковцев, Алексей увязался за пятой армией - на тот момент ему было всего 15 лет. Два года воевал, и дома от него не было вестей. В 1923 году он вернулся домой. Оказался, что был ранен, участвовал в ликвидации банды Кочкина под Иркутском.
В 1927 году Фрольченко ушел служить в ряды Красной Армии. За участие в боях на КВЖД был награжден орденом Боевого Красного Знамени, а в 1938 году сражался у озера Хасан.
С июля 1941 года воевал на фронте. Серия этих фото была сделана во время боев на Курской дуге на Белгородском направлении в августе 1943 года.
Разведчик 325-й «Двинской» Стрелковой дивизии, гвардии старший сержант Алексей Григорьевич Фрольченко за проявленный подвиг и героизм был представлен к награде - ордену Красной Звезды. Это была первая награда разведчика в ВОВ.
Разведчик 325-й «Двинской» Стрелковой дивизии, гвардии старший сержант Алексей Григорьевич Фрольченко за проявленный подвиг и героизм был представлен к награде - ордену Красной Звезды. Это была первая награда разведчика в ВОВ.
«…в ночном поиске в ночь с 23 на 24 сентября товарищ Фрольченко был в захватывающей группе. Подойдя по ходу сообщения к немецкому дзоту и ворвавшись в него, тов. Фрольченко бросился на одного из находящихся там немцев, свалил его и стал связывать, в то время как другие товарищи убили остальных. В этой операции было уничтожено три дзота и 2 землянки противника, захвачен военнопленный с документами и убито до 35 немцев…»
За годы войны Фрольченко стал кавалером трех орденов Славы. Именно о нем поэт Михаил Исаковский сочинил эти строки:
"… Это в темный вражий дзот
Фролченко ворвался.
Тяжела его рука, но легка работа,
Он живого «языка»"
"… Это в темный вражий дзот
Фролченко ворвался.
Тяжела его рука, но легка работа,
Он живого «языка»"
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Метки: ВОВ военное фото фото
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А для девок он уже тогда немолодым казался: " Ну, бродит по разъезду пенёк замшелый: в запасе двадцать слов, да и те из уставов"
ЗЫ
А если усищща сбрить, так и будет выглядеть на 37 лет.