История одного снимка: разведчику на фото - всего 37 лет

Алексей Григорьевич родился в Иркутске в 1905 году, в предместье Марата на Крестьянской улице в доме конюха Григория Фрольченко. Помимо него, в семье было трое детей. Старшие дети - Алексей и его брат Василий уже в 10 лет пошли работать. Алеша устроился на скотобойню в Иркутске. Позже на фронте он вспоминал, что и до войны работал со скотом, но, оказалось по опыту, на бойне была скотина, а вот фашисты оказались настоящий скотом.



В гражданскую ушел воевать с Колчаком старший брат Алексея Василий, а в двадцатом году, когда прогнали колчаковцев, Алексей увязался за пятой армией - на тот момент ему было всего 15 лет. Два года воевал, и дома от него не было вестей. В 1923 году он вернулся домой. Оказался, что был ранен, участвовал в ликвидации банды Кочкина под Иркутском.



В 1927 году Фрольченко ушел служить в ряды Красной Армии. За участие в боях на КВЖД был награжден орденом Боевого Красного Знамени, а в 1938 году сражался у озера Хасан.