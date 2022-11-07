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Как переносить любые жизненные неурядицы с помощью юмора

Как переносить любые жизненные неурядицы с помощью юмора

Автор:
07 ноября 2022 10:54
Сообщество : Комиксы
Метки: Анастасия Лемова   Юмор   жизненные неурядицы   забавно   комикс   художница   
1195
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Лучший сюжет для комиксов — наша жизнь. И действительно, обыденность под юмористическим соусом становится куда ярче. Так шутливые комиксы учат нас относиться к серым будням с юмором.

Художница из Москвы Анастасия Лемова вооружилась своим навыком жизнелюбия и создала серию историй о том, что близко каждому. В её работах обыгрываются самые простые и обыденные сюжеты. Но взглянув на них глазами художницы, вы точно узнаете себя и гарантировано улыбнётесь.


Если бы позы в йоге воспринимались буквально

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Магия освещения

Анастасия Лемова — художница и иллюстратор, проживающая в Москве. Работает дизайнером интерфейсов, а в свободное время занимается созданием юмористических комиксов. Их главная тема — жизнь и различные повседневные события.


Подстава


С возрастом начинаешь ценить комфорт


Уставшие коллеги тоже хотят в отпуск


Ответ оказался прост


Тайна раскрыта


О финансовой грамотности


Новые технологии


Поза для более быстрого доделывания


Внезапно


Контрасты жизни

Анастасия выпускает полноценные книги с комиксами. Их можно приобрести во многих книжных магазинах. На данный момент художница отпечатала две книги. В скором времени ожидается выход третьей.


Это совсем меняет дело


Когда не понял, о чём идёт речь


Разные подходы к воспитанию


Когда подходишь к каким-то решениям чересчур ответственно


Это подойдёт в самый раз

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анастасия Лемова   Юмор   жизненные неурядицы   забавно   комикс   художница   
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1  комментарий
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ChePaev Час назад
Никогда не откладывай на завтра, то что можно сделать послезавтра!!
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