Как переносить любые жизненные неурядицы с помощью юмора

Художница из Москвы Анастасия Лемова вооружилась своим навыком жизнелюбия и создала серию историй о том, что близко каждому. В её работах обыгрываются самые простые и обыденные сюжеты. Но взглянув на них глазами художницы, вы точно узнаете себя и гарантировано улыбнётесь.

Если бы позы в йоге воспринимались буквально