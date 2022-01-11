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11 интересных фильмов на вечер

11 интересных фильмов на вечер (12 фото + 11 видео)

Автор:
11 января 2022 13:56
Сообщество : Кино
Метки: Жизнь Пи   Мерил Стрип   вечер   кино   роберт де ниро   робин уильямс   фильмы   
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Картины из подборки создают хорошую атмосферу, на них всегда приятно наткнуться по телевизору, с ними можно здорово провести вечер.

Реальная история о девушке Джули (Эми Адамс), решившей приготовить 524 блюда по рецептам знаменитой Джулии Чайлд (Мерил Стрип). И сделать это надо было за 365 дней. Весь процесс главная героиня красочно описывает в блоге. Смотришь фильм и чувствуешь запах вкусной еды. Поставила картину Нора Эфрон, создательница таких хитов, как "Когда Гарри встретил Салли", "Неспящие в Сиэтле", "Вам письмо".


Ремейк одноимённого японского фильма 1997 года.

Ричард Гир играет уставшего от скучной жизни юриста, рискнувшего записаться на танцевальный урок к Полине (Джениффер Лопес). Бальные танцы, конечно же, вернут чикагскому юристу вкус к жизни.

Семеро старых друзей собираются на ужин. Когда они решают начать игру, заключающуюся в том, что им придется читать все поступающие смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи, они и представить себе не могут, к чему приведет такая откровенность.

Фильм пересняли в 10 странах, включая Россию. У нас ремейк был снят с "Квартетом И" в главных ролях, а потом ещё и оригинальное продолжение вышло.

Фильм Паоло Дженовезе, создателя "Идеальных незнакомцев". "Место встречи" - это полнометражная адаптация итальянского мини-сериала "Столик в углу". По сюжету за столиком в углу сидит загадочный человек с блокнотом и ручкой. Он может выполнить любое желание, но ради его исполнение человек должен будет совершить что-то плохое.

Крис Гарднер — отец-одиночка. Воспитывая пятилетнего сына, Крис изо всех сил старается сделать так, чтобы ребенок рос счастливым. Работая продавцом, он не может оплатить квартиру, и их выселяют. Оказавшись на улице, но не желая сдаваться, отец устраивается стажером в брокерскую компанию, рассчитывая получить должность специалиста. Только на протяжении стажировки он не будет получать никаких денег, а стажировка длится 6 месяцев. Фильм основан на реальных событиях.


В картине Уилл Смит сыграл вместе со своим сыном. Это была первая большая роль Джейдена Смита в кино. Уилл Смит рассказывал сын многому его научил на съёмках, а не наоборот - например, относиться ко всему проще. Отец и сын также снялись вместе в фильме "После нашей эры" (2013).

Фильм Джузеппе Торнаторе ("Малена", "Новый кинотеатр «Парадизо»") по книге итальянского писателя Алессандро Барикко "1900".

На пароходе "Вирджинец" 1 января 1900 года был найден младенец. Его назвали Новеченто, что в переводе с итальянского значит 1900-й. Мальчик вырос, не выходя на сушу, и стал гениальным пианистом. В главной роли Тим Рот.

В психиатрический институт попал очень странный человек, не снимающий солнцезащитных очков. Он называет себя Прот (Кевин Спейси) и рассказывает, что он с далекой планеты Ка-Пэкс, откуда перенесся на Землю с помощью луча света. Прот настолько убедителен, что врач-психиатр (Джефф Бриджес) начинает думать, что его пациент действительно представитель внеземной цивилизации.



При бюджете всего в $1 млн этот британский независимый фильм про безработных сталеваров, занявшихся стриптизом, собрал в кассу $100 млн. Он до сих пор считается одной из лучших британских комедий.


Доктор Сэйер (Робин Уильямс) никогда не занимался лечением людей. Пять лет он провёл в обществе червей, проводя исследования и экспериментируя. Работа в клинике с хроническими больными становится для него настоящим испытанием. Среди своих подопечных он обнаруживает несколько человек, перенёсших энцефалит. Эти пациенты словно пребывают в состоянии полусна, не разговаривая и не двигаясь. Какое-то внутреннее чувство подсказывает доктору, что до них можно достучаться и вернуть в реальность.

Пытливый ум исследователя взывает к новым экспериментам. Для их проведения герой выбирает Леонарда. Пациент ещё в возрасте 11 лет перенёс заболевание и вошёл в состояние ступора. Доктору же предстоит разбудить уже взрослого сорокалетнего мужчину (Роберт Де Ниро). Фильм основан на реальных событиях.

Испано-аргентинский сборник ужасно смешных новелл на тему мести. В 2014 году фильм был номинирован на "Оскар" от Аргентины.

Невероятно красивые приключения индийского мальчика и хоть и компьютерного, но очень правдоподобного тигра в одной лодке.

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Метки: Жизнь Пи   Мерил Стрип   вечер   кино   роберт де ниро   робин уильямс   фильмы   
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Максим Час назад
На днях смотрел двухсотлетнего человека и целителя Адамса, к вопросу о гениальном Уильямсе
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36k
Мультголова 37 минут назад
лайк за Легенду о пианисте, любимейший фильм!
Ну и Мужской стриптиз огонь, конечно
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3k
3BE3DA4ET Час назад
Планета Ка Пекс - шикарный фильм..
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Николай Дмитрич

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