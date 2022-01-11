11 интересных фильмов на вечер

Семеро старых друзей собираются на ужин. Когда они решают начать игру, заключающуюся в том, что им придется читать все поступающие смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи, они и представить себе не могут, к чему приведет такая откровенность.

Фильм пересняли в 10 странах, включая Россию. У нас ремейк был снят с "Квартетом И" в главных ролях, а потом ещё и оригинальное продолжение вышло.