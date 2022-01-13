Как "танковый бандит" Бочковский перенес 17 операций, 5 раз горел в танке, уничтожил 36 машин и стал Героем Советского Союза?

К концу войны у Владимира Александровича было 36 подбитых машин и "Золотая Звезда". За что Бочковский стал Героем Советского Союза и после какого случая на войне он месяц не выходил из танка?

С платформы сразу в бой.

Владимир Александрович Бочковский был из того поколения советских ребят, для которых взрослая жизнь началась сразу с войны. Будущий танковый ас родился в 1923 году. 21 июня у Бочковского был школьный выпускной, а уже через день он ехал поступать в Харьковское танковое училище.

Владимир загорелся вести в бой стальную машину еще до войны, когда в фильме "Трактористы" ему пригляделись яркие образы демобилизованных танкистов-дальневосточников. Первый боевой опыт Владимира Александровича оказала куда суровее. Своими глазами он увидел то, что не покажут на экране.