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От странных до потрясающих: подборка лестниц, которые действительно стоит увидеть

От странных до потрясающих: подборка лестниц, которые действительно стоит увидеть (18 фото)

Автор:
14 января 2022 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: инвентарь   интересное   лестница   лестницы   подборка   странное   
2363
18
Пост посвящён странностям. Впрочем, любой желающий сможет по-настоящему оценить всю прелесть лестниц в этом обзоре. Собирал и выкладывал с любовью!
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Метки: инвентарь   интересное   лестница   лестницы   подборка   странное   
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11k
Krapiv 54 минуты назад
Анекдот из далекого детства:
- Гена, осторожно! Здесь ступеньки-пеньки-пеньки...
- Спасибо, Че-бум-бум-рашка
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13k
Сергей 15 минут назад
Мастера ремонта!
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981
Игорь Меншиков 41 минуту назад
А швелер они зря подпилили
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