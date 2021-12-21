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Хороший торт можно съесть дважды... Но лучше не надо

Хороший торт можно съесть дважды... Но лучше не надо (17 фото)

Автор:
21 декабря 2021 10:19
Сообщество : Юмор
Метки: интересное   подборка   сладости   странное   торт   торты   
1337
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Подборка для тех, кто по-настоящему любит торты. В подборке будут самые разные сладости: от настоящих произведений искусства, до страшной крипоты, которую так и хочется выбросить. Отдельного внимания заслуживают японские торты в банках.
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Метки: интересное   подборка   сладости   странное   торт   торты   
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