Хороший торт можно съесть дважды... Но лучше не надо

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Подборка для тех, кто по-настоящему любит торты. В подборке будут самые разные сладости: от настоящих произведений искусства, до страшной крипоты, которую так и хочется выбросить. Отдельного внимания заслуживают японские торты в банках.
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