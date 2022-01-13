"Наколи мне, кольщик, купола": украинские судьи закатили вечеринку под тюремные песни

Не совсем понятно, почему возмущаются граждане. Ведь это, можно сказать, их профессиональные гимны.
В Запорожской области Украины слуги Фемиды праздновали Новый год под "бессмертные хиты" Миши Круга. Судьи не только соревновались, кто лучше прогорланит под караоке песню "Кольщик", но и даже плясали под "душевный блатняк".
"Уголовный сходняк? Песенный конкурс в исправительной колонии? Да нет, это празднуют корпоратив судьи Шевченковского суда г. Запорожья", - написал юрист Михаил Жернаков, который первым опубликовал видео судейского
сходняка корпоратива.
Лучше всех исполнить "Кольщика" получилось, конечно же, у председателя Шевченковского суда Запорожья:
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Возможно, судьи устроили такую вечеринку для смеха, но украинцы иронии не оценили. Многие комментаторы считают, что выбор песен как ничто другое говорит про их самоидентификацию и уровень культуры.
По поводу проверки и/или реакции со стороны аналога российской Высшей квалификационной коллегии судей ничего неизвестно.
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что в россии, что у иностранных знакомых, работающих в сфере правопорядка тоже замечал частенько это влечение к уголовной субкультуре.
На организованный совместно с МВД художественный конкурс для общего здания внутренней безопасности в Пярну поступило 19 эскизов. Жюри объявило лучшей работой скульптуру Ясса Казелаана и Эдит Карлсон «Портрет красного петуха», но полиция отказалась от нее.
2. Зоновская тематика.
Это комбо, или как говорят в "незалэжной" Це зрада зрадная.
а кто не сними, тот москаляка с гиляки))))