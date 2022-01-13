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"Наколи мне, кольщик, купола": украинские судьи закатили вечеринку под тюремные песни

"Наколи мне, кольщик, купола": украинские судьи закатили вечеринку под тюремные песни (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 17:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Украина   корпоратив   михаил круг   судьи   шансон   
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Не совсем понятно, почему возмущаются граждане. Ведь это, можно сказать, их профессиональные гимны.

В Запорожской области Украины слуги Фемиды праздновали Новый год под "бессмертные хиты" Миши Круга. Судьи не только соревновались, кто лучше прогорланит под караоке песню "Кольщик", но и даже плясали под "душевный блатняк".


"Уголовный сходняк? Песенный конкурс в исправительной колонии? Да нет, это празднуют корпоратив судьи Шевченковского суда г. Запорожья", - написал юрист Михаил Жернаков, который первым опубликовал видео судейского сходняка корпоратива.

Возможно, судьи устроили такую вечеринку для смеха, но украинцы иронии не оценили. Многие комментаторы считают, что выбор песен как ничто другое говорит про их самоидентификацию и уровень культуры.


По поводу проверки и/или реакции со стороны аналога российской Высшей квалификационной коллегии судей ничего неизвестно.

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Метки: Украина   корпоратив   михаил круг   судьи   шансон   
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8  комментариев
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1k
Mikhail 18 минут назад
это наверное какая-то профессиональная деформация.
что в россии, что у иностранных знакомых, работающих в сфере правопорядка тоже замечал частенько это влечение к уголовной субкультуре.
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747k
NAZARETH 2 минуты назад
Немного не в тему, но касательно. Слепаков говорил, что когда его приглашают депутаты на корпоратив, заказывают эту песню и не по одному разу... Бог шельму метит...
Ссылка youtu.be
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679
SHAGREEN 11 минут назад
Может и наколет кольщик, полюбому всех их есть за что перевести по ту сторону суда.
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13k
Kost 19 минут назад
с другой стороны что еще петь подбуханным, если даже тут дыхалки не хватает.
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1k
Vovan Petroff 23 минуты назад
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На организованный совместно с МВД художественный конкурс для общего здания внутренней безопасности в Пярну поступило 19 эскизов. Жюри объявило лучшей работой скульптуру Ясса Казелаана и Эдит Карлсон «Портрет красного петуха», но полиция отказалась от нее.
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26k
Vazari Полчаса назад
1. На языке ахрессора.
2. Зоновская тематика.
Это комбо, или как говорят в "незалэжной" Це зрада зрадная.
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