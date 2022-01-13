"Наколи мне, кольщик, купола": украинские судьи закатили вечеринку под тюремные песни

В Запорожской области Украины слуги Фемиды праздновали Новый год под "бессмертные хиты" Миши Круга. Судьи не только соревновались, кто лучше прогорланит под караоке песню "Кольщик", но и даже плясали под "душевный блатняк".

"Уголовный сходняк? Песенный конкурс в исправительной колонии? Да нет, это празднуют корпоратив судьи Шевченковского суда г. Запорожья", - написал юрист Михаил Жернаков, который первым опубликовал видео судейского сходняка корпоратива.