Топ-10 фэнтези фильмов

Если вы оставили надежды найти дорогу в волшебный мир, попробуйте создать чудесную страну самостоятельно. Для этого, правда, вам может потребоваться детская непосредственность, вера в чудеса и много фантазии, но ведь где-то же они внутри нас прячутся, не пропали с возрастом бесследно. Герои семейного фэнтези "Мост в Терабитию" так и поступили – Джесс и Лесли, путешествуя по лесам, набрели на старый домик на дереве, его дети превращают в секретное место, сказочный мир под названием Терабития, полный удивительных существ.