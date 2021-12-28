Топ-10 фэнтези фильмов

Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!
Чтобы не было никаких вопросов в комментариях, сразу скажем, что лучшее фэнтези - это трилогия Питера Джексона "Властелин колец", и пойдём дальше.
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Жестокая сказка Гильермо дель Торо ("Хэллбой", "Хребет дьявола") про Фавна и девочку, которой надо пройти три испытания втайне от своего отчима фашиста, чтобы вернуться в волшебное королевство.
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Ужасный пират Робертс, он же батрак Уэстли, влюблённый в прекрасную девушку Лютик; искусный фехтовальщик Иниго Монтойя, мечтающий отомстить за убийство отца шестипалому разбойнику; гигант из Гренландии Феззик; коварный принц Хампердинк; криминальный гений из Венеции Виззини - всё это герои простой, но захватывающей сказки, которую дедушка в исполнении Питера Фалька, читает своему простудившемуся внуку. Сказку, а потом и киносценарий по ней написал сценарист Уильям Голдман, прославившийся совсем не сказками ("Вся президентская рать", "Мотылёк"). Поставил картину Роб Райнер ("Мизери", "Останься со мной").
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Мальчик Бастиан Букс, недавно потерявший мать, прячется в книжном магазине, спасаясь на улице от трёх школьных хулиганов, и в итоге "заимствует" оттуда книгу под названием «Бесконечная история» со странным амулетом на обложке. Вместе с Буксом зритель узнаёт из книги о стране Фантазии, которую пожирает Нечто. Поставил "Бесконечную историю" Вольфганг Петерсон ("Подводная лодка", "Идеальный шторм").
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Идеальная экранизация повести Николая Гогол, сделанная великим советским сказочником Александром Роу. Фильм идеально смотреть в канун Нового года или же в ночь перед Рождеством. В картине замечательные даже по современным меркам спецэффекты, так что "Вечера на хуторе" за прошедшие десятилетия не сильно потеряли в зрелищности, особенно в глазах маленьких зрителей.
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Экранизации видеоигр обычно получаются так себе, но "Варкрафт" приятное исключение из правил. Азерот вышел совсем как его себе представляли геймеры по всему миру, даже камера иногда зависает над полем битвы, как в игре. Экранизировал знаменитую игру сын Дэвида Боуи Дункан Джонс.
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Экранизация романа Нила Геймана, автора "Американских богов", "Благих знамений" (совместно с Терри Пратчеттом) с прекрасным актёрским составом: Чарли Кокс (теперь всем известный как Сорвиголова), Клэр Дейнс (сериал "Родина"), Мишель Пфайффер, Марк Стронг, Роберт Де Ниро.
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Если вы оставили надежды найти дорогу в волшебный мир, попробуйте создать чудесную страну самостоятельно. Для этого, правда, вам может потребоваться детская непосредственность, вера в чудеса и много фантазии, но ведь где-то же они внутри нас прячутся, не пропали с возрастом бесследно. Герои семейного фэнтези "Мост в Терабитию" так и поступили – Джесс и Лесли, путешествуя по лесам, набрели на старый домик на дереве, его дети превращают в секретное место, сказочный мир под названием Терабития, полный удивительных существ.
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Мэтт Деймон и Бен Аффлек в роли падших ангелов, сосланных на Землю, Алан Рикман в роли архангела Меататрона, Джордж Карлин в роли кардинала, Джей и Молчаливый Боб, Дерьмодемон и наконец певица Аланис Мориссетт в роли Бога в одном из лучших фильмов Кевина Смита "Догма".
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Фильм снят на основе серии комиксов 1988 года "Посланник ада" (Hellblazer). В комиксе был англичанин с внешностью певца Стинга, а в кино Джона Константина сыграл Киану Ривз. Фильм едва отбил бюджет в прокате, поэтому продолжение он не получил. Однако Киану, недавно снявшийся в продолжении "Матрицы", а ещё раньше вернувшийся к образу Теда Логана в фильме "Билл и Тед снова в деле", в интервью заявил, что был бы рад поучаствовать в сиквеле "Константина".
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И это никак не "сказочные существа". Колобок тоже фэнтези? Все сказки Ш.Перро - фэнтези?