Слепой мужчина играет в гаражах Металлику и Нирвану

Под Новосибирском живёт профессиональный гитарист. Но есть одна важная деталь – он смог достичь профессиональных высот будучи слепым с рождения.
Мужчина играет в рок-группе и без проблем исполняет каверы известных зарубежных рокеров.
Слепой профессиональный гитарист из Краснообска набирает в TikTok десятки тысяч просмотров. Мужчина играет в гараже мелодии Depeche Mode, «Metallica» и «Nirvana» со своей группой «Струны и мёд».
«Автор аккаунта Дмитрий, гитариста на видео зовут Алексей, он слеп с рождения, музыкант-самоучка», — сообщает Telegram-канал «Сибирьмедиа».
«Струны и мёд» иногда выступают в местных ДК и детдомах. За это им позволяют репетировать в студии. Алексей живёт скромно на пенсию по инвалидности.
Источник:
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