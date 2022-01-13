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Слепой мужчина играет в гаражах Металлику и Нирвану

Слепой мужчина играет в гаражах Металлику и Нирвану (1 фото + 3 видео)

Автор:
13 января 2022 11:52
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   видео   металлика   нирана   песня   слепой   
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Под Новосибирском живёт профессиональный гитарист. Но есть одна важная деталь – он смог достичь профессиональных высот будучи слепым с рождения.

Мужчина играет в рок-группе и без проблем исполняет каверы известных зарубежных рокеров.


Слепой профессиональный гитарист из Краснообска набирает в TikTok десятки тысяч просмотров. Мужчина играет в гараже мелодии Depeche Mode, «Metallica» и «Nirvana» со своей группой «Струны и мёд».

«Автор аккаунта Дмитрий, гитариста на видео зовут Алексей, он слеп с рождения, музыкант-самоучка», — сообщает Telegram-канал «Сибирьмедиа».

«Струны и мёд» иногда выступают в местных ДК и детдомах. За это им позволяют репетировать в студии. Алексей живёт скромно на пенсию по инвалидности.

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Метки: Музыка   видео   металлика   нирана   песня   слепой   
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Сергей 2 часа назад
Вау. Просто вау. Я с глазами с пианино справиться не могу. То лень, то время, то ещё куча отговорок. Очень круто. Молодец.
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ZiDAN10 41 минуту назад
Дед - красава!

Жизненный пример из разряда - а чего добился ты?
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