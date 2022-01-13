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Ширина этой реки составляет 400 километров

Ширина этой реки составляет 400 километров (4 фото)

Автор:
13 января 2022 10:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Земля   познавательно   природа   река   удивительно   фото   
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Для многих это станет открытием, но на нашей планете действительно есть реки шириной в четыреста километров.

Это удивительно, поскольку даже многочисленные протяженные реки Земли и близко не достигают такой длины, не говоря уже про ширину.

Название этой четырехсоткилометровой реки Хамза. Уверен, многие из вас о ней никогда не слышали и уж тем более, не изучали на уроках по географии.


Еще несколько лет назад считалось, что самая длинная река мира это Ла-Плата шириной примерно 200 километров. Даже великий Нил не превышает 100 километров, а Амазонка и того, в два раза уже.

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В России есть река Обь шириной около 80 километров, это самая широка река нашей страны.


Но как целые столетия нельзя было замечать реку, ширина которой примерно как расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода. Это даже шире чем Каспийское море.

Дело в том, что река Хамза находится глубоко под землей (примерно 4 километра), более того над ней протекает еще одна река Амазонка.

  • 10 лет назад ученые в ходе исследований поняли, что под Амазонкой есть еще одна река, но они и представить не могли, что она окажется настолько широкой.
  • Нужно отметить, что длина реки Хамза 6 тысяч километров, что ставит ее сразу же на 5 место самых длинных рек планеты, после Амазонки, Нила, Миссисипи и Янцзы.

Река Хамза впадает в Атлантический океан, а слабая соленость вблизи берега Атлантики и натолкнула ученых на проведение исследований. Хотя вода в подземной реке тоже достаточно соленая.

Открыли реку вообще случайно, благодаря бурению нефтяной скважины и проведенному анализу температур. Подземная река очень медленно движется, ее скорость составляет не более нескольких сантиметров в год.

Изучение реки Хамза только начинается, ученые предполагают, что в ней могут быть обнаружены неизвестные науки живые организмы. Оно и понятно, если в джунглях Амазонки по-прежнему скрыто много неизвестного, то в подземной реке и подавно.

При этом, многие исследователи географического сообщества выступают с критикой реки протекающей параллельным курсом с Амазонкой, утверждая, что это не река в привычном понимании, а скорее резервуар с водой или вовсе течение.

Но факт остается фактом.

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Метки: Земля   познавательно   природа   река   удивительно   фото   
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