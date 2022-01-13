Даже собственный дом может стать источником самых разных проблем

Итак, что же может случиться, пока вы мирно сидите дома?
Мы привыкли к тому, что дом — это место спокойствия, уюта и полной безопасности. Но, к несчастью, порой даже в собственном жилище людей подстерегают проблемы! Какие-то моменты могут просто немного раздражать — например, испорченный вид из окна или несговорчивые соседи, а некоторые эпизоды вообще способны вызвать полное отчаяние.
Тебе же всё равно не нравилась эта мебель, правда?
Когда в другой половине дома живёт сосед и отвечает только за себя
Итак, наш вид будет испорчен
Это дерево стояло даже не на моей территории
Мелочь, но это происходит всегда именно тогда, когда я уже злюсь!
Малярная бригада работала на крыше и уронила банку с краской на мой балкон
После этого они попытались подмести моей собственной метлой…
Мой сосед играл в гольф
Жена решила, что для посудомойки подойдёт обычное средство для мытья посуды
Кто-то въехал в мой гараж, пока я спал
Это была первая попытка оставить нашего щенка одного дома
Что случилось в доме моей тёти
Со мной тоже однажды такое было. И, что самое обидное, это произошло за день до того, как я съехал из дома!
Наша микроволновка сгорела
Купил свой первый в жизни дом, въехал. Оказалось, что предыдущие владельцы забрали унитаз!
А как прошло ваше утро?
Даже в душевой кабинке надо быть настороже
Я просто пошёл отправить открытку, а когда вернулся домой, случилось это
Да уж, кажется, фраза «мой дом — моя крепость» не всегда оказывается правдивой!
Источник:
- 18 случаев, когда судьба подкидывала людям ну очень дорогостоящие провалы
- Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью
- Взаимодействие человека и техники
- 10 фильмов, которые умудрились не понравиться даже тем, кто их не смотрел
- 16 провальных ситуаций, которые произошли на кухне
Понравилось18