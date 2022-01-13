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Даже собственный дом может стать источником самых разных проблем

Даже собственный дом может стать источником самых разных проблем (17 фото)

Автор:
13 января 2022 09:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: дом   подборка   проблема   провал   фейл   фото   
303
17

Итак, что же может случиться, пока вы мирно сидите дома?

Мы привыкли к тому, что дом — это место спокойствия, уюта и полной безопасности. Но, к несчастью, порой даже в собственном жилище людей подстерегают проблемы! Какие-то моменты могут просто немного раздражать — например, испорченный вид из окна или несговорчивые соседи, а некоторые эпизоды вообще способны вызвать полное отчаяние.


Тебе же всё равно не нравилась эта мебель, правда?

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Когда в другой половине дома живёт сосед и отвечает только за себя


Итак, наш вид будет испорчен


Это дерево стояло даже не на моей территории


Мелочь, но это происходит всегда именно тогда, когда я уже злюсь!


Малярная бригада работала на крыше и уронила банку с краской на мой балкон


После этого они попытались подмести моей собственной метлой…

Мой сосед играл в гольф


Жена решила, что для посудомойки подойдёт обычное средство для мытья посуды


Кто-то въехал в мой гараж, пока я спал


Это была первая попытка оставить нашего щенка одного дома


Что случилось в доме моей тёти


Со мной тоже однажды такое было. И, что самое обидное, это произошло за день до того, как я съехал из дома!


Наша микроволновка сгорела


Купил свой первый в жизни дом, въехал. Оказалось, что предыдущие владельцы забрали унитаз!


А как прошло ваше утро?


Даже в душевой кабинке надо быть настороже


Я просто пошёл отправить открытку, а когда вернулся домой, случилось это


Да уж, кажется, фраза «мой дом — моя крепость» не всегда оказывается правдивой!


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Метки: дом   подборка   проблема   провал   фейл   фото   
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