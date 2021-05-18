Иногда наши ноутбуки, смартфоны и телевизоры сами устраивают мини-восстание машин, отказываясь хорошо работать, но чаще сами люди совершают такие поступки, что гаджетам приходит преждевременный конец. Мы собрали для вас примеры случаев, когда взаимодействие человека и техники закончилось провалом.

Солнечные лучи из окна расплавили мою клавиатуру