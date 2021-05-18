Взаимодействие людей с техникой не всегда проходит гладко. Бывает по-разному.
Иногда наши ноутбуки, смартфоны и телевизоры сами устраивают мини-восстание машин, отказываясь хорошо работать, но чаще сами люди совершают такие поступки, что гаджетам приходит преждевременный конец. Мы собрали для вас примеры случаев, когда взаимодействие человека и техники закончилось провалом.
Солнечные лучи из окна расплавили мою клавиатуру
Вдребезги
iPad против стиральной машины
Когда я уронил телефон с первого этажа, на нём не было ни царапинки
А сегодня он просто соскользнул на пол с моей кровати.
Спасибо курьерам UPS
Во время картинга телефон выскользнул из кармана и застрял под картом
Вот что я обнаружил в конце круга.
Первая ночь отпуска, мы раскладываем диван-кровать для детей, слышим громкий хруст
iPhone сына упал между подушками и застрял в петлях каркаса кровати…
Ещё одна расплавленная клавиатура
Первый день карантина в моем городе, и мой ребёнок сделал это
Телефон выпал из кармана, когда я косил траву
Я не замечал этого, пока в наушниках не прекратилась музыка.
Клиент сказал, что экран его ноутбука перестал работать
Автомобильные двери могут превратить ваш обычный телефон в новейший складной
Не позволяйте коту спать на тёплых приборах
Птица выклевала клавиши, и люди думали, что горячий клей всё исправит
Клиент сказал, что его тачпад не работает
Источник:
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Здесь без зеркала на окне не обошлось