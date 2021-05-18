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Взаимодействие человека и техники

Взаимодействие человека и техники (16 фото)

Автор:
18 мая 2021 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: люди   подборка   провал   техника   фото   
1423
16

Взаимодействие людей с техникой не всегда проходит гладко. Бывает по-разному.

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Метки: люди   подборка   провал   техника   фото   
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5  комментариев
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26k
Рекламщик Час назад
Ну, тут в основном сами люди относились к своим вещам так погано....
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175
Шурман 43 минуты назад
В этом случае волноваться не нужно , УПС вернет деньги в течении недели , но и падик уже не спасти как раз мать замяли и ретина в заднице с корпусом , с него теперь можно только взять камеру и батарею
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175
Шурман 44 минуты назад
В 4х случаях ремонт от часа до 2х часов с полной переборкой корпуса , в одном случае минут 25 замена лсд , про мак бук тут попадалово на 570 евро + работа , работа 40 минут . В остальном сами дебилы , телефон сточенный картом это не проблема , мать целая а остальное просто под замену корпус и экран , батарея не задета , задеты были только флексы корпус и экран .
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9k
Nikita Час назад

Здесь без зеркала на окне не обошлось
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