15 таинственных приспособлений для кухни, назначение которых удалось узнать благодаря знатокам

Как хорошо, что в интернете есть знатоки-кулинары, которые по фотографии тут же опознают дробилку для льда или сервировочную ложку.
Даже если вы почти не готовите, то наверняка знаете, как выглядит тёрка или мясорубка. Но оказывается, на есть множество настолько загадочных кухонных приспособлений, что даже у самых опытных кулинаров нет представлений, зачем вообще нужна эта странная штуковина.
Нашли что-то непонятное в коллекции старых кухонных предметов
V-образной частью вы раскалываете орехи, а заострённым инструментом достаёте их из скорлупы.
Зачем на кухне лежат эти крючки?
Они понадобятся, чтобы не трогать руками горячую хлебопечку и хлеб.
Маленькая волнистая ложка с отверстием на дне. Понятия не имею, что это!
Раньше так выглядели ложки, которыми вырезают шарики из мякоти дыни или арбуза.
Странное приспособление из кухни съёмной квартиры
Просто съёмная ручка для сковородок.
Плоские металлические детали с крючками, найдены в кухонном ящике
Это подставка для индейки, вырезы не дают ей елозить по тарелке. Моя мама получила такой набор в подарок в 1957 году!
Для чего эта чёрно-красная пластиковая штука?
Это для водяного фильтра. Вы ввинчиваете красную часть в фильтр и вставляете чёрную часть под кран, чтобы пропустить воду.
Вот это нашлось среди антикварной кухонной утвари
Это инструмент для колки льда: с тех времён, когда большие блоки льда морозили в ящиках.
Этот металлический предмет выглядит так, как будто его можно прикрепить к столу
С его помощью к большой миске сверху крепят маленькую вазочку для соуса.
Обнаружили на кухне непонятную металлическую решётку
С её помощью индейку быстро заполняют начинкой.
Нашёл на кухне. Две эти части можно разделить
Так раньше выглядела дробилка для льда.
Кажется, этой штуке больше ста лет. Хранилась в кухонном ящике
Пестик для специй.
Найден на кухне у бабушки, есть надпись на японском
Эта штука разрежет яйцо в форме цветка.
Загадочные столовые приборы из нержавеющей стали
Они для смазывания кукурузы в початках маслом. У меня были такие в детстве.
Два непонятных предмета из набора столового серебра
Первая — сервировочная ложка для гороха, а вторую используют для нарезки сыра.
Так, а это точно для кухни?
Это щипцы, которыми раскалывают крабов.
Источник:
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