FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6506 постов • 743 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
15 таинственных приспособлений для кухни, назначение которых удалось узнать благодаря знатокам

15 таинственных приспособлений для кухни, назначение которых удалось узнать благодаря знатокам (16 фото)

Автор:
13 января 2022 09:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   кухня   познавательно   приспособления   приспособления для кухни   утварь   фото   
444
16

Как хорошо, что в интернете есть знатоки-кулинары, которые по фотографии тут же опознают дробилку для льда или сервировочную ложку.

Даже если вы почти не готовите, то наверняка знаете, как выглядит тёрка или мясорубка. Но оказывается, на есть множество настолько загадочных кухонных приспособлений, что даже у самых опытных кулинаров нет представлений, зачем вообще нужна эта странная штуковина.


Нашли что-то непонятное в коллекции старых кухонных предметов

×
×

V-образной частью вы раскалываете орехи, а заострённым инструментом достаёте их из скорлупы.


Зачем на кухне лежат эти крючки?

Они понадобятся, чтобы не трогать руками горячую хлебопечку и хлеб.


Маленькая волнистая ложка с отверстием на дне. Понятия не имею, что это!

Раньше так выглядели ложки, которыми вырезают шарики из мякоти дыни или арбуза.


Странное приспособление из кухни съёмной квартиры

Просто съёмная ручка для сковородок.


Плоские металлические детали с крючками, найдены в кухонном ящике

Это подставка для индейки, вырезы не дают ей елозить по тарелке. Моя мама получила такой набор в подарок в 1957 году!


Для чего эта чёрно-красная пластиковая штука?

Это для водяного фильтра. Вы ввинчиваете красную часть в фильтр и вставляете чёрную часть под кран, чтобы пропустить воду.


Вот это нашлось среди антикварной кухонной утвари

Это инструмент для колки льда: с тех времён, когда большие блоки льда морозили в ящиках.


Этот металлический предмет выглядит так, как будто его можно прикрепить к столу

С его помощью к большой миске сверху крепят маленькую вазочку для соуса.


Обнаружили на кухне непонятную металлическую решётку

С её помощью индейку быстро заполняют начинкой.


Нашёл на кухне. Две эти части можно разделить

Так раньше выглядела дробилка для льда.


Кажется, этой штуке больше ста лет. Хранилась в кухонном ящике

Пестик для специй.


Найден на кухне у бабушки, есть надпись на японском

Эта штука разрежет яйцо в форме цветка.


Загадочные столовые приборы из нержавеющей стали

Они для смазывания кукурузы в початках маслом. У меня были такие в детстве.


Два непонятных предмета из набора столового серебра

Первая — сервировочная ложка для гороха, а вторую используют для нарезки сыра.


Так, а это точно для кухни?

Это щипцы, которыми раскалывают крабов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: интересно   кухня   познавательно   приспособления   приспособления для кухни   утварь   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Korolev Полчаса назад
Комментарий к фото
Кто представил, как эта штука шкребёт по тарелке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Лесли 🥰 10 минут назад
У нас такая. В наборе тефалевском была
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что хуже: ковид или его последствия? Что хуже: ковид или его последствия? Кто и когда придумал повесить фотоаппараты на голубей – и что из этого вышло Кто и когда придумал повесить фотоаппараты на голубей – и что из этого вышло «Спуск дьявола»: кто и зачем соорудил гигантскую американскую горку в Юте «Спуск дьявола»: кто и зачем соорудил гигантскую американскую горку в Юте 9 нескучных музеев мира 9 нескучных музеев мира Роридула: Хищник, который ловит мух и не ест их Роридула: Хищник, который ловит мух и не ест их Зачем японцы стучали гранатой по каске перед броском? Зачем японцы стучали гранатой по каске перед броском?
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

761310



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
22
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Лица труда — всероссийский конкурс, который мы заслужили
0
54
Лица труда — всероссийский конкурс, который мы заслужили
Набирающие популярность в сообществах
Фотографии российских звёзд времён 00-х, которые надевали на себя всё лучшее сразу
1
31
Фотографии российских звёзд времён 00-х, которые надевали на себя всё лучшее сразу
Болгарская дубленка, сапоги из Чехословакии. Что носили москвичи зимой в 1960-х
0
3
Болгарская дубленка, сапоги из Чехословакии. Что носили москвичи зимой в 1960-х
На инстаграмщицу Моругину завели дело за фото без одежды у храма в Москве (5 фото)
На инстаграмщицу Моругину завели дело за фото без одежды у храма в Москве (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Было же время
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#люди#картинки#дтп#комментарии#дети#авто аварии#фильм
#Юмор#ватермарк#история#в мире#Ynews#аварии#Приколы#СССР#Разное#коты
#интересно#животные#кино#интересное#подборка#автомобили#автомир#сша#Россия#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться