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Взятки не гладки: одна из богатейших женщин страны отправлена под арест

Взятки не гладки: одна из богатейших женщин страны отправлена под арест (2 фото)

Автор:
17 декабря 2021 21:05
Сообщество : Криминал
Метки: Бизнес-леди   арест   банк   взятка   сизо   следователь   форбс   экстремизм   
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Экс-участница списка Форбс проведет в изоляторе два месяца.
Два месяца проведет в СИЗО Ольга Миримская, сообщают Телеграм-канал Mash и другие источники. Бывшая владелица банка БКФ и компании «Русский продукт» арестована по решению Басманного районного суда столицы.

О Миримской известно также, что в 2015 году журнал Forbes разместил ее на 22-й строке рейтинга самых богатых женщин России, озвучив состояние в 100 миллионов долларов.

В загородном доме мультимиллионерши прошел обыск. А несколькими днями ранее было возбуждено уголовное дело. Статья звучит так: «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». Задержан и взяткополучатель, это следователь СКР Юрий Носов. Он вел дело, где Миримская фигурировала как потерпевшая. Подробно о ситуации рассказывает РБК.
«Потерпевшей» дама стала, обвинив экс-супруга Николая Смирнова в «разлуке с дочерью». Смирнов тоже человек небедный, он один из руководителей платежной системы «Золотая корона». Следователь Юрий Носов возбудил против него дело и с 2015 по 2018 год совершал действия, что выходили за пределы его должностных полномочий. В том числе, попросту фальсифицировал материалы дела. За что и получил от экс-банкирши два статусных авто.

Но до суда дело так и не дошло. Его дважды заворачивали генпрокуроры. И в 2020-м уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

В конце 2017 года дело возбудили уже против самой Миримской. Она была заподозрена в нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов бывшего гражданского мужа. Также появилась информация о причастности бизнес-леди к финансированию экстремистской деятельности украинских националистов.

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Метки: Бизнес-леди   арест   банк   взятка   сизо   следователь   форбс   экстремизм   
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12k
net 3 часа назад
Смешались в кучу кони, люди. Так за что арест? Взятка, украинцы, телефонные разговоры.....?
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1k
Autumn2015 Полчаса назад
"Также появилась информация о причастности бизнес-леди к финансированию экстремистской деятельности украинских националистов."
Вот это и главная причина.
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17k
Vital Idol Полчаса назад
решалы запутались решать....

ОЧЕНЬ советую прочесть эту статью КП для полноты картины...тут и Крым, и Ходорковский, и труп врача, и чеченские боевики...
https://www.kp.ru/daily/26602/3618148/https://www.kp.ru/daily/26602/3618148/
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12k
Bill 58 минут назад
Сто лямов = в списке богатейших?
Кто придумал эту ересь?
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926
Evgeniy 59 минут назад
Мне-как простому простолюдину- глубоко начихать на все их междусобойные войны.
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19k
иванов дмитрий Час назад
тут в пору ставки делать.
кто заплатит больше - а кто будет сидеть.
хотя может выпасть на зиро. это если они мирятся , но кто то сидеть должен.
это будет хитроумный дворник из далекой деревни. он и взятки марседесами и дочку украл и все остальное тоже он.
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397
Папай Час назад
тема сисек не раскрыта!
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459
Leonid Папай Час назад
Ну как то фуу
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397
Папай Leonid Час назад
Это же просто сиськи)) Вне политики и экономики
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459
Leonid Папай 45 минут назад
Да, но они старые)
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397
Папай Leonid 44 минуты назад
Ну, что делать. Будем терпеть.
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1k
roman-delisov 2 часа назад
И с кем не поделилась?
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1k
vagon1 2 часа назад
Я не знаю как к этому относиться.
Пауки в банке.
И как то гадливо в целом.
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13k
Евгений 2 часа назад
Если б муж ещё соточку накинул - ей бы ещё и расстрел в казанской гимназии пришили.
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104
tokik 2 часа назад
Вот по этому случаю фсбшнки часа на четыре перекрыли своими тремя старыми бусами (один даже с АМР и моргулями) подъезд внутри дома по осеннему бульвару 20! И так хрен препаркуешься, а у них мероприятие бабу кошмарить.. Толпой человек 15-20 в масках шастали, людей пугали, но очень вежливые.....
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1k
анатолий горленко 2 часа назад
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Это не торжество правосудия.
Это торжество принципа "кто больше дал, тот и прав".
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
И что это за брызгалка? Никогда про нее не слышал, да и услышав нас рать... Ни о чем. Ботва.
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4
Трям 2 часа назад
100 лямов? Пффф, нищебродка.
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8k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Скажите уже ему, что это авто не статусное
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15k
vikklu 3 часа назад
Ну кто бы сомневался, нет улик, шей сотрудничество с хохлами и вуаля, самый справедливый суд в мире мигом схавает эту филькину грамоту.
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3k
Дункан Маклауд 3 часа назад
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