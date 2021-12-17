Взятки не гладки: одна из богатейших женщин страны отправлена под арест

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Экс-участница списка Форбс проведет в изоляторе два месяца.
Два месяца проведет в СИЗО Ольга Миримская, сообщают Телеграм-канал Mash и другие источники. Бывшая владелица банка БКФ и компании «Русский продукт» арестована по решению Басманного районного суда столицы.
О Миримской известно также, что в 2015 году журнал Forbes разместил ее на 22-й строке рейтинга самых богатых женщин России, озвучив состояние в 100 миллионов долларов.
В загородном доме мультимиллионерши прошел обыск. А несколькими днями ранее было возбуждено уголовное дело. Статья звучит так: «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». Задержан и взяткополучатель, это следователь СКР Юрий Носов. Он вел дело, где Миримская фигурировала как потерпевшая. Подробно о ситуации рассказывает РБК.
О Миримской известно также, что в 2015 году журнал Forbes разместил ее на 22-й строке рейтинга самых богатых женщин России, озвучив состояние в 100 миллионов долларов.
В загородном доме мультимиллионерши прошел обыск. А несколькими днями ранее было возбуждено уголовное дело. Статья звучит так: «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». Задержан и взяткополучатель, это следователь СКР Юрий Носов. Он вел дело, где Миримская фигурировала как потерпевшая. Подробно о ситуации рассказывает РБК.
«Потерпевшей» дама стала, обвинив экс-супруга Николая Смирнова в «разлуке с дочерью». Смирнов тоже человек небедный, он один из руководителей платежной системы «Золотая корона». Следователь Юрий Носов возбудил против него дело и с 2015 по 2018 год совершал действия, что выходили за пределы его должностных полномочий. В том числе, попросту фальсифицировал материалы дела. За что и получил от экс-банкирши два статусных авто.
Но до суда дело так и не дошло. Его дважды заворачивали генпрокуроры. И в 2020-м уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
В конце 2017 года дело возбудили уже против самой Миримской. Она была заподозрена в нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов бывшего гражданского мужа. Также появилась информация о причастности бизнес-леди к финансированию экстремистской деятельности украинских националистов.
Но до суда дело так и не дошло. Его дважды заворачивали генпрокуроры. И в 2020-м уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
В конце 2017 года дело возбудили уже против самой Миримской. Она была заподозрена в нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов бывшего гражданского мужа. Также появилась информация о причастности бизнес-леди к финансированию экстремистской деятельности украинских националистов.
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Метки: Бизнес-леди арест банк взятка сизо следователь форбс экстремизм
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Вот это и главная причина.
ОЧЕНЬ советую прочесть эту статью КП для полноты картины...тут и Крым, и Ходорковский, и труп врача, и чеченские боевики...
https://www.kp.ru/daily/26602/3618148/https://www.kp.ru/daily/26602/3618148/
http://www.compromat.ru/page_36311.htmhttp://www.compromat.ru/page_36311.htm
Кто придумал эту ересь?
кто заплатит больше - а кто будет сидеть.
хотя может выпасть на зиро. это если они мирятся , но кто то сидеть должен.
это будет хитроумный дворник из далекой деревни. он и взятки марседесами и дочку украл и все остальное тоже он.
Пауки в банке.
И как то гадливо в целом.
Это торжество принципа "кто больше дал, тот и прав".