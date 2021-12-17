Взятки не гладки: одна из богатейших женщин страны отправлена под арест

«Потерпевшей» дама стала, обвинив экс-супруга Николая Смирнова в «разлуке с дочерью». Смирнов тоже человек небедный, он один из руководителей платежной системы «Золотая корона». Следователь Юрий Носов возбудил против него дело и с 2015 по 2018 год совершал действия, что выходили за пределы его должностных полномочий. В том числе, попросту фальсифицировал материалы дела. За что и получил от экс-банкирши два статусных авто.



Но до суда дело так и не дошло. Его дважды заворачивали генпрокуроры. И в 2020-м уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.



В конце 2017 года дело возбудили уже против самой Миримской. Она была заподозрена в нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов бывшего гражданского мужа. Также появилась информация о причастности бизнес-леди к финансированию экстремистской деятельности украинских националистов.