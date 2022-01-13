Мастера красивых посланий за своим любимым занятием

Что хуже: ковид или его последствия?

Смешные и неоднозначные объявления из России, от которых по телу побегут мурашки

Вывески и надписи, которые невозможно прочесть

Надписи с тонким налётом юмора, которые могли появиться только в России

Семантически верный вандализм

Объявления и вывески, которые хочется прочитать совсем не так, как задумали авторы