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Мастера красивых посланий за своим любимым занятием

Мастера красивых посланий за своим любимым занятием (18 фото)

Автор:
13 января 2022 08:56
Сообщество : Юмор
Метки: Надписи на стенах   Юмор   грязный палец   надписи   надписи на автомобилях   послание   
3475
18
В данном посте будут странные, улыбательные и неожиданные... Их оставили на стенах, автомобилях, дверях...
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Метки: Надписи на стенах   Юмор   грязный палец   надписи   надписи на автомобилях   послание   
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10k
Cornho Час назад
Это обращение к Господу или к тому, кто читает?

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975
Игорь Меншиков 20 минут назад
Как же его за.. али
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6k
newegg Час назад
Приличные люди носят оливье в миске, или в салатнице. Или в тазике.
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