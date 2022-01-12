Лица труда — всероссийский конкурс, который мы заслужили

Он считает неправильной ситуацию, в которой простые обычные работяги трудятся на производстве, а их достижения и труд остаются незамеченным.

"Без Человека-созидателя у России нет будущего", — заявил Бабкин.

Данный проект также показывает и рассказывает о том, как работают люди на производстве. Молодому поколению нужны правильные примеры и ориентиры. Бабкин надеется, что конкурс поможет привлечь на заводы молодое поколение.

Несмотря на то, что проект о простых людях, это не значит, что фотографии не могут быть эстетичными.