Лица труда — всероссийский конкурс, который мы заслужили

На днях КП опубликовала итоги теперь уже ежегодного всероссийского конкурса "Лица труда".
Идея данного конкурса пришла Константину Бабкину, который является президентом Промышленного Союза "Новое Содружество" и ассоциации "Росспецмаш".
Он считает неправильной ситуацию, в которой простые обычные работяги трудятся на производстве, а их достижения и труд остаются незамеченным.
"Без Человека-созидателя у России нет будущего", — заявил Бабкин.
Данный проект также показывает и рассказывает о том, как работают люди на производстве. Молодому поколению нужны правильные примеры и ориентиры. Бабкин надеется, что конкурс поможет привлечь на заводы молодое поколение.
Несмотря на то, что проект о простых людях, это не значит, что фотографии не могут быть эстетичными.
На фото Сергей Иванович — механик одного из автосервисов Бугульмы.
А это Антон Собко, который работает слесарем по электроаппаратуре в локомотивном депо узла Ярославль-Главный.
Николай Стрижов трудится токарем в том же депо, что и Собко.
А так выглядит сталевар из Тульской области.
Актуальный снимок последних лет, на котором изображена Мария Андреевна - медсестра-анестезист.
А это один из тех коммунальщиков, которые обслуживают многоквартирные дома.
На этом фото участница ежегодного конкурса, который проводится в Шадринском районе Курганской области. Раньше ярмарка, в рамках которой проводится конкурс косарей, имела всероссийскую и всесоюзную славу и была третьей по величине в Российской империи. Сейчас же в ней принимают участие более 200 человек. И хоть людей уже давно заменили комбайны на больших полях, но такие мероприятия сохраняют историю сельского хозяйства страны.
Женщина горной местности доит буренку.
Это фото было сделано на литейном цехе завода "КАМАЗ" в Набережных Челнах.
Только посмотрите на это доброе и простое лицо обычного работяги.
А так работают современные доярки. На фото работница фермы из села Вад Нижегородской области.
А здесь сотрудники научно-производственного предприятия "Салют" работают над сборкой двигателя.
В кадре Мишин Олег Михайлович, разливщик стали из Старого Оскола, которого запечатлели за работой.
Космический труд
На этом фото Ирек Файзуллин за работой. Его выражение лица сосредоточено, ведь он работает в цехе сборки Ту-22, тех самых сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков, что выпускаются Казанским авиационным заводом имени Горбунова. К слову, автор этого снимка Алексей Насыров победит в конкурсе в номинации "Космический труд".
Лучший наставник
В номинации "Лучший наставник" победило фото Эдуарда Смородинова, который запечатлел ветерана сельскохозяйственного труда Валерия Германовича - добрейшей души человека и высококлассного специалиста.
Любимая работа
В номинации "Любимая работа" жюри присудило победу Дмитрию Страхову и его снимку пчеловода из Ингушетии Дауда Кодзоева. Фотограф отметил, что задумался о том, каким был бы инстаграм, если бы он существовал во времена СССР. Наверняка лента большинства пользователей состояла бы из таких фотографий, как в этом конкурсе.
Лучший молодой специалист
Дмитрий Сигида победил в номинации "Лучший молодой специалист". Он сделал свой снимок на Уссурийском локомотивном заводе.
Лучший портрет человека труда
Александр Барденцев выиграл в номинации "Лучший портрет человека труда".
Его работа получилась действительно мощной. На фото работник Магнитки, по которому видно, каково это — работать металлургом при температурах в +1200 градусов.
Все герои этих снимков - в основном работники созидания и производства, чья работа в современных реалиях редко попадает на страницы изданий. Их труд не столь глянцевый и привлекательный, но это не значит, что его нужно меньше ценить.
В эпоху, когда общество окончательно превратилось в сплошных потребителей, нужно не забывать, что такие люди, как те, что запечатлены на фотографиях производят более важный "контент", в отличие от тех, кто мелькает на экранах гаджетов.
За последние тридцать лет количество рабочей молодежи на предприятиях тяжелой промышленности сократилось в 4 раза. Несмотря на автоматизацию многих процессов, предприятиям не хватает молодых кадров. Такова печальная тенденция.
Источник:
- Как самый большой золотой самородок России сгубил того, кто его нашел
- Что форма стопы расскажет о характере
- Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы
- Кто изображен на знаменитой картине "Американская готика"?
- Как живут в российском селе, где проходит граница часовых поясов
Понравилось28