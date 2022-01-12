К 60-летию Rolling Stones выпустили почтовые марки

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Королевская почта Великобритании выпустила набор из 12 марок, посвященных группе "Роллинг Стоунз". Ранее такой чести удостоились The Beatles, Pink Floyd и Queen.
Для создания коллекции марок были использованы фотографии со знаковых выступлений "Роллингов". Музыканты изображены на сцене - на живых концертах по всему миру.
Среди этих выступлений - концерты в лондонском Гайд-парке в июле 1969 года, в Нью-Йорке в июле 1972 года и в Небуорте (Хартфордшир) в августе 1976 года.
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Королевская почта сообщает, что она "тесно сотрудничала с участниками группы и их менеджментом по вопросу выпуска марок".
"Роллинги" стали четвертой британской группой, попавшей на национальные почтовые марки. Марки, посвященные The Beatles, были выпущены в 2007 году, Pink Floyd - в 2016 году, Queen - в 2020 году.
Выпуск марок также посвящен памяти барабанщика группы Чарли Уоттса, который умер в прошлом году в возрасте 80 лет.
"Немногим группам в истории рока удавалось сделать такую же мощную и масштабную карьеру, как у Rolling Stones. Они создали одни из самых культовых и вдохновляющих альбомов современной музыки, а также новаторские живые выступления", - сказал представитель Королевской почты Великобритании Дэвид Голд.
Марки уже доступны для предварительного заказа на сайте Королевской почты. В широкую продажу они поступят 20 января.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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