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К 60-летию Rolling Stones выпустили почтовые марки

К 60-летию Rolling Stones выпустили почтовые марки (10 фото)

Автор:
12 января 2022 15:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Rolling Stones   Ynews   почтовые марки   роллинг стоунз   филателия   юбилей   юбилейные марки   
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Королевская почта Великобритании выпустила набор из 12 марок, посвященных группе "Роллинг Стоунз". Ранее такой чести удостоились The Beatles, Pink Floyd и Queen.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Rolling Stones   Ynews   почтовые марки   роллинг стоунз   филателия   юбилей   юбилейные марки   
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4  комментария
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Okay! (Только бы бомонд 1 канала не тиснул идею)
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Старожил Полчаса назад
Я люблю Роллингов и я бывший филателист, но это я бы даром не взял. Какие же это марки? Это просто фотографии на марках.
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Ваня Час назад
а где со стариной билли?..
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