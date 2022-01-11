"У нас пляж для нудистов?": жители КЧР возмутились видео лыжницы в купальнике и папахе

Каждый год туристы приезжают в горы, чтобы покататься и сделать кучу памятных снимков. Среди них обязательно находятся те, кто считает, что не сфотографировался раздетым - не отдохнул. Как правило, после обнародования этих снимков следуют публичные обсуждения "фактов разврата".Вдруг подумалось: а, может, все это постепенно становится своеобразной традицией? Одни провоцируют - другие послушно оскорбляются...
Жители Карачаево-Черкессии были возмущены видео туристки, снявшейся в горах практически обнаженной. На девушке, позировавшей на видео, из одежды - лишь купальник и папаха.
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После появления ролика в соцсетях народ КЧР возмутился: доколе?! Это не море и не пляж - к чему оголяться? Почему туристы не учитывают местный менталитет?
Первый заместитель туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Артем Овчинников пояснил, что сейчас ведомство составляет свод правил поведения на курортах в республике. Один из пунктов в этом документе предполагает наказание за "антиобщественное поведение". К подобному проступку будет относиться и нахождение в общественных местах в нижнем белье, купальниках и обнаженном виде. Эти правила пока не утверждены, поэтому туристов без верхней одежды может ждать лишь порицание.
Между тем, место, в котором девушка снялась для фото и видео, было довольно укромным. Поэтому замминистра призвал ее не осуждать. «Ее никто не видел. Они там где-то выбрали укромное место со своим молодым человеком или подругой, друзьями. Они прокатились, сняли видео для Instagram, и всё», - цитируют чиновника СМИ. Более того, замминистра уверен, что проблему раздули на пустом месте, и ничего страшного ни в фото, ни в видео туристки, нет.
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Но поскольку она не желает радовать "мой глаз" в местах, где я бываю, то... пусть получает окрики со стороны жителей гор.
Не сочувствую. Женщины всегда делают выбор не в пользу разума.
Кто то возмушается про оскорбление памятников, кто то на голую девушку с папахом.
Когда черножопые мразоты будут соблюдать приличия при выезде из своего зоопарка, перестанут вести себя как стада взбесившихся обезьян, вот тогда можно будет заикаться о местном менталитете, а пока пусть сидят у себя в зверинце молча.
P.S. Девка - огонь!