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"У нас пляж для нудистов?": жители КЧР возмутились видео лыжницы в купальнике и папахе

"У нас пляж для нудистов?": жители КЧР возмутились видео лыжницы в купальнике и папахе (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 08:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   видео   катание на лыжах   лыжи   оскорбились   папаха   провокация   традиции   
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Каждый год туристы приезжают в горы, чтобы покататься и сделать кучу памятных снимков. Среди них обязательно находятся те, кто считает, что не сфотографировался раздетым - не отдохнул. Как правило, после обнародования этих снимков следуют публичные обсуждения "фактов разврата".Вдруг подумалось: а, может, все это постепенно становится своеобразной традицией? Одни провоцируют - другие послушно оскорбляются...

Жители Карачаево-Черкессии были возмущены видео туристки, снявшейся в горах практически обнаженной. На девушке, позировавшей на видео, из одежды - лишь купальник и папаха.



После появления ролика в соцсетях народ КЧР возмутился: доколе?! Это не море и не пляж - к чему оголяться? Почему туристы не учитывают местный менталитет?


Первый заместитель туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Артем Овчинников пояснил, что сейчас ведомство составляет свод правил поведения на курортах в республике. Один из пунктов в этом документе предполагает наказание за "антиобщественное поведение". К подобному проступку будет относиться и нахождение в общественных местах в нижнем белье, купальниках и обнаженном виде. Эти правила пока не утверждены, поэтому туристов без верхней одежды может ждать лишь порицание.



Между тем, место, в котором девушка снялась для фото и видео, было довольно укромным. Поэтому замминистра призвал ее не осуждать. «Ее никто не видел. Они там где-то выбрали укромное место со своим молодым человеком или подругой, друзьями. Они прокатились, сняли видео для Instagram, и всё», - цитируют чиновника СМИ. Более того, замминистра уверен, что проблему раздули на пустом месте, и ничего страшного ни в фото, ни в видео туристки, нет.

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Метки: Ynews   видео   катание на лыжах   лыжи   оскорбились   папаха   провокация   традиции   
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13k
Колька Валеркин сын 38 минут назад
Нормальная деваха, видать комментаторам жена не дала вздрочнуть
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10k
Kostick 3 минуты назад
лицемерные абизяны. как плятовать от своих лохматеньких, да монобровных, так бегут к чернильницам. а в сети все такие прааавильные.
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3k
A 7 минут назад
"У нас пляж для нудистов?" ... А у нас боксерский ринг? Значит горным обезьянам можно вести себя в гостях как скотам, "не учитывая местный менталитет...", а когда такое происходит в их заповедниках, так тут же ор поднимают? Да пошли ка они все на куй!
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9k
Павел 7 минут назад
Ну Хабиб же баранью жопу надевает на голову. И ни чего, ни кого в горах не смущает.
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1k
Nameless 8 минут назад
Ай хороша
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−17
Александр 8 минут назад
Воровство электричества, коррупция - это для них нормально, этим они не возмущаются, скорее они боятся возмущаться этим, а девка сфоталась в купальнике на фоне гор - от этого у местных бомбит в одном месте... Джигиты!
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12k
Artem 12 минут назад
Ссылка coub.com
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52k
doker 12 минут назад
Симпатичная девчонка.

Но поскольку она не желает радовать "мой глаз" в местах, где я бываю, то... пусть получает окрики со стороны жителей гор.
Не сочувствую. Женщины всегда делают выбор не в пользу разума.
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31k
Седой 13 минут назад
А с такого что они бы сделали, самоубились что ли? И потом как они ведут себя в других городах, соблюдают все нормы поведения принятые там?
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1k
Алксандр Шевченко 14 минут назад
Не б@ть, паранжу нужно было одеть. Вы ребята делаете туристический бизнес, к вам везут деньги, будьте добры соответствуйте или так и пишите въезд в регион строго соблюдая Коран или местные традиции. Хотя что это я, у нас же светское государство, закон превыше традиций, не средневековье какое-то же правда ?
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42k
dima423 14 минут назад
напомнило... только тут наоборот наверно))
Ссылка www.youtube.com
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1k
флоМастер 17 минут назад
Сами прежде научитесь себя вести балабесы
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−169
Инженер 20 минут назад
Ответные реакции..
Кто то возмушается про оскорбление памятников, кто то на голую девушку с папахом.
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42k
dima423 20 минут назад
Если чурки не в курсе, то нудисты отдыхают не в купальниках, а голыми) А если вы создаете туристические зоны, и хотите чтобы к вам приезжали люди, то смиритесь с тем что туристы на отдыхе ведут себя иногда развязано и не скромно, они отдыхают, веселятся, выпивают...это и есть отдых) Если такое положение вещей вас не устраивает то закрывайте свои курорты и пасите овец на склонах эльбруса))
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19k
SolomonA 21 минуту назад
Туристка спустилась с горы в безлюдном (не в общественном) месте. Какого хрена вы лезете в ее инстаграм? Может этих горных аульцев возмутит, что она еще и моется голая? Придут к человеку в ванную и будут возмущаться.
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4k
Дмитрий 22 минуты назад
Огорчу жителей КЧР, но когда это купальник стал "оскорблением чуЙств" у кого то в России? Папаха? А может она потомственная казачка! С чего это жители КЧР присвоили себе эксклюзивное право ношения папахи? В общем как всегда. На местах явный перегиб товарищи! Ну катается она в купальнике. Рядом ни кого близко не видно, если уж на то пошло. В общем где там голоса "За" собирают? Запишите: "плюс один!"
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12k
The Dude 23 минуты назад
Потому что идут они нахер, вот почему.
Когда черножопые мразоты будут соблюдать приличия при выезде из своего зоопарка, перестанут вести себя как стада взбесившихся обезьян, вот тогда можно будет заикаться о местном менталитете, а пока пусть сидят у себя в зверинце молча.
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3k
Ivan 23 минуты назад
Продолжайте ездить на курорты Кавказа. Познавайте дикий мир средневековья...
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9k
Евгений Полчаса назад
Ну вот когда чурки приезжая в центральную Россию будут учитывать наш менталитет, тогда и мы будем, а пока пусть на.уй идут, как хотим, так и катаемся!
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2k
Денис Полчаса назад
Тоже россияне напряглись.
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Андрей Полчаса назад
Они бы своим детям рассказали про нормы поведения в гостях и уважение местных традиций и менталитета.
P.S. Девка - огонь!
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