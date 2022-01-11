"У нас пляж для нудистов?": жители КЧР возмутились видео лыжницы в купальнике и папахе

Между тем, место, в котором девушка снялась для фото и видео, было довольно укромным. Поэтому замминистра призвал ее не осуждать. «Ее никто не видел. Они там где-то выбрали укромное место со своим молодым человеком или подругой, друзьями. Они прокатились, сняли видео для Instagram, и всё», - цитируют чиновника СМИ. Более того, замминистра уверен, что проблему раздули на пустом месте, и ничего страшного ни в фото, ни в видео туристки, нет.