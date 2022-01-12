Не хотят в койку: в мире упали продажи презервативов

Генеральный директор крупнейшего в мире производителя противозачаточных средств Karex Berhad Го Миа Киат подвел неутешительный итог: из-за повсеместных ограничений во время пандемии упал спрос на презервативы.





Раньше ведь как оно было? Основными покупателями этих средств защиты выступали командировочные, туристы да пользователи услуг женщин облегченного поведения. Из-за пандемии отели, особенно второстепенные, куда заселялись для утех, стали пустовать, а потом и вовсе закрылись. Командировки заменились конференциями в Zoom, а осевшие дома люди, как ни странно стали меньше заниматься сексом. Ну или использовать другие методы контрацепции, нежели чем презерватив.



