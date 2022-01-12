Не хотят в койку: в мире упали продажи презервативов

Из-за пандемии резко сократилось количество туристов и командировочных. И продажи резинотехнических изделий тоже упали на рекордных 40 %. Чтобы не терять прибыль, производителям этих средств защиты приходится переходить выпуск другого товара.
Генеральный директор крупнейшего в мире производителя противозачаточных средств Karex Berhad Го Миа Киат подвел неутешительный итог: из-за повсеместных ограничений во время пандемии упал спрос на презервативы.
Раньше ведь как оно было? Основными покупателями этих средств защиты выступали командировочные, туристы да пользователи услуг женщин облегченного поведения. Из-за пандемии отели, особенно второстепенные, куда заселялись для утех, стали пустовать, а потом и вовсе закрылись. Командировки заменились конференциями в Zoom, а осевшие дома люди, как ни странно стали меньше заниматься сексом. Ну или использовать другие методы контрацепции, нежели чем презерватив.
Между тем, Karex производит каждый пятый презерватив в мире, и с началом эры самоизоляции компания ожидала резкого увеличения продаж. Однако ситуация оказалась абсолютно противоположной.
Однако нет худа без добра: компания фиксирует спрос на другие изделия из каучука. Также увеличились продажи лубрикантов и чехлов для медицинских приборов. А чтобы как-то нивелировать упавшую прибыль от продажи презервативов, Karex планирует заняться производством резиновых перчаток.
Источник:
- Столичные власти отменяют систему QR-кодов
- Ресторан в Токио предлагает гостям необычную защиту от коронавируса: фонарики
- "Просто скотобойня": томич проник в "красную зону" под видом врача, чтобы ухаживать за бабушкой
- Больной коронавирусом надел никаб и прикинулся своей женой, чтобы попасть на самолет
- В Екатеринбурге умер пациент ковид-клиники, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса
Понравилось32
ПЛАН "ПАНДЕМИЯ" по сокращению населения - РАБОТАЕТ!
- Нет, это офис.
- Но я звонил в аптеку.
- У нас тут, конечно, полно разных гандонов. Но всё же это офис, я настаиваю...
А, да, альтернатива - противогазы.