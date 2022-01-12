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Не хотят в койку: в мире упали продажи презервативов

Не хотят в койку: в мире упали продажи презервативов (3 фото)

Автор:
12 января 2022 14:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   защищенный секс   пандемия   презервативы   продажи   средства защиты   
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Из-за пандемии резко сократилось количество туристов и командировочных. И продажи резинотехнических изделий тоже упали на рекордных 40 %. Чтобы не терять прибыль, производителям этих средств защиты приходится переходить выпуск другого товара.

Генеральный директор крупнейшего в мире производителя противозачаточных средств Karex Berhad Го Миа Киат подвел неутешительный итог: из-за повсеместных ограничений во время пандемии упал спрос на презервативы.


Раньше ведь как оно было? Основными покупателями этих средств защиты выступали командировочные, туристы да пользователи услуг женщин облегченного поведения. Из-за пандемии отели, особенно второстепенные, куда заселялись для утех, стали пустовать, а потом и вовсе закрылись. Командировки заменились конференциями в Zoom, а осевшие дома люди, как ни странно стали меньше заниматься сексом. Ну или использовать другие методы контрацепции, нежели чем презерватив.


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Между тем, Karex производит каждый пятый презерватив в мире, и с началом эры самоизоляции компания ожидала резкого увеличения продаж. Однако ситуация оказалась абсолютно противоположной.


Однако нет худа без добра: компания фиксирует спрос на другие изделия из каучука. Также увеличились продажи лубрикантов и чехлов для медицинских приборов. А чтобы как-то нивелировать упавшую прибыль от продажи презервативов, Karex планирует заняться производством резиновых перчаток.

Источник:

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Метки: Ynews   защищенный секс   пандемия   презервативы   продажи   средства защиты   
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17  комментариев
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2k
Хрюн 2 часа назад
А цену снижать не пробовали ?
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10k
Максимка 5 минут назад
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9k
ПчёЛа 22 минуты назад
Стою как то на кассе в Магните и тут мой взгляд упал на пачку презервативов в кол-ве 5 штук по цене 750 рублей. Еще подумала, за такую цену, ну очень надо захотеть потрахаться...
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807
SilentBob 56 минут назад
я думаю и рождаемость (в странах и социальных слоях, где слышали про презерватив) сократилась, примерно, соразмерно. даже в Кетае 2020 году родилось только 12 млн детей, это на 18% меньше, чем в 2019 году. число новорождённых в 2020 году там на 1000 человек составило всего 8.52, что является самым низким показателем за всю историю кнр.
ПЛАН "ПАНДЕМИЯ" по сокращению населения - РАБОТАЕТ!
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6k
mr.Poher 56 минут назад
А всё потому, что количество тех кто и так никогда спидом болеть не будет, так как сам гаднон - резко выросло.
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1k
Anton Chigurh 58 минут назад
Может просто нужно отдавать их за копейки и тогда спрос будет?
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452
Алексей Час назад
Бизнес идея: нужно наладить выпуск резиновых масок!
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
"А чтобы как-то нивелировать упавшую прибыль от продажи презервативов, Karex планирует заняться производством резиновых перчаток." Типа:

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1k
Autumn2015 Час назад
Ну это вообще мировая тенденция - снижение количества секса, в 2017 году проводили исследование, что у каждого восьмого россиянина за год не было секса ни разу. А то, что половина американок живёт на вибраторах это известно давно.
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660
SHAGREEN Час назад
Ну дак в масках итак [мат] неудобно, куда еще презерваив
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15k
Alex ASK 2 часа назад
- Алло, это аптека?
- Нет, это офис.
- Но я звонил в аптеку.
- У нас тут, конечно, полно разных гандонов. Но всё же это офис, я настаиваю...
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292
Youtube's Best Channel 2 часа назад
Ну вот. и пущай е*утся с этой проблемой как хотят
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5k
Ыукп 2 часа назад
Альтернатива - утки.
А, да, альтернатива - противогазы.
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Горе то какое!
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1k
Viktor 2 часа назад
В машине всегда упаковка имеется .
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