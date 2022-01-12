Старинные стереокарточки с пикантными сценками, 1875–1905 годы

Были проданы миллионы стереокарточек, а хранившийся в гостиной стереоскоп десятилетиями был обычным развлечением. Изображения на карточках варьировались от портретов популярных деятелей до комичных происшествий и живописных видов. Стереограммы были невероятно популярны - ведь это была единственная возможность наблюдать трехмерные изображения в эпоху, когда кинематографа и телевидения еще не существовало. Сюжеты стереокарточек были самыми разными - вплоть до фривольных и непристойных.



Стереокарточки, выполненные талантливыми фотографами, могли сделать сцены чрезвычайно реалистичными. Например, стереографическое изображение, снятое с башни Бруклинского моста во время его строительства, при просмотре через соответствующие линзы создает у зрителя ощущение, будто он вот-вот ступит на опасный веревочный пешеходный мост.