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Старинные стереокарточки с пикантными сценками, 1875–1905 годы

Старинные стереокарточки с пикантными сценками, 1875–1905 годы (31 фото)

Автор:
12 января 2022 14:27
Сообщество : Картинка дня
Метки: Стереокартинки   архивные фотографии   история   коллекция   ретро   стерео-картинки   стереограммы   
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Стереограммы были очень популярной формой фотографии в 19 веке. Фотографы делали два почти идентичных изображения, которые при печати рядом выглядели бы как трехмерное изображение при просмотре через стереоскоп - прибор со специальными линзами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стереокартинки   архивные фотографии   история   коллекция   ретро   стерео-картинки   стереограммы   
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Борис Карабанов Час назад
Ну, а стереокарточки-то где? Я с детства научился смотреть стереофото без стереоскопа путём несложной тренировки (спасибо "Науке и жизни"). Где стереокарточки?
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Sandmännchen (DDR) Час назад
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