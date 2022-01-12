Старинные стереокарточки с пикантными сценками, 1875–1905 годы

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Стереограммы были очень популярной формой фотографии в 19 веке. Фотографы делали два почти идентичных изображения, которые при печати рядом выглядели бы как трехмерное изображение при просмотре через стереоскоп - прибор со специальными линзами.
Первый стереоскоп изобрел в 1829 году учитель математики из Эдинбурга мистер Эллиот. Это был щелевой стереоскоп для рассматривания трехмерных пейзажей, нарисованный на прозрачной подложке. Он подтверждал тот факт, что если вы нарисуете два изображения чего-либо, скажем, куба или дерева, с двух немного разных точек зрения, а затем посмотрите на каждое из них разными глазами, ваш мозг соберет их в трехмерное изображение.
"Джесси, печник заходил? - Да, мэм, минут пять назад"
В 1832 году появился стереоскоп другой конструкции - с отражающими зеркалами. Его предложил Чарльз Уинстон, а сконструировал оптик Р. Мюррей.
В 1849 году изобретатель калейдоскопа Дэвид Брюстер объединил возможности стереоскопа и фотографии. Он расположил напротив прямой стереопары призматические линзы-окуляры, благодаря которым стереоскоп давал увеличенное изображение, которое наблюдатель мог видеть на расстоянии, не напрягая глаза.
Самый удачный тип стереоскопа создал в 1861 году Оливер Холмс. Этот стереоскоп остается популярным и сегодня. Конструктивно он похож на стереоскоп Брюстера, но с некоторыми усовершенствованиями.
В 1849 году изобретатель калейдоскопа Дэвид Брюстер объединил возможности стереоскопа и фотографии. Он расположил напротив прямой стереопары призматические линзы-окуляры, благодаря которым стереоскоп давал увеличенное изображение, которое наблюдатель мог видеть на расстоянии, не напрягая глаза.
Самый удачный тип стереоскопа создал в 1861 году Оливер Холмс. Этот стереоскоп остается популярным и сегодня. Конструктивно он похож на стереоскоп Брюстера, но с некоторыми усовершенствованиями.
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"Почтовый сбор"
Были проданы миллионы стереокарточек, а хранившийся в гостиной стереоскоп десятилетиями был обычным развлечением. Изображения на карточках варьировались от портретов популярных деятелей до комичных происшествий и живописных видов. Стереограммы были невероятно популярны - ведь это была единственная возможность наблюдать трехмерные изображения в эпоху, когда кинематографа и телевидения еще не существовало. Сюжеты стереокарточек были самыми разными - вплоть до фривольных и непристойных.
Стереокарточки, выполненные талантливыми фотографами, могли сделать сцены чрезвычайно реалистичными. Например, стереографическое изображение, снятое с башни Бруклинского моста во время его строительства, при просмотре через соответствующие линзы создает у зрителя ощущение, будто он вот-вот ступит на опасный веревочный пешеходный мост.
Стереокарточки, выполненные талантливыми фотографами, могли сделать сцены чрезвычайно реалистичными. Например, стереографическое изображение, снятое с башни Бруклинского моста во время его строительства, при просмотре через соответствующие линзы создает у зрителя ощущение, будто он вот-вот ступит на опасный веревочный пешеходный мост.
"Награда молочнику для ровного счета"
Огромный пласт стереокарточек - юмористические и романтические. Эта группа комедийных открыток "об ухаживаниях" показывает романтическую жизнь батраков и домашней прислуги и включает в себя сцены, охватывающие эмоциональную гамму от целомудренных и поэтичных до неожиданно непристойных и наводящих на размышления.
"Снимая сливки"
История стереоскопии — это череда взлетов и падений, регулярная поездка на американских горках с самого начала и до наших дней. Первый золотой век стереофотографии закончился после выставки 1862 года, в основном из-за появления carte-de-visite, типа маленькой фотографии.
Второй золотой век пришелся на конец века, и большинство просмотров в то время исходило из Соединенных Штатов. Кинематограф убил интерес к стереофотографии, возродившийся вскоре после Первой мировой войны (есть тысячи стереофонических военных изображений). Существуют большие архивы, и тысячи из этих карточек можно просмотреть в Интернете.
Второй золотой век пришелся на конец века, и большинство просмотров в то время исходило из Соединенных Штатов. Кинематограф убил интерес к стереофотографии, возродившийся вскоре после Первой мировой войны (есть тысячи стереофонических военных изображений). Существуют большие архивы, и тысячи из этих карточек можно просмотреть в Интернете.
"Переводя любовное послание от девушки из Бостона... "Так, я не понял - это означает "да" или "нет"?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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