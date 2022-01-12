От артхауса до документалок: отечественные фильмы 2021 года, оставшиеся незамеченными

Однако в 2021 году выходили, как художественные фильмы, так и документалки отечественного производства, достойные внимания. Сразу стоит отметить, что не все картины и далеко не каждому придутся по вкусу. Однако, возможно, кто-то найдет что-то привлекательное для себя.

Начнём с фильма «Дело», довольно близкого к нашим реалиям. По сюжету некий Давид Гурамович, преподающий в провинциальном вузе, решает сражаться за справедливость, узнав правду о воровстве городского мэра. Правда, вскоре его самого выставляют коррупционером, угрожая тюрьмой.