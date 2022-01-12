От артхауса до документалок: отечественные фильмы 2021 года, оставшиеся незамеченными

Много ли российских фильмов в прошлом году становились лидерами российского проката кроме «Майора грома»? Конечно, нет. Конец года и вовсе полностью захватил «Человек-паук: Нет пути домой», установивший несколько рекордов со своей кассой.
Однако в 2021 году выходили, как художественные фильмы, так и документалки отечественного производства, достойные внимания. Сразу стоит отметить, что не все картины и далеко не каждому придутся по вкусу. Однако, возможно, кто-то найдет что-то привлекательное для себя.
Начнём с фильма «Дело», довольно близкого к нашим реалиям. По сюжету некий Давид Гурамович, преподающий в провинциальном вузе, решает сражаться за справедливость, узнав правду о воровстве городского мэра. Правда, вскоре его самого выставляют коррупционером, угрожая тюрьмой.
Теперь перед героем встает выбор: пойти на мировую или переть до конца.
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Фильм «На близком расстоянии» нестандартно раскрывает наболевшую для многих тему пандемии. Некая актриса Инга находит под дверьми курьера из Средней Азии, лежащего без сознания. Она помогает ему и даже соглашается дать приют. Правда, делает это на особых, карантинных условиях.
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Отвлечемся на парочку добрых фильмов. Интересным оказался фильм «Иваново счастье». Некий вахтовик Иван отправляет в долгую дорогу домой, по пути собирая истории разных людей об их жизни. Самое интересное, что все эти люди – Иваны, так непохожие друг на друга. Довольно доброе кино без лишнего пафоса, демонстрирующее, как меняется главный герой, преодолевая 9 тыс. километров до дома.
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Есть нечто доброе и в фильме «Светлячок», рассказывающем о приехавшей из деревни в большой город девушке. История про буллинг в элитной школе может показаться избитой, ведь нагнетающих на эту тему сериалов полно.
Однако в этой картине всё немного иначе. Девочка Света, носящая ласковое прозвище «Светлячок» от мамы, будет стараться сделать ровесников добрее.
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Также стоит обратить внимание на такую картину как «Скажи ей», рассказывающая привычную для многих историю ребенка, которому приходится разрываться между родителями. Как быть когда любят оба? Это история о непростом выборе, который чаще всего за детей делают сами взрослые.
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Перейдем к атмосфере 90-х. Фильм «Маша» расскажет о 13-летней девочке, живущей в мире мечтаний. Даже брутальные боксеры из секции её дяди воспринимаются ей как добрые друзья. Правда, столкнувшись с разборками взрослых, она понимает, что реальность выглядит «немного» иначе.
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Действия фильма «Общага» происходят чуть раньше – в 80-х. Молодые ребята весело проводят студенческие годы, устраивая по вечерам вечеринки. Но одна трагедия, в которой обвинят героев, быстро изменят привычный и беззаботный уклад.
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Если среди вас найдутся любители артхауса, то вам придется по вкусу «Герда». Девушка Лера изучает социологию в университете, а по ночам работает в клубе под псевдонимом. Всё для того, чтобы прокормить себя и помочь маме пережить разрыв с мужем. Несмотря на сюжетную простоту, фильм подается весьма необычно.
Трейлер (18+)
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Но куда больший артхаус представляет собой картина «Москвы не бывает». Разнорабочий провинциальный парень по имени Леха сталкивается со столичным гостем. Последний снял аварийное жилье проживавшего до него поэта, который писал стихи на тему, упомянутую в названии фильма. Вот тогда герой понимает, что всё в нашей стране может оказаться далеко не тем, чем кажется.
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Ну и закончим нашу подборку парой документалок, достойных внимания. Про фильм «Нас других не будет» наверняка слышали многие. В нём расскажут немало интересных подробностей о том, каким же был Сергей Бодров. А делиться историями об актере будут, например, участники фильма «Брат».
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Самым добрым и самым рейтинговым (8,4 балла) в этой подборке стал фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Он расскажет трогательную биографию от рождения до взросления и непростого далеко путешествия маленькой нерпы. История подана весьма интересно, так, что скучно не будет ни детям, ни взрослым.
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Смотрели ли вы какой-либо из этих фильмов?
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