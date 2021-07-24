Как правильно упасть с осла

Забавные старинные открытки изображают людей, падающих с ослов в Ле-Плесси-Робинсон, Франция.
Ле Плесси-Робинсон (Le Plessis-Robinson) — коммуна в юго-западном пригороде Парижа, Франция. Он расположен в 10,5 км от центра Парижа. Впервые он был упомянут в 839 году как Plessiacus apud Castanetum, что означает плесси (plessis) около Castanetum. Плесси — это деревня, окруженная забором из веток.
В 1112 году была основана деревенская церковь, от которой до сих пор сохранилась романская башня как самый старый памятник Ле Плесси. В конце 12-го деревня была переименована в Ле-Плесси-Рауль в честь местного лорда Рауля, камергера короля Франции Филиппа II. В 1407 году он перешел в руки Жана Пике де Ла Хэ, который построил в деревне замок, который теперь называется Ле Плесси-Пике. В 1614 году в селе был построен монастырь Конгрегации фейлянтов.
В 1682 году Жан-Батист Кольбер (Jean-Baptiste Colbert), министр финансов при Людовике XIV, выкопал пруд, который питал фонтаны близлежащего Шато де Со. Пьер де Монтескью д’Артаньян приобрел поместье в 1699 году и расширил сады. В 1790 году в результате Французской революции Антуан Мулле был избран первым мэром Ле Плесси.
Коммуна была переименована в Le Plessis-Liberté. Монастырь национализировали и снесли. Коммуна была переименована обратно в Ле-Плесси-Пике в 1801 году. В 1848 году в этом районе было основано кабаре в виде набора соединенных между собой домиков на деревьях. Он был назван Гранд Робинсон в честь домика на дереве, описанного в романе «Швейцарская семья Робинзонов», названном в честь Робинзона Крузо. В этом районе возникло несколько других популярных заведений, которые оставались популярными до 1960-х годов.
В 1909 году коммуна Ле Плесси-Пике была официально переименована в Ле Плесси-Робинсон в честь Ле Гранд Робинсон. В 1854 году Луи Ашетт купил замок и прилегающую территорию. Позже он стал мэром Ле Плесси-Пике и членом городского совета. Деревня и замок были разрушены во время войны 1870 года, но замок был восстановлен семьей Хашетт.
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