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Как правильно упасть с осла

Как правильно упасть с осла (14 фото)

Автор:
24 июля 2021 08:17
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   люди   осел   открытки   фото   
179
14

Забавные старинные открытки изображают людей, падающих с ослов в Ле-Плесси-Робинсон, Франция.

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Метки: Юмор   животные   забавно   люди   осел   открытки   фото   
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2k
Дмитрий ! 15 минут назад
А ослы причем?
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2k
PbIBOK 42 минуты назад
Сказочные дол бо @бы...
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ZeroCharisma

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