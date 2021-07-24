Как правильно упасть с осла

Ле Плесси-Робинсон (Le Plessis-Robinson) — коммуна в юго-западном пригороде Парижа, Франция. Он расположен в 10,5 км от центра Парижа. Впервые он был упомянут в 839 году как Plessiacus apud Castanetum, что означает плесси (plessis) около Castanetum. Плесси — это деревня, окруженная забором из веток.

В 1112 году была основана деревенская церковь, от которой до сих пор сохранилась романская башня как самый старый памятник Ле Плесси. В конце 12-го деревня была переименована в Ле-Плесси-Рауль в честь местного лорда Рауля, камергера короля Франции Филиппа II. В 1407 году он перешел в руки Жана Пике де Ла Хэ, который построил в деревне замок, который теперь называется Ле Плесси-Пике. В 1614 году в селе был построен монастырь Конгрегации фейлянтов.