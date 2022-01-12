И снова «засвистела фляга»: актер Борис Щербаков предложил выпустить «мученика» Ефремова

Наверняка никто ещё не забыл, как пьяный вдрызг Михаил Ефремов в июне 2020 года устроил ДТП, унесшее жизнь водителя-курьера Сергея Захарова. Никто, кроме пробивающих дно коллег по цеху.
Как известно, Ефремов получил за это заслуженные 7,5 лет колонии. Казалось бы, пусть сидит и несет заслуженное наказание, от которого его спасало везение. Ведь безмерный ввоз в себя «беленькой» рано или поздно добром бы не кончился. Печально, что так.
Вот только так не считает народный артист Борис Щербаков, предложивший отпустить Ефремова по УДО спустя 1,5 года. К такому выводу он пришёл, выступая в программе «Судьба человека».
Щербаков заявил, что раньше фамилия помогала избежать наказания. Также он добавил следующее: «Казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО».
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А что, сейчас иначе? Ведь Ефремова пытались отмазать его коллеги и друзья, которые, как показало время, не отметились адекватностью. К счастью, сработал общественный резонанс, позволивший упечь за решетку спившегося актера.
Свою лепту внес и тот цирк, что он устраивал на заседаниях суда, потом наиграно поливая слезы на камеру, пытаясь вызывать жалость публики.
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А кто его поддерживал? Мария Шукшина, ставшая совсем уж неадекватной антипрививочницей.
Павел Майков, раскритиковавший празднование Дня Победы.
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Про дерущегося со всеми представителями дна российского YouTube Джигурду и говорить нечего. Ровно, как и про любителя извращений Панина.
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Складывается впечатление, что в подобные истории ввязываются стареющие и уже никому не нужные звезды, готовые нести любую чушь ради кусочка славы, либо просто не понимающие, что городят.
Может быть, Щербаков сможет вернуть к жизни Сергея Захарова? Нет. Так о какой досрочной свободе для того, кто вряд ли поменяет свой образ жизни, может идти речь?
Показательная порка была нужна, чтобы остальным любителям горячительного неповадно было. Конечно, периодически всё ещё случаются истории, когда гоняющих блогеров потом соскребают с асфальта, но их было бы больше, оставляй подобные прецеденты без наказания за известность и популярность.
Если Щербакова кто и поддержит сейчас, то очередная порция вышедших в тираж знаменитостей. К счастью, рядовые граждане в Сети такой пассаж не оценили.
Этот Щербаков как актер полный ущерб, и как человек - совсем г-но. А Ефремов зачем вообще нужен, тем более на свободе? Полезный член?— mirv ☭ (@mirvage) January 10, 2022
#михаилефремов Народный артист России Борис Щербаков предложил алкоголика, наркомана и убийцу освободить по УДО. Это нормально? Может ему не с кем выпить и поговорить? Ну подумаешь, убил, но ведь хороший же человек - так, да, господин Щербаков?— Иван (@zybr_22) January 10, 2022
И правильно! А что думаете вы по поводу защитников Ефремова?
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Я конечно не поддерживаю его точку зрения относительно вышеупомянутого алкаша. А вот насчёт проходного актёра, это вы погорячились. Он снялся почти в 200-х фильмах. Из них более 50 главных ролей. Был довольно известной личностью. Конечно после перестройки ему не досталось ни одной более-менее достойной роли, ну так и фильмов-то хороших тоже было единицы. А до этого были вполне достойные роли.
Шукшина этому полное подтверждение.
А это несчастье, именуемое актёром, ещё и с трудом пузырится в непонятном ему самому направлении.
Дно.
Кстати, Артист не станет сниматься в рекламе - так что их можно быстро вычислить.