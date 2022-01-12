И снова «засвистела фляга»: актер Борис Щербаков предложил выпустить «мученика» Ефремова

Складывается впечатление, что в подобные истории ввязываются стареющие и уже никому не нужные звезды, готовые нести любую чушь ради кусочка славы, либо просто не понимающие, что городят.

Может быть, Щербаков сможет вернуть к жизни Сергея Захарова? Нет. Так о какой досрочной свободе для того, кто вряд ли поменяет свой образ жизни, может идти речь?