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И снова «засвистела фляга»: актер Борис Щербаков предложил выпустить «мученика» Ефремова

И снова «засвистела фляга»: актер Борис Щербаков предложил выпустить «мученика» Ефремова (12 фото + 4 видео)

Автор:
12 января 2022 02:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Борис Щербаков   Михаил Ефремов   ефремов дтп   реакция людей   смертельное дтп   
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Наверняка никто ещё не забыл, как пьяный вдрызг Михаил Ефремов в июне 2020 года устроил ДТП, унесшее жизнь водителя-курьера Сергея Захарова. Никто, кроме пробивающих дно коллег по цеху.

Как известно, Ефремов получил за это заслуженные 7,5 лет колонии. Казалось бы, пусть сидит и несет заслуженное наказание, от которого его спасало везение. Ведь безмерный ввоз в себя «беленькой» рано или поздно добром бы не кончился. Печально, что так.

Вот только так не считает народный артист Борис Щербаков, предложивший отпустить Ефремова по УДО спустя 1,5 года. К такому выводу он пришёл, выступая в программе «Судьба человека».

 Щербаков заявил, что раньше фамилия помогала избежать наказания. Также он добавил следующее: «Казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО».

А что, сейчас иначе? Ведь Ефремова пытались отмазать его коллеги и друзья, которые, как показало время, не отметились адекватностью. К счастью, сработал общественный резонанс, позволивший упечь за решетку спившегося актера.

Свою лепту внес и тот цирк, что он устраивал на заседаниях суда, потом наиграно поливая слезы на камеру, пытаясь вызывать жалость публики.

А кто его поддерживал? Мария Шукшина, ставшая совсем уж неадекватной антипрививочницей.

Павел Майков, раскритиковавший празднование Дня Победы.

Про дерущегося со всеми представителями дна российского YouTube Джигурду и говорить нечего. Ровно, как и про любителя извращений Панина.

Складывается впечатление, что в подобные истории ввязываются стареющие и уже никому не нужные звезды, готовые нести любую чушь ради кусочка славы, либо просто не понимающие, что городят.


Может быть, Щербаков сможет вернуть к жизни Сергея Захарова? Нет. Так о какой досрочной свободе для того, кто вряд ли поменяет свой образ жизни, может идти речь?

Показательная порка была нужна, чтобы остальным любителям горячительного неповадно было. Конечно, периодически всё ещё случаются истории, когда гоняющих блогеров потом соскребают с асфальта, но их было бы больше, оставляй подобные прецеденты без наказания за известность и популярность.

Если Щербакова кто и поддержит сейчас, то очередная порция вышедших в тираж знаменитостей. К счастью, рядовые граждане в Сети такой пассаж не оценили.


И правильно! А что думаете вы по поводу защитников Ефремова?

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Метки: Борис Щербаков   Михаил Ефремов   ефремов дтп   реакция людей   смертельное дтп   
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5  комментариев
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1k
RaiJu Час назад
Щербакова знаю только по роли в фильме "Воры в законе". А так абсолютно проходной актер. Тоже мне, голос народа нашелся.
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708
vic333 45 минут назад
Говорят, что природа отдыхает на детях гениев.
Шукшина этому полное подтверждение.
А это несчастье, именуемое актёром, ещё и с трудом пузырится в непонятном ему самому направлении.
Дно.
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11k
Кыся 59 минут назад
Это скоморохи. За что заплатили, то и говорят. Эра великих актеров прошла.
Кстати, Артист не станет сниматься в рекламе - так что их можно быстро вычислить.
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
как они заколебали..
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Антибиотик
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