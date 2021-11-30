Рекламное безумство: смешные, но запрещенные из-за реакции ролики

Рекламные ролики с начала своего существования стали неотъемлемой частью нашей жизни, хотим мы того или нет. И, к сожалению, толковой рекламы с годами становится всё меньше.
Поэтому, неудивительно, что с выпуском какой-нибудь новой рекламы повышается риск, что кто-то обязательно обидится или разозлится. К счастью, российский зритель не так раним. По крайней мере, пока.
Несмотря на то, что «Секс в большом городе» уже не транслировался, образ Саманты появился в рекламе автомобиля Nissan Tiida. В итоге зрители в Новой Зеландии оказались недовольны демонстрацией машины, описанной как сексуальный партнер.
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Довольно специфичная реклама протеинового коктейля от компании For Goodness Shakes. В кадре мужчины занимаются его приготовлением в общественных местах, правда, выглядит это, как…ну вы сами понимаете.
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Неудивительно, что в Великобритании такую белковую тряску посчитали неуместной.
Реклама 2011 года от польской ликеро-водочной компании Wodka Vodka якобы была запрещена за гендерные стереотипы ещё до того, как это стало модным.
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Правда, непонятно, какое отношение реклама с доминирующей женщиной в коже имеет к водке.
Hyundai тоже отметилась странной рекламой своих авто. И дело не в том, что женщина изменяет своему мужу с молодым парнем. А в том, что супруг делает тоже самое, правда, с парнем в ковбойской шляпе.
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Именно так демонстрировалась фишка машины с откидывающимся сиденьем.
На первый взгляд кадр может показаться драматичным: дочка навещает свою мать в тюрьме. Правда, оказывается, что она заперта уборкой в ванной. И тут на помощь приходит очищающее средство Vim Cream.
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В рекламном бизнесе ролик признали, но зрители не оценили тяжелую тюремную тематику.
Видимо, это реклама весьма обидела женщин. Ведь её подтекст заключался в том, что если прекрасная половина забудет побриться хоть на день, она превращается в чрезмерно волосатых мужчин.
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Правда, все посчитали, что компания Veet, продающая бритвенные средства, не попала в цель.
Приставка Nintendo Game Boy сыскала свою популярно, но один ролик мог разрушить репутацию компании, ориентированной на семьи. И дело не в том, что крыса выбрала игрушку, вместо сыра. А в том, что она потом с ней сделала.
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Довольно странная реклама приставки Xbox 360, где люди перестреливаются с помощью…пистолетных пальцев. Правда, общественность расценила её как высмеивание актов насилия.
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Реклама пива Bud Light посчитали слишком смелой из-за раздевающихся в кадре офисных работников.
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Однако куда больше возмущения вызывала реклама женского боя подушками из-за чрезмерной жестокости.
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Nando’s решила прорекламировать свой ресторан с курицей, используя образы веселящихся в кадре известных диктаторов.
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А именно зимбабвийский политик Роберт Мугабе вспоминает своих коллег по цеху и грустит, что теперь ему не с кем разделить курочку.
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Да она же страшенная, как атомная война
Чаго?.....