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Рекламное безумство: смешные, но запрещенные из-за реакции ролики

Рекламное безумство: смешные, но запрещенные из-за реакции ролики (11 фото + 11 видео)

Автор:
30 ноября 2021 00:55
Сообщество : Юмор
Метки: веселая реклама   видео   интересное юмор   реакция людей   реклама   
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Рекламные ролики с начала своего существования стали неотъемлемой частью нашей жизни, хотим мы того или нет. И, к сожалению, толковой рекламы с годами становится всё меньше.

Поэтому, неудивительно, что с выпуском какой-нибудь новой рекламы повышается риск, что кто-то обязательно обидится или разозлится. К счастью, российский зритель не так раним. По крайней мере, пока.

Несмотря на то, что «Секс в большом городе» уже не транслировался, образ Саманты появился в рекламе автомобиля Nissan Tiida. В итоге зрители в Новой Зеландии оказались недовольны демонстрацией машины, описанной как сексуальный партнер.


Довольно специфичная реклама протеинового коктейля от компании For Goodness Shakes. В кадре мужчины занимаются его приготовлением в общественных местах, правда, выглядит это, как…ну вы сами понимаете.


Неудивительно, что в Великобритании такую белковую тряску посчитали неуместной.

Реклама 2011 года от польской ликеро-водочной компании Wodka Vodka якобы была запрещена за гендерные стереотипы ещё до того, как это стало модным.


Правда, непонятно, какое отношение реклама с доминирующей женщиной в коже имеет к водке.

Hyundai тоже отметилась странной рекламой своих авто. И дело не в том, что женщина изменяет своему мужу с молодым парнем. А в том, что супруг делает тоже самое, правда,  с парнем в ковбойской шляпе.


Именно так демонстрировалась фишка машины с откидывающимся сиденьем.



На первый взгляд кадр может показаться драматичным: дочка навещает свою мать в тюрьме. Правда, оказывается, что она заперта уборкой в ванной. И тут на помощь приходит очищающее средство Vim Cream.


В рекламном бизнесе ролик признали, но зрители не оценили тяжелую тюремную тематику.

Видимо, это реклама весьма обидела женщин. Ведь её подтекст заключался в том, что если прекрасная половина забудет побриться хоть на день, она превращается в чрезмерно волосатых мужчин.


Правда, все посчитали, что компания Veet, продающая бритвенные средства, не попала в цель.

Приставка Nintendo Game Boy сыскала свою популярно, но один ролик мог разрушить репутацию компании, ориентированной на семьи. И дело не в том, что крыса выбрала игрушку, вместо сыра. А в том, что она потом с ней сделала.


Довольно странная реклама приставки Xbox 360, где люди перестреливаются с помощью…пистолетных пальцев. Правда, общественность расценила её как высмеивание актов насилия.


Реклама пива Bud Light посчитали слишком смелой из-за раздевающихся в кадре офисных работников.


Однако куда больше возмущения вызывала реклама женского боя подушками из-за чрезмерной жестокости.


Nando’s решила прорекламировать свой ресторан с курицей, используя образы веселящихся в кадре известных диктаторов.


А именно зимбабвийский политик Роберт Мугабе вспоминает своих коллег по цеху и грустит, что теперь ему не с кем разделить курочку.

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Метки: веселая реклама   видео   интересное юмор   реакция людей   реклама   
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18k
KOSTELLO Полчаса назад
Тиида сексуальный партнер????
Да она же страшенная, как атомная война
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4k
au3 14 минут назад
"Приставка Nintendo Game Boy сыскала свою популярно,"

Чаго?.....
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14k
Nikita Полчаса назад
Ну не знаю... нормальная реклама, с неё поржать можно хоть. А не это упоротое говнецо, что по ящику крутят...
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