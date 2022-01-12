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Ямалец выжил в тундре и отказался от медицинской помощи

Ямалец выжил в тундре и отказался от медицинской помощи (2 фото + 2 видео)

Автор:
12 января 2022 00:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Пропавший   вертолет   выживший   спасательная операци   спасательные работы   тундра   ямал   
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Никита Покачаев из Ямала 21-летний парень, который силой духа и смелостью смог выжить в тундре, проведя без еды, воды и тепла три дня.
Направляясь от родственников к себе домой, Никита застрял в заснеженном лесу: его снегоход вышел из строя. Пошёл дальше на лыжах. Пройдя 15 км, почувствовал, что дальше уже не может идти. Успел позвонить родственникам, перед тем, как пропала связь. Началась спасательная операция. К поиску подключились "Лиза Алерт" и поисковики Ноябрьского ПСО, на следующий день родственники и друзья присоединились к спасательной операции. Началась сильная метель и штормовой ветер.
Когда выяснилось, что Никита пропал в тундре, на помощь выдвинулся вертолёт с группой спасателей. Сначала нашли снегоход "Буран", затем самого пропавшего. Никита шёл 20 километров пешком, а когда начался шторм, спрятался в пойме реки, чтобы укрыться от метели. Состояние пропавшего спустя три дня пребывания в тундре оказалось удовлетворительным, парень отказался от медицинской помощи. Спасли северянина навыки выживания и национальная одежда - на нём была тёплая малица из оленьих шкур.

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Метки: Пропавший   вертолет   выживший   спасательная операци   спасательные работы   тундра   ямал   
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22k
Андрей Иванов 3 часа назад
Чувак вышел посрать, собрать ягеля свежего для любимого оленя, тут налетают какие то придурки бесноватые..
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708
vic333 41 минуту назад
Мужик.
Реальный, а не "говнорадужный".
"Гвозди бы делать из этих людей
Не было б крепче в мире гвоздей".
Маяковский.
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13k
Алекс 2 часа назад
Были на точке в Воронцово. Таймыр. Практически Карское море. Попутно думали у знакомого охотника Коли шкур песца купить или обменять. Вертолет в тот же день должен уйти обратно в Норильск. Точнее в Алыкель. Но Коля ушел силки проверять. На вопрос - к вечеру вернется? - жена с недоумением на нас посмотрела и сказала что вернется дней через 10... Так вот. Ходит он на лыжах. С собой сшитые шкуры песца по типу одеяла и солдатская фляга жира не то нерпы не то моржа... воняет безбожно но говорят пара глотков и ты сытый на полдня.
Правда Коля этот абориген и годков ему было тогда ужу за 40...
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2k
Vic Twin 2 часа назад
А заметили, как хлопец из вертолёта выпрыгнул и снег понюхал? У меня батя когда-то на Чукотке служил. Рассказывал как они чукчей на вертолётах возили. Пилот спрашивает, где твоё стойбище, покажи, и карту суёт. Нифига, чукча не понимает. Ну посмотри в иллюминатор. Опять нифига. Приходится садиться, чукча выпрыгивает, отбегает от вертолета, кружится вокруг себя, нюхает снег и после этого показывает рукой: "Там!" Пилот в охренении, мля кругом же одинаковый снег!
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8k
Бритва 3 часа назад
чтобы полетать на вертолёте, надо тоже потеряться?
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Nika
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