Ямалец выжил в тундре и отказался от медицинской помощи

Направляясь от родственников к себе домой, Никита застрял в заснеженном лесу: его снегоход вышел из строя. Пошёл дальше на лыжах. Пройдя 15 км, почувствовал, что дальше уже не может идти. Успел позвонить родственникам, перед тем, как пропала связь. Началась спасательная операция. К поиску подключились "Лиза Алерт" и поисковики Ноябрьского ПСО, на следующий день родственники и друзья присоединились к спасательной операции. Началась сильная метель и штормовой ветер.