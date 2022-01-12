Ямалец выжил в тундре и отказался от медицинской помощи

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Никита Покачаев из Ямала 21-летний парень, который силой духа и смелостью смог выжить в тундре, проведя без еды, воды и тепла три дня.
Направляясь от родственников к себе домой, Никита застрял в заснеженном лесу: его снегоход вышел из строя. Пошёл дальше на лыжах. Пройдя 15 км, почувствовал, что дальше уже не может идти. Успел позвонить родственникам, перед тем, как пропала связь. Началась спасательная операция. К поиску подключились "Лиза Алерт" и поисковики Ноябрьского ПСО, на следующий день родственники и друзья присоединились к спасательной операции. Началась сильная метель и штормовой ветер.
Когда выяснилось, что Никита пропал в тундре, на помощь выдвинулся вертолёт с группой спасателей. Сначала нашли снегоход "Буран", затем самого пропавшего. Никита шёл 20 километров пешком, а когда начался шторм, спрятался в пойме реки, чтобы укрыться от метели. Состояние пропавшего спустя три дня пребывания в тундре оказалось удовлетворительным, парень отказался от медицинской помощи. Спасли северянина навыки выживания и национальная одежда - на нём была тёплая малица из оленьих шкур.
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Реальный, а не "говнорадужный".
"Гвозди бы делать из этих людей
Не было б крепче в мире гвоздей".
Маяковский.
Правда Коля этот абориген и годков ему было тогда ужу за 40...
А твой рассказ похож на эту рекламу