50 лет назад, на фотографиях 1972 год

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Люди, страны, известное и неизвестное - но уже в памяти.
4 января 1972 года. Немецкая горнолыжница, будущая двукратная олимпийская чемпионка Рози Миттермайер.
4 января 1972 года. Американская рок-группа «Трехсобачья Ночь» Three Dog Night (слева направо) Кори Уэллс, Джо Шерми и Чак Негрон
9 января 1972 года, в Гонконгской бухте, в результате пожара, затонул самый большой пассажирский лайнер Queen Elizabeth. Жертв не было - корабль был поставлен на реконструкцию. Потом корабль порезали на металлолом.
10 января 1972 года. Лондон. Вокально-танцевальная группа «Молодое поколение» (Young Generation). Фото Jack Kay.
10 января 1972 года. Великобритания. Автогонщик из Северной Ирландии Пэдди Хопкирк с Мэрилин Уорд, победительницей конкурса Мисс Соединенное Королевство 1971 года.
14 января 1972 года. Лондон, Rainbow Theatre. Стив Хау (Yes). Стив Хау входит в список «100 величайших гитаристов всех времён» по версии журнала Rolling Stone 2003 года
17 января 1972 года. Лос-Анджелес. Брат и сестра Ричард Карпентер и Карен Карпентер (дуэт The Carpenters).
21 января 1972 года - премьера британского фильма «Зи и компания» (Zee and Co.). В кадре Элизабет Тейлор и Майкл Кейн.
Январь 1972 года. СССР. Экспериментальный рейдовый ледокол Р-47 на испытаниях. Измерение толщины льда.
30 января 1972 года. Президент МОК Эйвери Брандейдж на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Саппоро.
30 января 1972 года. Северная Ирландия, Лондондерри, Богсайд. «Кровавое воскресенье».
Британские солдаты расстреляли демонстрацию местных жителей. Убито 14 человек, из них шестеро несовершеннолетних. Пятеро из погибших были застрелены в спину.
26 января — катастрофа DC-9 над Хермсдорфом, погибли 27 человек. После падения с высоты 10 160 метров осталась жива стюардесса Весна Вулович
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