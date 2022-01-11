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Тульский гусь: Пернатый богатырь. Его вывели для того, чтобы он сражался с другими птицами на забаву знати

Тульский гусь: Пернатый богатырь. Его вывели для того, чтобы он сражался с другими птицами на забаву знати (5 фото)

Автор:
11 января 2022 18:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: животные   интересно   факты   
1272
5

Мир вздрогнул в тот миг, когда человек приручил первого гуся. Казалось, не может случиться ничего более кошмарного. Но в один роковой день судьба сыграла с людьми злую шутку и на земле появились РУССКИЕ БОЕВЫЕ ГУСИ!

В отличие от верховых медведей, ядерных катюш и тысячеградусной водки эти бестии реально существуют уже третье столетие. Тульская знать была не из робкого десятка. Наблюдая за безудержной схваткой пернатых бестий, они сочли это... забавным. Так на территории Тулы появились не только пряники, но и тульские гуси — птицы, созданные для сражений со своими собратьями.

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Тульский гусь — это десять килограмм ярости, мощи и настоящего русского духа. Их тело обросло мышцами, череп стал толще, чтобы не пропускать удары от противника. Перья — плотнее: теперь это не гусиный пушок, а настоящая кольчуга. Но самым сильным преобразованиям подвергся клюв. Короткий и мощный — он стал отличным орудием в бою.

Каждая схватка начиналась одинаково: в боевой режим гусаков переключали с помощью двух гусынь, которых выводили на ринг. Наличие дамы сердца активировало режим русского берсерка. Начиналась схватка. Гусиные бои не такие жестокие как петушиные, потому схватка длилась ровно до тех пор, пока один из гусей не сдастся и сбежит. Но крепкие волей птицы бились часами.

Время шло, и гогочущие гладиаторы наскучили дворянам. Гусиные бои ушли в прошлое, но тульские гуси никуда не делись. История умалчивает имя того героя-богатыря, что первым зажарил тульского гуся. Но в конечном итоге оказалось, что птица годится не только для драк.

Сейчас у тульских гусей появилось новое предназначение. Более прозаичное. Пернатого разводят на мясо — оно у него нежное и вкусное. Только дело это тяжёлое и не всегда доходное. Птиц медленно взрослеет и несёт мало яиц. Содержать его с другими пернатыми — тоже не вариант. Воинственные гусаки с былой боевой отвагой бросаются на чужаков. Да и хозяин может отведать силушки богатырской.

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Метки: животные   интересно   факты   
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60k
Андрей 2 часа назад
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60k
Андрей 2 часа назад
На первой фотке не гусь - орёл какой-то. Злобный и мстительный.
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18k
babuby 2 часа назад
-Что это с тобой? Кто так отделал?
-Да гуси побили.
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69k
Пётровыч 3 часа назад
Как на вкус?
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6k
Trenzel2003 4 часа назад
Как то докопалось до меня это пернатое. Хорошо джинсы спасли. Скатина, как же эта тварь щипается. Именно щипается, а не клюёт.
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1k
GoInDown 5 часов назад
Опасный молодой человек)
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