Тульский гусь: Пернатый богатырь. Его вывели для того, чтобы он сражался с другими птицами на забаву знати

Сейчас у тульских гусей появилось новое предназначение. Более прозаичное. Пернатого разводят на мясо — оно у него нежное и вкусное. Только дело это тяжёлое и не всегда доходное. Птиц медленно взрослеет и несёт мало яиц. Содержать его с другими пернатыми — тоже не вариант. Воинственные гусаки с былой боевой отвагой бросаются на чужаков. Да и хозяин может отведать силушки богатырской.