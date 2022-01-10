Полицейские в США успели спасти пилота самолета за несколько секунд до столкновения с поездом

Пилот экстренно посадил воздушное судно на железнодорожные пути, и из-за травм не смог самостоятельно вылезти из кабины. Трагедии удалось избежать благодаря подоспевшим полицейским.
Полиция Лос-Анджелеса спасла пилота легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку неподалеку от аэропорта Уайтмен. Воздушное судно застряло на железнодорожных путях, а раненый мужчина оказался зажат в кабине. Офицеры полиции успели вытащить бедолагу за несколько секунд до тарана скоростного поезда, который разнес остатки самолета на куски.
В официальном сообщении полиции в Твиттере отмечается, что офицеры дивизии полиции Лос-Анджелеса проявили героизм и быстроту действий, благодаря чему пилот Cessna 172 остался жив.
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