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Полицейские в США успели спасти пилота самолета за несколько секунд до столкновения с поездом

Полицейские в США успели спасти пилота самолета за несколько секунд до столкновения с поездом (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 10:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Cessna 172   видео   пилот   поезд   полиция   спасли жизнь   экстренная посадка   
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Пилот экстренно посадил воздушное судно на железнодорожные пути, и из-за травм не смог самостоятельно вылезти из кабины. Трагедии удалось избежать благодаря подоспевшим полицейским.

Полиция Лос-Анджелеса спасла пилота легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку неподалеку от аэропорта Уайтмен. Воздушное судно застряло на железнодорожных путях, а раненый мужчина оказался зажат в кабине. Офицеры полиции успели вытащить бедолагу за несколько секунд до тарана скоростного поезда, который разнес остатки самолета на куски.



Инцидент произошел в Пакойме, пригороде северного Лос-Анджелеса, в минувшее воскресенье, 9 января.



В официальном сообщении полиции в Твиттере отмечается, что офицеры дивизии полиции Лос-Анджелеса проявили героизм и быстроту действий, благодаря чему пилот Cessna 172 остался жив.

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Метки: Cessna 172   видео   пилот   поезд   полиция   спасли жизнь   экстренная посадка   
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11  комментариев
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2k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Дожили. Поезд врезается в самолет. Ждем когда подлодка столкнется с МКС.
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Михаил 10 минут назад
Полицейские в России: "вот вам, уважаемый, протокол за парковку на ж/д путях".
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1k
Daggers D. Полчаса назад
Интересно, смогли бы они его спасти, будь он немного темнее?..
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30k
ACU900 Час назад
Это был не самолет. Это была машина времени...
Ссылка youtu.be
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6k
Nikolay Час назад
На мой взгляд, проще было набросить трос на самолет и дернуть с рельсов полицейской машиной, а потом уже доставать пилота. Самолет легкий, все бы получилось. Тогда бы и поезд не пострадал
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813
Sieras Dosk. 2 часа назад
Молодцы. Все стояли даже тот кто не вытаскивал. Было страшро, короче вот они настоящие американские герои. Как и в других странах, в форме полицейского.
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5k
au3 2 часа назад
т.е. полиция успела приехать, но связаться с диспетчером, поездом - никак?
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