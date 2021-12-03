Режиссер театра выписал подчиненным премию, чтобы они купили ему подарок

Про мыло в приказе - локальная театральная шутка, поэтому стоит пояснить.

Есть такая театральная история:

Тюзовский спектакль про погибшего пионера-героя начинался скорбно-печально: старый партизан присаживался у могильного холмика с красной звездой, наливал из фронтовой фляжки, выпивал и, обращаясь в зрительный зал, говорил:

- Двенадцать лет ему было…

Немолодой актер, "партизанивший" в этом произведении искусства с незапамятных времен, с течением времени начал выпивать еще в гримерной: стрезва играть такое было совершенно невозможно. И дедушка Фрейд подстерег его. Однажды актер присел у могильного холмика на сцене, еще выпил и доверительно сообщил детям в зрительном зале:

- Двенадцать лет е...у мыло…



Как потом прошел спектакль - неизвестно, можно только предполагать судороги актеров, которым потом нужно было выходить на сцену.