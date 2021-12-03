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Режиссер театра выписал подчиненным премию, чтобы они купили ему подарок

Режиссер театра выписал подчиненным премию, чтобы они купили ему подарок (3 фото)

Автор:
03 декабря 2021 15:12
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: забавное   забота   новости   подарок   режиссер   смешное   театр   
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Николай Коляда, руководитель Екатеринбургского "Коляда-театра", организовал традиционную покупку подарка для босса, в шутливом ключе.
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Про мыло в приказе - локальная театральная шутка, поэтому стоит пояснить.
Есть такая театральная история:
Тюзовский спектакль про погибшего пионера-героя начинался скорбно-печально: старый партизан присаживался у могильного холмика с красной звездой, наливал из фронтовой фляжки, выпивал и, обращаясь в зрительный зал, говорил:
- Двенадцать лет ему было…
Немолодой актер, "партизанивший" в этом произведении искусства с незапамятных времен, с течением времени начал выпивать еще в гримерной: стрезва играть такое было совершенно невозможно. И дедушка Фрейд подстерег его. Однажды актер присел у могильного холмика на сцене, еще выпил и доверительно сообщил детям в зрительном зале:
- Двенадцать лет е...у мыло…

Как потом прошел спектакль - неизвестно, можно только предполагать судороги актеров, которым потом нужно было выходить на сцену.

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Метки: забавное   забота   новости   подарок   режиссер   смешное   театр   
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17  комментариев
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Нормальный, здоровый стёб!
Пожалуй со своими так приколюсь!)))
Правда у меня совсем не театр - но какая разница?
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4k
a_komolow Полчаса назад
Нормальный прикол!
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41k
dima423 2 часа назад
Ну че, по моему смешно) думаю серьезно к таким приколам отнесутся только полные мудаки)))
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12k
VM Varga 2 часа назад
Интернет уже взорван?
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2k
Буратино 3 часа назад
как надоел этот алкаш-побирушка, когда же он в израиль то уже свалит (года три назад обещал уехать и прощался даже)
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139
Faithless Буратино 2 часа назад
Вы часом не амбассадор мыла? Откуда столько ненависти к человеку искусства с чувством юмора?
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