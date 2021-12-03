Режиссер театра выписал подчиненным премию, чтобы они купили ему подарок

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Николай Коляда, руководитель Екатеринбургского "Коляда-театра", организовал традиционную покупку подарка для босса, в шутливом ключе.
Он решил сделать это в виде приказа, распорядившись выдать актерам по тысяче рублей, на покупку подарков ему на день рождения. Фото приказа он опубликовал на своей странице на Facebook.
"Написал приказ, конечно, для юмора. Если кому-то непонятен этот юмор - пусть на … идут, извините за выражение. Но деньги-то я по правде отдаю, приказ имеет силу" - уточнил Николай.
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А в подарок режиссер себе хочет блендер и соковыжималку. Также Коляда заметил, что в Польше заработал 15 тысяч евро и с этих денег выплатил сотрудникам премии и отвез их отдохнуть на турбазу.
Про мыло в приказе - локальная театральная шутка, поэтому стоит пояснить.
Есть такая театральная история:
Тюзовский спектакль про погибшего пионера-героя начинался скорбно-печально: старый партизан присаживался у могильного холмика с красной звездой, наливал из фронтовой фляжки, выпивал и, обращаясь в зрительный зал, говорил:
- Двенадцать лет ему было…
Немолодой актер, "партизанивший" в этом произведении искусства с незапамятных времен, с течением времени начал выпивать еще в гримерной: стрезва играть такое было совершенно невозможно. И дедушка Фрейд подстерег его. Однажды актер присел у могильного холмика на сцене, еще выпил и доверительно сообщил детям в зрительном зале:
- Двенадцать лет е...у мыло…
Как потом прошел спектакль - неизвестно, можно только предполагать судороги актеров, которым потом нужно было выходить на сцену.
Есть такая театральная история:
Тюзовский спектакль про погибшего пионера-героя начинался скорбно-печально: старый партизан присаживался у могильного холмика с красной звездой, наливал из фронтовой фляжки, выпивал и, обращаясь в зрительный зал, говорил:
- Двенадцать лет ему было…
Немолодой актер, "партизанивший" в этом произведении искусства с незапамятных времен, с течением времени начал выпивать еще в гримерной: стрезва играть такое было совершенно невозможно. И дедушка Фрейд подстерег его. Однажды актер присел у могильного холмика на сцене, еще выпил и доверительно сообщил детям в зрительном зале:
- Двенадцать лет е...у мыло…
Как потом прошел спектакль - неизвестно, можно только предполагать судороги актеров, которым потом нужно было выходить на сцену.
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Пожалуй со своими так приколюсь!)))
Правда у меня совсем не театр - но какая разница?
Но стоило только выделить ему помещение (на халяву заметим), тут же - его не так поняли и вырвали из контекста