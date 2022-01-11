40 счастливых случайностей, запечатленных фотографом Эдасом Вонгом

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Есть такая поговорка - "Случайных совпадений не бывает", но мы прекрасно знаем, как часто сталкиваемся со счастливыми или не очень счастливыми случайностями в жизни. А если с ними сталкивается человек с наметанным глазом, вроде фотографа Эдаса Вонга, то у них просто нет шанса ускользнуть от его объектива!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Смешные совпадения забавные совпадения искусство фотографии случайные совпадения стрит-фото удачные совпадения фотограф
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