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40 счастливых случайностей, запечатленных фотографом Эдасом Вонгом

40 счастливых случайностей, запечатленных фотографом Эдасом Вонгом (41 фото)

Автор:
11 января 2022 12:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Смешные совпадения   забавные совпадения   искусство фотографии   случайные совпадения   стрит-фото   удачные совпадения   фотограф   
1063
41
Есть такая поговорка - "Случайных совпадений не бывает", но мы прекрасно знаем, как часто сталкиваемся со счастливыми или не очень счастливыми случайностями в жизни. А если с ними сталкивается человек с наметанным глазом, вроде фотографа Эдаса Вонга, то у них просто нет шанса ускользнуть от его объектива!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Смешные совпадения   забавные совпадения   искусство фотографии   случайные совпадения   стрит-фото   удачные совпадения   фотограф   
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1  комментарий
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sedoisever Час назад
Счастливая случайность, это когда фура пролетела в метре.
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