Олды, видевшие моду 70-х, над современной уже не смеются

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Это надо один раз увидеть. потом пожелать развидеть, стереть из памяти и забыть. Так мода желала, чтобы одевались мужчины в 70-х года и они одевались. Какие купальнички и штанишки - прелесть просто...
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2 помню, элементы изображенного были и в реальной жизни (клёши, сапоги на каблуках и т.д.) это было круто, это носили все люди, не вижу ничего стрёмного
3 если посмотреть, как одеты нынешние хомячки, то 70-е в сравнении с нынешними, верх жизнерадостности, веселья и разнообразия