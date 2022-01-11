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Олды, видевшие моду 70-х, над современной уже не смеются

Олды, видевшие моду 70-х, над современной уже не смеются (21 фото)

Автор:
11 января 2022 11:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 70-е   клеш   мода   мужчины   развидеть   смешное   странности   
727
21
Это надо один раз увидеть. потом пожелать развидеть, стереть из памяти и забыть. Так мода желала, чтобы одевались мужчины в 70-х года и они одевались. Какие купальнички и штанишки - прелесть просто...
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Метки: 70-е   клеш   мода   мужчины   развидеть   смешное   странности   
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14  комментариев
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1k
Сергей 2 часа назад
1 начнём с того, что на картинках изображен цвет буржуазного общества, в СССР таких крайностей не было
2 помню, элементы изображенного были и в реальной жизни (клёши, сапоги на каблуках и т.д.) это было круто, это носили все люди, не вижу ничего стрёмного
3 если посмотреть, как одеты нынешние хомячки, то 70-е в сравнении с нынешними, верх жизнерадостности, веселья и разнообразия
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783
likiloki 11 минут назад
Какое непотребство. Ну, кроме вон того. И, вот это я бы взял. И заверните мне парочку еще вот этого
Довольно забавно, на самом деле. Боюсь, я бы кое что примерил бы. Мда.
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320
aksnatal 22 минуты назад
красивые люди и без фотошопа
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23k
SerGProS 2 часа назад
мужики писос выпирали как могли.. не хочешь, заметишь
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1k
Anton Chigurh 2 часа назад
клёш ваще тема
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35
Zmey Gorynych 2 часа назад
Было время.....
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10k
harlamov 2 часа назад
Лютая гомосятина конечно. Все эти модельеры просто свои эротические фантазии визуализировали))
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29k
Игорь 2 часа назад
Вы меня безусловно заплюёте (и скорее всего будете правы) но считаю что вся та высокая мода для подиумов, глянца и прочих п(зв)ёзд... это за пределами этих цирков смотрица как-то совсем по имбецильному. Даже у них там - это цирк дебилов, но они в этом мире живут - нас не трогают и ладно. Но нормальным людям это зачем?
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8k
Garpia121 3 часа назад
Я тогда таких красавцев на улице не встречала, видимо дома шиковали. А вот то что сейчас иногда пробегает, искренне веселит.
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289
Шурман 3 часа назад
А мне нравиться , то что по правую сторону , отличный термо пак . То что сейчас они раздельные это не всегда хорошо , поясницу и почки морозит все равно .
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4k
Наталья 3 часа назад
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