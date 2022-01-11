Олды, видевшие моду 70-х, над современной уже не смеются

Это надо один раз увидеть. потом пожелать развидеть, стереть из памяти и забыть. Так мода желала, чтобы одевались мужчины в 70-х года и они одевались. Какие купальнички и штанишки - прелесть просто...

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Брючки клеш 0 Источник:

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Куча цветов всяких, разных и поярче 0 Источник:

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Все в облипочку 0 Источник:

И с рюшками 0 Источник:

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Клетка - это обязательно! 0 Источник:

Белье - для настоящих мужчин 0 Источник:

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