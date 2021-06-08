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Беспощадная мода: ужасные мужские стрижки 70-х

Беспощадная мода: ужасные мужские стрижки 70-х (33 фото)

Автор:
08 июня 2021 08:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: 70-е   история   мода   мужская мода   мужские прически   
780
33

По мере того, как мужчины утверждались в мире моды, они открывали для себя все больше чудесных изобретений человечества: лак для волос, гели, муссы, щипцы, утюжки и, конечно же, химическую завивку. К 70-м наступило настоящее раздолье: модники щеголяли с длинными и короткими волосами, выпрямленными и завитыми, с ирокезами и маллетами, с усами и бакенбардами (порой даже накладными)… Да что говорить, смотрите сами!

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Метки: 70-е   история   мода   мужская мода   мужские прически   
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11  комментариев
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962
The Dude 2 часа назад
Другое дело, стрижки 2021 года
Не вызывает сомнений в психическом здоровье носителя
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878
КиriIL 15 минут назад
мода всегда беспощадна))
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53k
pynh 43 минуты назад
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9k
Александр 48 минут назад
Сейчас то совсем не так
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−158
Андрей Васильев Час назад
как минимум трое похожи на йобаного Курпатова
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1k
Tiana Час назад
Мода циклична. Мода возвращается
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27k
Игорь Час назад
Вы только задайтесь желанием - выглядеть модно, моднее других (читать - выглядеть смешно, как клоун) и индустрия моды всё вам для этого предоставит. Задорого.
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Денис Климанов 2 часа назад
А что не так с причёсками? Сейчас лучше что ли?
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12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Всему свое время. Эти прически снова могут стать модными.
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829
Беглый раб 2 часа назад
У баб все еще веселее было
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23k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
И царь у вас такой… типичный… На нашего Буншу похож... )
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