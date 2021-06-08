Беспощадная мода: ужасные мужские стрижки 70-х

По мере того, как мужчины утверждались в мире моды, они открывали для себя все больше чудесных изобретений человечества: лак для волос, гели, муссы, щипцы, утюжки и, конечно же, химическую завивку. К 70-м наступило настоящее раздолье: модники щеголяли с длинными и короткими волосами, выпрямленными и завитыми, с ирокезами и маллетами, с усами и бакенбардами (порой даже накладными)… Да что говорить, смотрите сами!