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От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет

От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет (12 фото)

Автор:
25 августа 2021 08:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: мода   мужчины   плавки   пляж   пляжная мода   фото   шорты   
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Представьте, что вы лежите на пляже, с моря дует мягкий ветер, звонко кричат чайки, а мимо вас проходит красавец-мужчина в полосатом купальном комбинезоне на пуговицах, и все дамы провожают его пытливыми взорами… Звучит забавно и нелепо? Но не 100 лет назад!


Тогда мужские плавки под названием «колени в тепле» были писком сезона и первым признаком модника. У каждой вещи в этом мире, даже у мужских пляжных плавок, есть своя история, и мы хотим рассказать, как менялись модные тенденции на этом поприще в течение 100 лет, начиная с 1915 и заканчивая 2015 годом.


1915 год

Любопытно, но моду на купальники начали врачи. Именно они в XIX веке объявили на весь мир, что плавание — залог здоровья, и начали пляжный бум. Люди стали искать удобные варианты для купания, так чтобы не выбиваться из своего классового общества, а модельеры и ушлые фабриканты ухватились за идеи по созданию нового вида одежды — купальников. Первые мужские купальные комбинезоны с рукавами появились как раз в 1910-х годах. Они казались строгими и одновременно простыми. Кстати, шили их из шерстяных тканей, ведь вода в реках считалась слишком холодной для купания и грозила простудой.

От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет


1925 год

За десять лет люди успели не только полюбить пляжный отдых, но и придумать разные виды спорта, такие как водные лыжи, парусные регаты, пляжный волейбол. Человеку приходилось больше двигаться и хотелось, чтобы купальник не сильно сковывал движения, но при этом все еще скрывал большую часть тела, будучи признаком хорошего тона. Так шорты стали немного короче, ткань более эластичной, а комбинезоны с рукавами заменились майками.

От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет


1935 год

В преддверии Второй мировой войны люди стали уделять много внимания красивому спортивному телу, в котором живет здоровый дух. Плавание стало не только залогом здоровья, но и популярным спортом, которым увлекались многие люди. Тогда майки ушли из пляжной моды, оставив за собой высокие шорты с ремнем — этот образ удачно совмещал спорт и отдых, а также подчеркивал культ молодости и мускулистого тела. При этом в пляжной моде наблюдалась строгость и некая консервативность.

От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет


1945 год

Послевоенные годы — это бальзам для человеческой души, когда хотелось вдохнуть полной грудью и заново открыть мир, сделать его ярче и радостнее. Эти желания проявлялись в танцах, музыке, прическах и, конечно, в одежде. Последняя становилась легче и ярче, добавлялись солнечные цвета, далекие от серой обыденности. Красные плавки на пляжах были популярнее всего, а кроме того, они выгодно подчеркивали молодость, харизму и спортивный дух. Но при этом плавки были простыми с минимумом деталей.

От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет


1955 год

Мир моды буквально перевернулся, когда в него ворвалась синтетика. Эта ткань сразу стала идеальной для купальной моды — мягкая и упругая, которая окутывает и подчеркивает все изгибы тела, но при этом отлично держит форму и не портится от морской соленой воды. Дизайнеры же были рады обилию цветов таких тканей, и городские пляжи запестрели всеми оттенками радуги от небесно-голубых до ярко-желтых. Но при этом в пляжной моде угадывался шик 50-х в виде широких ремней, словно их добавили от костюма-тройки.

От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет

1965 год

Время хиппи, раскованности, внутренней красоты и гармонии. Никаких ремней, никакого напыщенного шика или элегантности в стиле Джеймса Бонда. Только удобство и самовыражение — мягкие ткани, комфортный крой, яркий принт. В таких плавках удобно делать все: загорать, купаться, заниматься спортом и даже знакомиться с «цыпочками».

От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет


1975 год

На первый взгляд этот виток истории мало чем отличался от предыдущего: те же яркие краски, те же сочные ткани, те же стройные подтянутые тела. Но кое-что изменилось — бренды. Именно в 70-х стали появляться целые коллекции пляжной моды от именитых дизайнеров, и гораздо важнее были не сами плавки или их модель, а лейбл, который скрывал производителя. Чем популярнее бренд, чем громче имя — тем «круче» становился обладатель плавок.

От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет


1985 год

В это время произошел небольшой откат в прошлое: короткие плавки вновь были заменены шортами. Однако речь шла не о «дедушкиных кальсонах», а о комфортных пляжных шортах, ярких и дерзких, которые были созданы покорять волны и пляжных красоток.

От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет


1995 год

О да, это время «Спасателей Малибу» и всего, что с ними связано. Подтянутые молодые люди, бегущие по пляжу в красных купальниках — так начинался телевизионный вечер у половины планеты в 90-х. Стоит ли говорить, что такие шорты были объектом вожделения всех молодых людей.

От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет


2005 год

Это время чем-то напоминает 1930-е годы, когда спорт превозносится над модой и вещи признаны быть не столько красивыми, сколько удобными для плавания и других видов спорта. Простота, мягкость и комфорт — вот что выбирало то поколение на пляже.

От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет


2015 год

Это время для всех и для каждого. Нет никаких преград или общих тенденций. Ты можешь быть ярким, носить самые нелепые принты, выбирать длинные шорты или короткие плавки, дополнять образ аксессуарами или нет — главное самовыражение, что внутри, что ближе по духу.

От комбинезона до плавок: как менялась мужская пляжная мода за 100 лет

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Метки: мода   мужчины   плавки   пляж   пляжная мода   фото   шорты   
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63k
Доктор Джонс 3 часа назад
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6k
Elena Ki 40 минут назад
Теперь ждем про эволюцию футбольных трусов. Только не говорите, что в размахайках с мотней у колен удобней бегать.
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3k
Outcast 48 минут назад
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66k
Опять зарплата. Час назад
Какие то они все толстые..
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6k
Мистер Фикс 3 часа назад
Был в Белеке. Наши поголовно застряли в 75-м
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