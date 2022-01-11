"Сошёл с ума из-за ковида": в Москве программист напал на племянника, а затем покончил с собой

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В день трагедии к мужчине домой приехал брат с женой и 9-летним сыном. Пока гости чаёвничали, хозяин дома вдруг затолкал ребёнка в комнату, запер дверь и начал бить мальчика молотком.
Испуганный мальчик закричал от боли и ужаса, мать ребёнка выбила дверь. Спасти сына успела, а сошедшего с ума родственника нет. Тот уже вышел в окно 9-го этажа и погиб. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.
По словам родственников, психических расстройств за самоубийцей не наблюдалось, Денис был успешным программистом одного из самых крупных банков.
По словам родственников, психических расстройств за самоубийцей не наблюдалось, Денис был успешным программистом одного из самых крупных банков.
«До недавнего времени был абсолютно нормальным молодым человеком, счастливым мужем, образованным специалистом (три высших образования!) Коронавирус сломал жизнь, причём, возможно, не только его. Болезнь века программист подхватил в больнице, где лежал из-за проблем с почками. И после этого натуральным образом сошёл с ума. Он даже обращался к специалистам, пил антидепрессанты», — говорится в сообщении телеграм-канала МК: срочные новости".
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Неудивительно, что при таких условиях кукуха слетела. Три в/о, а не знает, что от почек нужно пить одеколон, а не антидепрессанты.
А если серьёзно, то похоже, что он ещё и химозу употреблял. От всяких спайсов башню может сорвать насовсем.