"Сошёл с ума из-за ковида": в Москве программист напал на племянника, а затем покончил с собой

Испуганный мальчик закричал от боли и ужаса, мать ребёнка выбила дверь. Спасти сына успела, а сошедшего с ума родственника нет. Тот уже вышел в окно 9-го этажа и погиб. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По словам родственников, психических расстройств за самоубийцей не наблюдалось, Денис был успешным программистом одного из самых крупных банков.