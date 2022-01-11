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"Сошёл с ума из-за ковида": в Москве программист напал на племянника, а затем покончил с собой

"Сошёл с ума из-за ковида": в Москве программист напал на племянника, а затем покончил с собой (1 фото)

Автор:
11 января 2022 00:48
Сообщество : Жить в России
Метки: ковид   коронавирус   нападение   программист   с ума сошёл   самоубийство   
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В день трагедии к мужчине домой приехал брат с женой и 9-летним сыном. Пока гости чаёвничали, хозяин дома вдруг затолкал ребёнка в комнату, запер дверь и начал бить мальчика молотком. 
Испуганный мальчик закричал от боли и ужаса, мать ребёнка выбила дверь. Спасти сына успела, а сошедшего с ума родственника нет. Тот уже вышел в окно 9-го этажа и погиб. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. 
По словам родственников, психических расстройств за самоубийцей не наблюдалось, Денис был успешным программистом одного из самых крупных банков.
«До недавнего времени был абсолютно нормальным молодым человеком, счастливым мужем, образованным специалистом (три высших образования!) Коронавирус сломал жизнь, причём, возможно, не только его. Болезнь века программист подхватил в больнице, где лежал из-за проблем с почками. И после этого натуральным образом сошёл с ума. Он даже обращался к специалистам, пил антидепрессанты», — говорится в сообщении телеграм-канала МК: срочные новости".

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Метки: ковид   коронавирус   нападение   программист   с ума сошёл   самоубийство   
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7k
Привыкли руки к топорам. 46 минут назад
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6k
Дарья Полчаса назад
Биполярка или шизофрения начались.. тут антидепрессанты не помогут. Ребенку скорейшего выздоровления! Жаль, родители его к психу привели. Теперь папаше стоит тоже проверится, это наследственное..
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1k
флоМастер Полчаса назад
так он вакцинированный или нет... если да - то это все от вакцины, если нет - то это из-за отсутствия вакцины)))))))))Хз я запутался, но вакцина и Путин, ГРУ, Казахстан и Татаро-Монгольское иго здесь точно приделах....
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Nаnе First NameLаst Полчаса назад
три высших образования! ... лежал из-за проблем с почками ... пил антидепрессанты ...
=============
Неудивительно, что при таких условиях кукуха слетела. Три в/о, а не знает, что от почек нужно пить одеколон, а не антидепрессанты.

А если серьёзно, то похоже, что он ещё и химозу употреблял. От всяких спайсов башню может сорвать насовсем.
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А я несу пакетик 43 минуты назад
брат наверное думал квартиру себе по-братски заиметь, а тот от ковида не помер. Ну и...пошла жара
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