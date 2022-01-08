В китайском аэропорту сгорел российский Ту-204

К счастью, пострадал только самолёт и посылки с "Алика".
В аэропорту Хуанчжоу сгорел прибывший из Новосибирска самолёт, принадлежащий российской авиакомпании "Авиастар-Ту". В момент возгорания Ту-204 (б/н RA-64032) находился на земле, людей на борту не было.
По предварительным данным, пожар произошёл в грузовом отсеке во время разгрузки или загрузки. Впрочем, точной информации о причинах возгорания пока нет - самолёт только потушили.
В 2019 года Ту-204 был перекрашен в корпоративные цвета Cainiao - логистического оператора Alibaba Group. Борт доставлял в Россию посылки с "Алиэкспресса". Которых теперь кто-то не дождётся.
Судя по фото, самолёт восстановлению не подлежит. Но есть и хорошие новости: можно не отходя от кассы, сдать его китайцам на металлолом.
Источник:
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И на этом все видать ...Вот и рухнул !
Мент на Красной площади подходит к курящему иностранцу
- Извините, но здесь курить запрещено.
- Ааа, аэродром.. понимаю, понимаю...