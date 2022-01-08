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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 58 постов • 5 подписчиков подписаться
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В китайском аэропорту сгорел российский Ту-204

В китайском аэропорту сгорел российский Ту-204 (6 фото)

Автор:
08 января 2022 11:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Китай   аэропорт   пожар   ту-204   фото   
2992
6

К счастью, пострадал только самолёт и посылки с "Алика".

В аэропорту Хуанчжоу сгорел прибывший из Новосибирска самолёт, принадлежащий российской авиакомпании "Авиастар-Ту". В момент возгорания Ту-204 (б/н RA-64032) находился на земле, людей на борту не было.

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По предварительным данным, пожар произошёл в грузовом отсеке во время разгрузки или загрузки. Впрочем, точной информации о причинах возгорания пока нет - самолёт только потушили.

В 2019 года Ту-204 был перекрашен в корпоративные цвета Cainiao - логистического оператора Alibaba Group. Борт доставлял в Россию посылки с "Алиэкспресса". Которых теперь кто-то не дождётся.

Судя по фото, самолёт восстановлению не подлежит. Но есть и хорошие новости: можно не отходя от кассы, сдать его китайцам на металлолом.

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Метки: Китай   аэропорт   пожар   ту-204   фото   
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27  комментариев
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Моя версия - пыхнули аккумуляторы литиеывые, они сейчас везде, тем более с алика.
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5k
a_komolow Полчаса назад
Кто-то ящик петард заказал?
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9k
? ? ? 51 минуту назад
кто-то литиевых батарей приобрел...
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22
sereno 59 минут назад
интересно, кто заказал на алике что то легко воспломеняющееся?
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1k
pitsilver Час назад
А ведь мог загореться в воздухе и последствия были бы куда хуже.
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9k
Клёст 2 часа назад
По-любому неловко тряхнули посылку, не ту, и не с тем)
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1k
Абракадабра 2 часа назад
моя посылка статус "передано на международную перевозку"
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12k
Bill 2 часа назад
Если прилетел из Новосиба - то вряд ли на борту посылки с Алика.
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697
Mixan 2 часа назад
В 2019 года Ту-204 был перекрашен в корпоративные цвета Cainiao - логистического оператора Alibaba Group.\
----------------------
И на этом все видать ...Вот и рухнул !
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12k
Александр 2 часа назад
Надеюсь там не было моих посылок
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1k
GoInDown 2 часа назад
Кому то повезло, из посылка загорелась не у них дома.
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831
РусланКрым 2 часа назад
Теперь фиг аккумулятор закажешь с Али
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28k
Мойша 2 часа назад
Таки возможное нарушение пожарных правил. Небось грузчики перекур устроили - гореть начал БАГАЖНЫЙ отсек.
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9k
Lilian 2 часа назад
Так вот почему мой "телефон заряжать, много видео смотреть шланг, играть" ко мне уже не доедет.
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11
Alexandre Kolesnikov Lilian 2 часа назад
... самолет гореть, видео смотреть.
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5k
au3 2 часа назад
Так ускоглазым сукам и надо - именно из-за этого цайнао не могу ничего купить на бабеали ибо тупо не доходит постоянно.
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15k
Alex 2 часа назад
движки вроде целые
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