За 2 года судебные приставы ошибочно выписали россиянам штрафов на 16 миллионов рублей

Под горячую руку попало 1,5 тысячи тёзок настоящих должников.
За несколько лет от неправомерных действий приставов пострадало больше тысячи человек. С них ошибочно взыскали почти 16 миллионов рублей. Всё дело в том, что у них были одинаковые анкетные данные с реальными должниками. А приставы не заморачивались и арестовывали счета, толком не проверив данные. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов:
За два года в этой сфере восстановлены права свыше 1500 граждан, им возвращено более 15,9 млн руб. необоснованно взысканных средств, и отменены ошибочно наложенные ограничения.
Эксперты считают, что такие ошибки происходили из-за загруженности приставов. На одного сотрудника приходилось в среднем 600 исполнительных производств. Поэтому некоторые граждане никогда ничего не нарушали, а взыскания получали.
Суммы могут быть самые разные. Деньги эти не просто заморожены, а могут быть списаны и уйти в бюджет государства.
Пострадавший тезка вынужден записываться на приём, обивать пороги, ловить на службе пристава. И если сумма штрафа небольшая, то многие просто смиряются с ситуацией. А пристава это устраивает – долг погашен, деньги взыскателю перечислены, исполнительное производство прекращено.
Теперь под лихую руку пристава попасть по ошибке практически невозможно: в исполнительных документах потребовали указывать СНИЛС, ИНН, дату и место рождения, паспортные данные.
Без указания в исполнительных документах однозначных идентификаторов должника исполнительное производство возбуждению сегодня не подлежит, - заявили в ведомстве.
Стали разбираться и с коллекторами. Теми, кто изводил граждан телефонными звонками и угрозами. Некоторые индивиды поджигали задолжавшим людям дверь и обещали избить их родственников. В отношении таких типов возбудили уже 20 уголовных дел по статье «О незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». А 6,5 тысяч коллекторов получили административные штрафы общей суммой в 450 миллионов рублей. Это лишь за 2023 год.
Сейчас коллекторы не имеют права доставать людей, могут лишь информировать о задолженности.
- Сборщики долгов могут звонить только с одного номера телефона.
- Нельзя общаться с родными, друзьями и коллегами должника.
- Коллекторы могут звонить в день только 1 раз с 8 до 22 часов (рабочие дни) или с 9 до 20 часов (в выходные и праздничные дни).
- Суммарное количество звонков не может превышать 2 раз в неделю, 8 раз в месяц.
После этого в среде коллекторов наметился явный дефицит кадров. Никто уже не хочет платить солидный штраф или поехать на зону.
Источник:
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Прокуроры добились возврата 650 млн рублей пострадавшим от судебных приставов.
в РФ пострадавшим от действий судебных приставов вернули 650 млн рублей
то есть,этим горе-судебным приставам вообще ничего не будет((((
А вот насчет коллекторов...
Раз уж их права ОФИЦИАЛЬНО ужали до прав тех же приставов, то нахрена нужна вообще система? Раз они не самоликвидируются, значит хорошо с этого имеют, а раз имеют, значит взыскивают прежними же методами, но более изощренно.
Не логичнее просто ликвидировать саму систему, чтобы не было соблазнов вообще?
Тезка сестры где-то накосорезила, приставы по ошибке списали у сестры бабки. Причем списали с валютного счета с конвертацией. Деньги лежали в Райфайзен, других денег там не было и поэтому сестра почти год не знала об этом списании. Банк о такого рода списаниях не уведомляет + валюта лежала на отдельно счете не привязанном к картам. Приставы обязаны информировать о взыскании, но очевидно , они информировали тезку, а не того, у кого бабки уехали )))
И курсовая разница за это время выросла на 30% ))) То есть после обнаружения + долгой переписки с приставами официальными письмами + формирование возвратов ... В обще вернули они ровно столько , сколько списали в рублях, а то, что это была валюта и ее столько же теперь обратно не купить, ну ШТОШЬ.
Мы живем в Питере, приставы за Уралом. Как судиться ? По упущенной выгоде ?
Пришлось забить на этот минус...
Но вообще жесть творится. Есть СНИЛСы, есть ИНН, есть паспортные. А у этих ФИО и год рождения совпали и не волнует.
Самое смешное, что путаница произошла из-за ошибки в СНИЛС т.е. и сестре и тезке присвоили один и тот же СНИЛС в системе . По этому признаку пристав и отработал.
Бало это дело все в ковид и по этому СНИЛС, пока не нашли способ исправить ошибку в системе, сестра почти год смотрела где и когда тезка больничные получала в поликлиниках )))
Просто "Вася Сидоров"?
И первого попавшегося обезденеживали?
Да как так-то?
Быть того не может.
Это просто приставу похрен.
Просто нет персональной ответственности у чиновников.
А приставы - это тоже чиновники.
Нужно сделать так.
Ошибся пристав, не разобрался, списали деньги с невиновного.
Значит нужно компенсировать этому пострадавшему.
Он потратил кучу нервов и времени, чтобы вернуть своё.
Нарушены планы человека.
Может ему есть нечего или кредит гасить из-за этой ошибки.
А просрочил выпилаты по кредиту, так банк штрафные санкции наложит.
Вот этого пристава, и наказать.
Пусть оплачивает и компенсирует.
Не просто деньги вернуть, а ещё и компенсацию.