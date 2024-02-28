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За 2 года судебные приставы ошибочно выписали россиянам штрафов на 16 миллионов рублей

За 2 года судебные приставы ошибочно выписали россиянам штрафов на 16 миллионов рублей

Автор:
28 февраля 2024 17:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Прокуратура   должник   коллектор   судебный пристав   тезка   штраф   
2185
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Под горячую руку попало 1,5 тысячи тёзок настоящих должников.

За несколько лет от неправомерных действий приставов пострадало больше тысячи человек. С них ошибочно взыскали почти 16 миллионов рублей. Всё дело в том, что у них были одинаковые анкетные данные с реальными должниками. А приставы не заморачивались и арестовывали счета, толком не проверив данные. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов:

За два года в этой сфере восстановлены права свыше 1500 граждан, им возвращено более 15,9 млн руб. необоснованно взысканных средств, и отменены ошибочно наложенные ограничения.

Эксперты считают, что такие ошибки происходили из-за загруженности приставов. На одного сотрудника приходилось в среднем 600 исполнительных производств. Поэтому некоторые граждане никогда ничего не нарушали, а взыскания получали.

Суммы могут быть самые разные. Деньги эти не просто заморожены, а могут быть списаны и уйти в бюджет государства.

Пострадавший тезка вынужден записываться на приём, обивать пороги, ловить на службе пристава. И если сумма штрафа небольшая, то многие просто смиряются с ситуацией. А пристава это устраивает – долг погашен, деньги взыскателю перечислены, исполнительное производство прекращено.

Теперь под лихую руку пристава попасть по ошибке практически невозможно: в исполнительных документах потребовали указывать СНИЛС, ИНН, дату и место рождения, паспортные данные.

Без указания в исполнительных документах однозначных идентификаторов должника исполнительное производство возбуждению сегодня не подлежит, - заявили в ведомстве.

Стали разбираться и с коллекторами. Теми, кто изводил граждан телефонными звонками и угрозами. Некоторые индивиды поджигали задолжавшим людям дверь и обещали избить их родственников. В отношении таких типов возбудили уже 20 уголовных дел по статье «О незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».  А 6,5 тысяч коллекторов получили административные штрафы общей суммой в 450 миллионов рублей. Это лишь за 2023 год.

Сейчас коллекторы не имеют права доставать людей, могут лишь информировать о задолженности.

  • Сборщики долгов могут звонить только с одного номера телефона.
  • Нельзя общаться с родными, друзьями и коллегами должника.
  • Коллекторы могут звонить в день только 1 раз с 8 до 22 часов (рабочие дни) или с 9 до 20 часов (в выходные и праздничные дни).
  • Суммарное количество звонков не может превышать 2 раз в неделю, 8 раз в месяц.

После этого в среде коллекторов наметился явный дефицит кадров. Никто уже не хочет платить солидный штраф или поехать на зону.

Источник:

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Метки: Прокуратура   должник   коллектор   судебный пристав   тезка   штраф   
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16  комментариев
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
ОБЩЕСТВО
Прокуроры добились возврата 650 млн рублей пострадавшим от судебных приставов.
в РФ пострадавшим от действий судебных приставов вернули 650 млн рублей
то есть,этим горе-судебным приставам вообще ничего не будет((((
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 39 минут назад
Приставам вообще все было похрену...забрали пенсию у человека, хотя НЕ имели на это права, а ты бегай разбирайся....а они то девушка на больничном, то в отпуск пошла, то нет на месте...
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21k
Luc72 44 минуты назад
Чисто технически приставы то здесь при чем? Если возможно по ФИО взыскать В ЭТОЙ СТРАНЕ, то почему они НЕ ДОЛЖНЫ были взыскивать? Это будет неисполнение обязанностей, опять таки технически это - неисполнение должностных обязанностей, под которыми он подписывался при поступлении на работу.
А вот насчет коллекторов...
Раз уж их права ОФИЦИАЛЬНО ужали до прав тех же приставов, то нахрена нужна вообще система? Раз они не самоликвидируются, значит хорошо с этого имеют, а раз имеют, значит взыскивают прежними же методами, но более изощренно.
Не логичнее просто ликвидировать саму систему, чтобы не было соблазнов вообще?
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4k
VPJ 46 минут назад
Всё. Братки теперь новую подметовскую оболочку искать будут. Например прививки от ящура))))))
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36k
Опаньки 58 минут назад
У нас "прикольнее" было.

Тезка сестры где-то накосорезила, приставы по ошибке списали у сестры бабки. Причем списали с валютного счета с конвертацией. Деньги лежали в Райфайзен, других денег там не было и поэтому сестра почти год не знала об этом списании. Банк о такого рода списаниях не уведомляет + валюта лежала на отдельно счете не привязанном к картам. Приставы обязаны информировать о взыскании, но очевидно , они информировали тезку, а не того, у кого бабки уехали )))

И курсовая разница за это время выросла на 30% ))) То есть после обнаружения + долгой переписки с приставами официальными письмами + формирование возвратов ... В обще вернули они ровно столько , сколько списали в рублях, а то, что это была валюта и ее столько же теперь обратно не купить, ну ШТОШЬ.

Мы живем в Питере, приставы за Уралом. Как судиться ? По упущенной выгоде ?
Пришлось забить на этот минус...

Но вообще жесть творится. Есть СНИЛСы, есть ИНН, есть паспортные. А у этих ФИО и год рождения совпали и не волнует.

Самое смешное, что путаница произошла из-за ошибки в СНИЛС т.е. и сестре и тезке присвоили один и тот же СНИЛС в системе . По этому признаку пристав и отработал.

Бало это дело все в ковид и по этому СНИЛС, пока не нашли способ исправить ошибку в системе, сестра почти год смотрела где и когда тезка больничные получала в поликлиниках )))
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18k
Kucher Час назад
Когда приставы за свою халатность (а другого определения подобной "работе" нет) начнут нести, хотя бы, финансовую ответственность, тогда и количество подобных "ошибок" резко сократится. А пока что им пофиг вообще с кого и сколько взыскивать. Им самим ни горячо, ни холодно.
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10k
SuperTroll Час назад
Если пристав работает на отшебись и списывает не того человека. Значит с его ЗП потом удерживать 50% этой суммы.
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59k
turyst Час назад
Вот интересно, раньше что, даже номер паспорта не указывался в судебном постановлении?
Просто "Вася Сидоров"?

И первого попавшегося обезденеживали?

Да как так-то?
Быть того не может.
Это просто приставу похрен.

Просто нет персональной ответственности у чиновников.
А приставы - это тоже чиновники.

Нужно сделать так.
Ошибся пристав, не разобрался, списали деньги с невиновного.
Значит нужно компенсировать этому пострадавшему.
Он потратил кучу нервов и времени, чтобы вернуть своё.
Нарушены планы человека.
Может ему есть нечего или кредит гасить из-за этой ошибки.
А просрочил выпилаты по кредиту, так банк штрафные санкции наложит.

Вот этого пристава, и наказать.
Пусть оплачивает и компенсирует.
Не просто деньги вернуть, а ещё и компенсацию.
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−3
sqeva Час назад
тот смотрю количество звонков у всех резко уменьшилось
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1k
дмитрий викторович Час назад
Давно пора навести порядок в этой гнилой системе. За ошибки не отвечают, на месте их не найти, даже записаться невозможно, трубку тупо не берут.
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
у приставов времени на выяснение нет. У них "план по валу. Вал по плану"
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
п.и.д.а.р.а.с.т.ы!
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