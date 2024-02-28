За 2 года судебные приставы ошибочно выписали россиянам штрафов на 16 миллионов рублей

Стали разбираться и с коллекторами. Теми, кто изводил граждан телефонными звонками и угрозами. Некоторые индивиды поджигали задолжавшим людям дверь и обещали избить их родственников. В отношении таких типов возбудили уже 20 уголовных дел по статье «О незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». А 6,5 тысяч коллекторов получили административные штрафы общей суммой в 450 миллионов рублей. Это лишь за 2023 год.

Сейчас коллекторы не имеют права доставать людей, могут лишь информировать о задолженности.

Сборщики долгов могут звонить только с одного номера телефона.

Нельзя общаться с родными, друзьями и коллегами должника.

Коллекторы могут звонить в день только 1 раз с 8 до 22 часов (рабочие дни) или с 9 до 20 часов (в выходные и праздничные дни).

Суммарное количество звонков не может превышать 2 раз в неделю, 8 раз в месяц.

После этого в среде коллекторов наметился явный дефицит кадров. Никто уже не хочет платить солидный штраф или поехать на зону.