Disney анонсировали новый сериал про Чипа и Дейла, взбесив весь мир

Компания Disney объявила о выходе нового сериала с Дипом и Дейлом в главной роли. Бурундуки будут жить в парке, пытаться добыть орехи и встречаться со старыми друзьями. Однако, в Twitter и YouTube пользователи не оценили новый мультик.
Компания Walt Disney опубликовала трейлер нового мультика про Чипа и Дейла под названием Chip 'n' Dale: Park Life ("Чип и Дейл: Жизнь в парке").
"С этим открытием в два раза веселее! Chip 'n' Dale: Park Life, оригинальный сериал, начнут показывать на Disney+ 28 июля", — говорится в сообщении.
It’s double the fun with this opening! #ChipNDaleParkLife, an Original Series, starts streaming July 28 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/UvEnTMjEq9— Disney+ (@disneyplus) June 16, 2021
В новом сериале бурундуки будут жить в парке, бороться с хулиганами и пытаться добыть орехи. В новом мультике мы встретим старых друзей - Плуто и бульдога Батч. Увидим ли мы Гаечку, Рокфора и Вжика - пока не ясно.
В Twitter англоязычные пользователи не оценили новый мультик, сравнив его со старым.
При этом многие заметили, что в комментариях к трейлеру на YouTube русскоязычные пользователи остались очень недовольными.
Комментаторам не понравились ни новые герои, ни сюжет, ни рисовка.
Источник:
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Гайка, Рокфор и Вжик - появились значительно позже, в 89. И Чип с Дейлом из 90-х отличаются от себя-же в 60-х как небо и земля. Фактически, это разные вселенные: в 60-х ЧиД существовали в стандартном Диснеевском мире, рядом с Гуфи, Плуто, Дональдом и Микки. "Спасатели" существуют в своей вселенной, населённой людьми, отсылок и кроссоверов с другими мирами там нет.
Но посмотрев новые сезоны я хочу сказать что мультик - просто класс!
Он всё про то же, и дух приключений, и шиакрные сюжеты, просто реализация и подача изменились, они стали менее тягучими, больше сосредотачиваются на функциональных аспектах приключений, менее заморачиваясь тягомотно на промежуточных вещах и прочее
С дочкой смотрим и пересматривает одинаково с удовольствием что старые, которые для меня изъезжены вдоль и поперек за долгие года, но все равно такие же любимые, и новые - они просто разные и два разных взгляда на одно. Дополняют друг друга с поправкой на современную актуальность, вобщем
И с ЧиД, думаю, нечто похожее будет
За
Отстой(((
У меня сложилось впечатление, что человечество в целом пережило гигантский творческий подъём в 20-м веке. Пик этого подъёма пришёлся на 50-70-е годы 20-го века. Ну а с, примерно 90-х, началась деградация которая ускоряется буквально по экспоненте...
В мире достаточно людей, желающих и умеющих делать классные вещи, вот только те кто правят миром ставят целью оболванить население, т.к. болванами проще править и не нужно тратить много ресурсов на них....
Нет, просто легкие времена рождают слабых людей. Вот хлебушек закончится - увидите. 100500+ изобретений появится
почти ровесник - мне было 9 лет в 1990-м году.
Сейчас показываю своим детям "Чип и Дейл", "Утиные истории", "Мишки Гамми" и т.д. из тех времён - дети прутся не меньше, чем я 30 лет назад :)