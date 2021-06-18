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Disney анонсировали новый сериал про Чипа и Дейла, взбесив весь мир

Disney анонсировали новый сериал про Чипа и Дейла, взбесив весь мир (3 фото)

Автор:
18 июня 2021 11:45
Сообщество : Кино
Метки: Чип и Деил   дисней   интресное   мультик   новые серии   перевыпуск   фото   
2975
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Компания Disney объявила о выходе нового сериала с Дипом и Дейлом в главной роли. Бурундуки будут жить в парке, пытаться добыть орехи и встречаться со старыми друзьями. Однако, в Twitter и YouTube пользователи не оценили новый мультик.

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Метки: Чип и Деил   дисней   интресное   мультик   новые серии   перевыпуск   фото   
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35  комментариев
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16
Дмитрий Дмитрий 2 часа назад
слабоумие и отвага! - теперь это девиз Диснея.
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4k
Zhora 38 секунд назад
Не удивлюсь, если и там будет что-то типа этого:

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636
Татьяна Баженова 11 минут назад
Если уж королеву Англии негритянка у них играет, то что вы хотите от мультиков? Похоже, кто-то решил полностью переформатировать новое поколение.
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19k
Ватаку Накомоде 15 минут назад
Интересный факт. Я тут как-то задумался, почему все современные мульты "по мотивам" такие отвратные? Может это я уже такой старпер и не могу подсознательно воспринимать знакомых и любимых с детства героев в чем-либо, кроме оригинальных серий мультфильмов? Может современные молодые режиссеры имеют настолько иной образ мысли и стиль, что просто не способны создать что-то на уровне тех самых мультфильмов? Но потом мне попался современный японский ремейк Чебурашки (если кто не в курсе - советская пушистая няшка дико популярна в Японии). Так вот, среди всего остального г...на это шедевр. Они совместно с русскими заморочились и сделали максимально похожие куклы (!!!) - никакой 3D графики. Максимально похожие игрушечные декорации и прочие предметы в том самом стиле. Да, там есть новые персонажи (девочка-циркачка, фокусник, уличный художник) но блин, они настолько аккуратно сделаны и настолько хорошо вписаны в классическую стилистику советского мультика, что вообще не вызывают какого-то отторжения, в отличие от какой-нибудь всратой косули из нового "Ну, погоди". Дальше. Они не стали гоняться за модными трендами. Там добрые, милые и наивные сюжеты без какого-то современного трэша. Герои не делают селфи, не сидят в соцсетях, не ведут блоги (привет, новое Простоквашино). Они фотографируются на пленочный фотоаппарат а-ля полароид, Шапокляк печатает свои вредные советы на пишущей машинке (да-да), а голубой вагон все такой же голубой и квадратный, а не какой-нибудь обтекаемый блестящий "Сапсан" или его японский собрат "Синкансен". Посмотрев одну серию я был восхищен тем с какой любовью и уважением к оригиналу был сделан этот русско-японский Чебурашка. Жаль что это единичный случай.
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3k
Bulanov Полчаса назад
Аууу, народ! Не путайте тёплое с мягким, это перезапуск НЕ RR - в нашем переводе "Чип и Дейл спешат на помощь", это перезапуск тех ЧиД, которые были в 60-х. Там бурундуки были наглыми гопниками, не разговаривали и всячески конфликтовали со всеми.

Гайка, Рокфор и Вжик - появились значительно позже, в 89. И Чип с Дейлом из 90-х отличаются от себя-же в 60-х как небо и земля. Фактически, это разные вселенные: в 60-х ЧиД существовали в стандартном Диснеевском мире, рядом с Гуфи, Плуто, Дональдом и Микки. "Спасатели" существуют в своей вселенной, населённой людьми, отсылок и кроссоверов с другими мирами там нет.
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470
manul74 Полчаса назад
я никогда это смотреть не буду.
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27k
Slonyash Полчаса назад
Даа... Те добрые мультфильмы 80-х похоже умерли вместе с моим детством...
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9k
Шурум-бурум 36 минут назад
в конце 80х и 90х смотрели диснеевские ремэйки на их же фильмы 60х-70х и было прикольно, а вот это вот все полный пздц... рукалицо
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10k
Василий Сургайло 38 минут назад
А утиные истории новые?
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91
ton 38 минут назад
Что
За
Отстой(((
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96
Nane First NameLast 41 минуту назад
Напоминает HAPPY TREE FRIENDS.
Верните Рокки и Гаечку! Долой насилие!
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42k
Цыц тут у меня 42 минуты назад
Вперед к наскальным рисункам!
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332
Sergejus Vasiljevas 59 минут назад
Я это говно даже смотреть не буду. Зачем портить воспоминания детства .
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4k
tamin Час назад
2 имбицила без прорисовки...какой позор. Странно, что бурундуки не негры пе...ки. тьфу провал
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6k
Ivan Час назад
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67k
Фома Час назад
Судя по фото, они очень похожи на обдолбанных нариков.
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450
сеньор Леонсио Фома Час назад
Потом ещё выясниться,что они в сраку долбятся.
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22k
Юрьевич Час назад
Похоже деградация происходит во всём мире, а не только у нас. Не знаю, радоваться этому или наоборот...

У меня сложилось впечатление, что человечество в целом пережило гигантский творческий подъём в 20-м веке. Пик этого подъёма пришёлся на 50-70-е годы 20-го века. Ну а с, примерно 90-х, началась деградация которая ускоряется буквально по экспоненте...
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265
Чешира Юрьевич Час назад
Рыба, как говорится, гниет с головы...
В мире достаточно людей, желающих и умеющих делать классные вещи, вот только те кто правят миром ставят целью оболванить население, т.к. болванами проще править и не нужно тратить много ресурсов на них....
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365
noname Чешира 53 минуты назад
А что без "вождей" сами ничего не можете. Нам сказали картины не писать...
Нет, просто легкие времена рождают слабых людей. Вот хлебушек закончится - увидите. 100500+ изобретений появится
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2k
Красаучег) Час назад
На святое руку подняли.. Да я в одиннадцать лет вместе с телевизором пел заставку.. как вообще можно было такое уе#анство создать?!
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3k
Юрий Злой Час назад
господи, что за уеб.....я, рисовка в 2021 году ? сейчас вот есть любительские ролики на ютубе, сделанные 1 человеком и то выглядят намного получше
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3k
Chanceux Час назад
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7k
Natrogrii Час назад
Дичь дикая.
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