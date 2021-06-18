Disney анонсировали новый сериал про Чипа и Дейла, взбесив весь мир

В новом сериале бурундуки будут жить в парке, бороться с хулиганами и пытаться добыть орехи. В новом мультике мы встретим старых друзей - Плуто и бульдога Батч. Увидим ли мы Гаечку, Рокфора и Вжика - пока не ясно.

В Twitter англоязычные пользователи не оценили новый мультик, сравнив его со старым.