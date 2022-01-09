Кавказцы избили водителя автобуса в Люберцах

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Толпой налетел на одного, уже немолодого, мужчину.
И снова «гости» отличились. На этот раз досталось водителю, с которым повздорила группа кавказцев. Как обычно, орудовало сразу несколько человек.
По словам очевидца:
«Восемь человек налетели на водителя автобуса — сначала они начали требовать что-то, а потом стали дружно его избивать, просто так и ни за что».
Дело было на автобусной остановке «Люберцы-1». Теперь это видео с интересом смотрят полицейские - скорее всего, «горячих парней» найдут и накажут по всей строгости закона.
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