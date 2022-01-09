Кавказцы избили водителя автобуса в Люберцах

И снова «гости» отличились. На этот раз досталось водителю, с которым повздорила группа кавказцев. Как обычно, орудовало сразу несколько человек.

По словам очевидца:

«Восемь человек налетели на водителя автобуса — сначала они начали требовать что-то, а потом стали дружно его избивать, просто так и ни за что».