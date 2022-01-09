FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5476 постов • 823 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Кавказцы избили водителя автобуса в Люберцах

Кавказцы избили водителя автобуса в Люберцах (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 января 2022 19:24
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   водитель   драка   кавказцы   люберцы   остановка   толпа   
1710
1
1

Толпой налетел на одного, уже немолодого, мужчину.

И снова «гости» отличились. На этот раз досталось водителю, с которым повздорила группа кавказцев. Как обычно, орудовало сразу несколько человек.

По словам очевидца:

«Восемь человек налетели на водителя автобуса — сначала они начали требовать что-то, а потом стали дружно его избивать, просто так и ни за что».

Дело было на автобусной остановке «Люберцы-1». Теперь это видео с интересом смотрят полицейские - скорее всего, «горячих парней» найдут и накажут по всей строгости закона.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: автобус   водитель   драка   кавказцы   люберцы   остановка   толпа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Viktor Час назад
Люберы давно сдулись . Уже нет тех качалок . Вот и не кому бибизьян к ногтю прижать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
17k
Александр Сучков 6 минут назад
"Любера"- сдулись и это- ФАКТ! Когда то их боялись. А сейчас там черножопые рулят....
Жаль, последний оплот....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
785
Максим Максимов 17 минут назад
кваказоиды пытаются повторить "казахстан" в Первопрестольной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
zulluz 24 минуты назад
они сделают оленьи глазки, извинятся (именно извинятся, а попросят прощения) и их отпустят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Там парочка мелких колхозных каратистов скачет. Остальные или не вмешиваются или пытаются погасить. Вот этих двоих самых прыгучих- в обезьянник. Если не граждане- домой к баранам, может поприсесть на дорожку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Ковалев Полчаса назад
Нужно писать "Группа людей с неопределенной национальностью" .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Oleg Полчаса назад
Скорей всего не найдут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Растрелли В.В. 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
831
Alex 37 минут назад
это не избивали группой на одного -это у них называется "братская помощь" ...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Александр Поляков 37 минут назад
мужики русские то где? эти обезьяны скоро жён ваших насиловать будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
sergizs Александр Поляков Полчаса назад
"мужики "русские в инете сидят клацают да в танчики сражаются .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
info-kozirev 38 минут назад
найдут....накажут.....стрелять черножопых давно пора,иначе этот беспредел не остановить,половину перестрелять,а половине черту оседлости (не граждан ,выдворить нахер из страны) мля доиграются до резни (и власти которые на это глаза закрывают и черножопые)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G 44 минуты назад
Здесь одна макака прыгает, вторая пытается влезть, но её оттаскивают...
Причины не понятны, о зачинщике можно только догадываться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
ПаганецЪ 47 минут назад
Кавказопитеки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий 56 минут назад
Это похоже - " кто на маршрута гилавный?, кито больше дэньга заработал?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland Час назад
А где там кого-то избивают? Вообще не видно чтобы "досталось", да и как-то не заметно чтобы "восемь на одного"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
Денис Колосов Час назад
ТС очередные порции говнеца накидывает для разжигания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Охотники за привидениями: 30 лет спустя Охотники за привидениями: 30 лет спустя «Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом грозит перерасти в побоище «Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом грозит перерасти в побоище Заслуженного тренера РФ по боксу сократили, и хотят научить водить автобус Заслуженного тренера РФ по боксу сократили, и хотят научить водить автобус "Ты недоношенный, и ты сдохнешь": в Новосибирке пьяная пассажирка избила слабослышащего водителя "Ты недоношенный, и ты сдохнешь": в Новосибирке пьяная пассажирка избила слабослышащего водителя "Ты знаешь, с кем разговариваешь?": матерящийся пассажир с удостоверением прокурора избил таксиста "Ты знаешь, с кем разговариваешь?": матерящийся пассажир с удостоверением прокурора избил таксиста «Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой «Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49012



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему скафандр Гагарина не должен был попасть на фотографии?
1
86
Почему скафандр Гагарина не должен был попасть на фотографии?
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Казахстан#в мире#смешные#картинки#подборка#космос#Приколы#добрые видео
#интересно#история#животные#комментарии#прикольные#сарказм#страна#наука#рождество#на различный вкус
#факты#кино#СССР#люди#новый год#фотографии#90-е#позитив#сша#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться